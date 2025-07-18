Sinem Çingiloğlu'nun şüpheli ölümü: İntihar ihbarı yapan erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’üncü katında oturan Sinem Çingiloğlu'nun geçtiğimiz yıl ağustos ayında evinde intihar ettiğine ilişkin ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri, Sinem Çingiloğlu'nu yerde yatar halde ölü buldu. İhbarı yapan ve Çingiloğlu'nun erkek arkadaşı olduğu belirlenen Aytuğ Özdemirler, Sinem Çingiloğlu'nun intihar ettiğini iddia etti.

Sinem Çingiloğlu'nun şüpheli görülen ölümü sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli Aytuğ Özdemirler olaya ilişkin çelişkili ifadeler vermesi üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada bugün karar duruşması görüldü. Sanık savunmasında, Çingiloğlu'nu öldürmediğini söyleyerek intihar iddiasında bulundu. Maktulün ailesinin avukatlarının talepleri ile olay yerinde yapılan inceleme sonucunda maktulün evin içinde saçlarından sürüklenerek dövüldüğü, saçlarının kafa derisi ile birlikte koparıldığı, evin içinde yoğun darp ve cebir izleri, maktule ait kan izleri olduğu ortaya çıktı.

EZİYET SUÇUNA VERİLEN BERAAT İSTİNAFA TAŞINACAK

Duruşmada ifadesine başvurulan yan komşu da Çingiloğlu'nun önce dövüldüğünü bu sırada "Ne olur yeter" diyerek sanığa seslendiğini duyduğunu anlattı.

Tüm bu ifadelerin ardından mahkeme heyeti, sanık Özdemirler hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Öte yandan sanık Özdemirler, "eziyet" suçlamasından ise beraat etti. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çingiloğlu'nun avukatı Murat Yıldız, "Eziyet suçuna ilişkin verilen kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız" dedi.