Sine-Sen’den set çalışanı Ahmet Emin Yavuk’un ölümüyle ilgili denetim ve işkolu çağrısı

Sinema Emekçileri Sendikası Sine-Sen, ATV’de yayımlanan ve O3 Medya yapımı Gözleri Karadeniz dizisinde set karavancısı olarak çalışan Ahmet Emin Yavuk’un ölümüyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kapsamlı bir dilekçe sundu.

Sendika, Yavuk’un işveren tarafından sağlanan konaklama alanında uğradığı darp sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını ve Sinema-TV sektöründe süregelen denetimsizlik ile işkolu tanımının bu tür ölümleri sistematik hâle getirdiğini vurguladı.

Sine-Sen'in Bakanlığa sunduğu dilekçenin tam metni şöyle:

ATV isimli ulusal kanalda yayınlanan ve yapımcılığını O3 Medya’nın yürüttüğü Gözleri Karadeniz adlı dizide set karavancısı olarak çalışan Ahmet Emin Yavuk, 16 Aralık 2025 tarihinde işveren tarafından temin edilen konaklama alanında çıkan bir kavgada kafasına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanmış olup, 25 Aralık 2025 tarihinde maalesef hayatını kaybetmiştir. Dizi seti çalışanlarının kaldığı otelde yaşanan olayda; işveren, personelin can güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu halde, ağır darp sonucu hayatını kaybeden işçinin ailesine ve basına "düştü ama durumu iyi" şeklinde gerçeğe aykırı bilgi vermiştir. Adli tıp raporu, ölümün basit bir düşme değil, "aktif enerji" yani darp sonucu gerçekleştiğini teyit etmiştir.

Sinema-TV sektöründe son yıllarda artan iş kazaları, intiharlar ve iş cinayetleri, bu alanda çalışan işçilerin yasaların önleyici ve caydırıcı korumasından uzak çalıştıklarını göstermektedir. Film Setleri, 2015 yılında sendikamızın da çabaları sonucunda ‘’tehlikeli sınıf’’ kapsamına alınmış olunduğu halde, iş güvenliği kurallarından ve denetimlerden uzak bir şekilde çalışmaların sürdüğünü gözlemlemekteyiz. Maalesef bu konuda ilettiğimiz ihbar, şikayet ve kamuoyu bilgilendirmelerimiz ile umduğumuz sonuçlara ulaşamıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri de Toplu Sözleşme hakkımızın adeta gasp edilmiş olmasıdır.

Film sektörü gibi 20 bin işçinin bulunduğu varsayılan, küçük ve kendine münhasır bir alanın, 4,5 milyon işçinin bulunduğu 10 nolu Torba işkolunun içine dahil edilmiş olması, Güzel Sanatlar işkolunda çalışan işçilerin gerçekte toplu sözleşme hakkının elinden alınması anlamına gelmektedir.

Toplu sözleşme hakkımızın gasp edilmesi, en başta grev hakkı olmak üzere işçi tarafının yasal yaptırım mekanizmalarını kullanamaz hale getirdiği için, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersiz kalmasına, çalışma sürelerinin aşılmasına, mobbing, işyeri şiddeti, barınma koşulları ve can güvenliği gibi hayati başlıkların sistematik biçimde göz ardı edilmesine neden olmaktadır.

Bu sebeple Güzel Sanatlar işkolumuzun, torba işkolu olarak tanımladığımız 10 No’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolundan ayrılması talebimizin daha fazla işçinin mağdur olmadan bir an önce hayata geçmesi gerektiğini bu vesileyle tekrar hatırlatmak isteriz.

Hukuki çerçevede baktığımızda;

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 2 - Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. (Ek fıkra: 23/7/2010-6009/48 md.; Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.) İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Madde 3 bentleri;

n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu İşverenin Genel Yükümlülüğü başlıklı Madde 4/1-a bendinde;

1.İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

Kanunun “her türlü tedbirin alınması” deyiminden amacı, yasa koyucunun işvereni her türlü “maliyet hesaplarının üstünde” insan hayatının korunması için gerekli “her türlü önlemleri” almaya yöneltmektir.

Mevcut olayda yukarıdaki kanun maddeleri açıkça ihlal edilmiş, işyeri ve işveren denetimden yoksun bırakılmıştır. Ahmet Emin Yavuk, bir dizi setinde çalışan işçi olup, konaklama da dahil olmak üzere olayın gerçekleştiği tüm koşullar iş ilişkisinin devamı niteliğindedir. Adli tıp ve doktor raporları, yaşanan travmanın basit bir düşme sonucu oluşmadığını; kafatasında birden fazla kırık bulunduğunu açıkça ortaya koymuştur. Soruşturma kapsamında bir şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklanmış olması, olayın işyeri bağlantılı şiddet boyutunu açıkça göstermektedir.

Yukarıda arz edilen nedenlerle;

· Dizi- film setlerinin sadece teknik ekipmanlar açısından değil, setlerin ve işverence sağlanan konaklama alanlarının da dahil olmak üzere çalışanların can güvenliği ve huzuru açısından 6331 Sayılı Kanun kapsamında sürekliliği arz eden uzmanlar tarafından denetlenmesini, sektörde yaygınlaşmış olan yasal çalışma sınırlarını aşan uzun süreli çalışmaların işçilerde fiziki olarak yorgunluğa ve uykusuzluğa yol açmakta bu da kazalara neden olmaktadır. Gerekli düzenlemelerin yapılıp denetlenmesini,

· Yapım şirketlerinin çalışanların iş ortamı ve dinlenme alanlarındaki güvenliğini sağlama yükümlülüğünün açık ve bağlayıcı sorumluluklar altına sokulması ve takibinin yapılmasını, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda etkin yaptırımlar uygulanmasını,

· Ahmet Emin Yavuk’un öldürülmesine ilişkin sürecin yalnızca adli değil, aynı zamanda kamusal ve idari sorumluluklar boyutuyla da ele alınmasını,

· Sektör özelinde resmi kurumlara yaptığımız şikayet ve ihbarların dikkate alınıp işleme konulmasını,

· Sinema-TV sektörünün 10 No’lu iş kolu grubundan çıkarılıp sektörel ihtiyaçlara ve risklere cevap veren yeni bir iş kolu tanımlanmasının elzem olduğunu belirtiriz.