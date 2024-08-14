Sinem Çinğiloğlu'nun şüpheli ölümü: İntihar ihbarı yapan erkek tutuklandı

Eskişehir' hakkında 'intihar ihbarı' yapılan 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası, Çinğiloğlu'nun gözaltına alınan 27 yaşındaki erkek arkadaşı A.Ö., tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’üncü katında oturan Sinem Çinğiloğlu'nun pazartesi günü saat 07.00 sıralarında evinde intihar ettiğine ilişkin ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Eve giden ekipler, Sinem Çinğiloğlu'nu yerde yatar halde ölü buldu.

ERKEK ARKADAŞI İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

İhbarı yapan ve Çinğiloğlu'nun erkek arkadaşı olduğu belirtilen A.Ö., Sinem Çinğiloğlu'nun kendisini asarak intihar ettiğini iddia etti.

Çinğiloğlu'nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Sinem Çinğiloğlu'nun şüpheli görülen ölümü sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ö., olaya ilişkin çelişkili ifadeler verdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sinem Çinğiloğlu’nun cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Erzurum'a götürülürken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.