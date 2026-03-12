Sinekleri değil bataklığı yok edin
Etkin mücadele edilmemesi ile sınır güvenliğindeki zafiyet ve “Bağımlılıkla mücadele” bütçesine vurulan makas uyuşturucu batağını derinleştirdi. Ele geçirilen uyuşturucu bir önceki yıla göre %38 oranında artarak 33,6 ton oldu.
Ünlü isimlere yönelik operasyonlar, test sonuçları, tutuklamalar gündem oluştursa da asıl bataklığın kurutulmak bir yana daha da derinleştiği son verilerle ortaya kondu. Etkin mücadele yürütülmemesi ve sınır güvenliğindeki eksiklikler Türkiye’yi adeta bir uyuşturucu cehennemine çevirdi. 2025 yılında, “Yasa dışı uyuşturucu ticareti ile mücadele” çalışmaları kapsamında toplam 925 adet uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi. Yakalamalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam değerinin 44 milyar TL olduğu belirtildi. 2025 yılında yakalanan uyuşturucu madde miktarı ise 33 ton 647 kilogram oldu.
Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında da çarpıcı artış yaşandığı görüldü. Türkiye’de, gümrük ve limanlardaki operasyonlar ile ele geçirilen uyuşturucu madde miktarları, yıllara göre şöyle gerçekleşti:
- 2022: 14 bin 20 kilogram
- 2023: 11 bin 976 kilogram
- 2024: 24 bin 313 kilogram
- 2025: 33 bin 647 kilogram
İSTANBUL HAVALİMANI
Yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yakalamaların yerleri de paylaşıldı. 2025 yılında, İstanbul Havalimanı’nda 455 kilogram eroin yakalandığı bildirildi. Tekirdağ Limanı’nda ise 1,15 ton esrar yakalandığı vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı’nın, “Ulaşılabilirliği en kolay” olarak nitelendirdiği metamfetamin maddesinin yakalanan uyuşturucu türleri içindeki ağırlığı dikkati çekti. 2025 yılında toplam 25,2 milyar TL değerinde ve 7,7 ton ağırlığında metamfetamin maddesi yakalandığı açıklandı.