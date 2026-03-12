Sinekleri değil bataklığı yok edin

Ünlü isimlere yönelik operasyonlar, test sonuçları, tutuklamalar gündem oluştursa da asıl bataklığın kurutulmak bir yana daha da derinleştiği son verilerle ortaya kondu. Etkin mücadele yürütülmemesi ve sınır güvenliğindeki eksiklikler Türkiye’yi adeta bir uyuşturucu cehennemine çevirdi. 2025 yılında, “Yasa dışı uyuşturucu ticareti ile mücadele” çalışmaları kapsamında toplam 925 adet uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi. Yakalamalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam değerinin 44 milyar TL olduğu belirtildi. 2025 yılında yakalanan uyuşturucu madde miktarı ise 33 ton 647 kilogram oldu.

Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında da çarpıcı artış yaşandığı görüldü. Türkiye’de, gümrük ve limanlardaki operasyonlar ile ele geçirilen uyuşturucu madde miktarları, yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2022: 14 bin 20 kilogram

14 bin 20 kilogram 2023: 11 bin 976 kilogram

11 bin 976 kilogram 2024: 24 bin 313 kilogram

24 bin 313 kilogram 2025: 33 bin 647 kilogram

İSTANBUL HAVALİMANI

Yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yakalamaların yerleri de paylaşıldı. 2025 yılında, İstanbul Havalimanı’nda 455 kilogram eroin yakalandığı bildirildi. Tekirdağ Limanı’nda ise 1,15 ton esrar yakalandığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı’nın, “Ulaşılabilirliği en kolay” olarak nitelendirdiği metamfetamin maddesinin yakalanan uyuşturucu türleri içindeki ağırlığı dikkati çekti. 2025 yılında toplam 25,2 milyar TL değerinde ve 7,7 ton ağırlığında metamfetamin maddesi yakalandığı açıklandı.