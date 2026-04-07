Sinem Dedetaş: Arkadaşlarımızın hakkaniyetle oradan tutuksuz bir şekilde çıkmalarını bekliyoruz

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş yöneticisi ve çalışanı 5 kişinin de aralarında bulunduğu 20 kişiye yönelik operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyede inceleme yapan polislere yardımcı olduklarını belirten Dedetaş, "Gözaltına alınan alınan arkadaşlarımızla ilgili olarak iletişim halindeyiz, avukatlarıyla da görüşüyoruz süreçleri. Şu an normal bir gözaltı sürecindeler. Hakkaniyetle oradan tutuksuz bir şekilde çıkmalarını bekliyoruz" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis ekipleri, sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'nde arama başlattı, 20 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, gözaltına alınan 20 isimden 5'inin belediye mensubu olduğunu, onların arasında da Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A. Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun bulunduğunu belirterek, "Şu an normal bir gözaltı sürecindeler. Hakkaniyetle oradan tutuksuz bir şekilde çıkmalarını bekliyoruz" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ POLİSLERE DESTEK OLDU, BELGELER SAĞLANDI"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın açıklaması şöyle:

“Gözaltı haberini, 06.30- 07.00 arasında bir saatte telefonla öğrendim, arkadaşlarımızın gözaltına alındığını. Belediyeye geldik. Polis ekipleri burada araştırmalar yapıyorlardı. Onlara arkadaşlarımız destek oldu, belgeler sağlandı. Gerekli araştırmaları yaptılar. O sırada belediye hizmetleri durdu, daha sonra onlar ayrılınca tekrar vatandaş hizmet almaya devam etti.

Gözaltına alınan alınan arkadaşlarımızla ilgili olarak da iletişim halindeyiz, avukatlarıyla da görüşüyoruz süreçleri. Şu an normal bir gözaltı sürecindeler. Hakkaniyetle oradan tutuksuz bir şekilde çıkmalarını bekliyoruz."

Dedetaş, bazı basın yayın organlarınca paylaşılan ve belediyedeki aramaya ilişkin olduğu iddia edilen görüntülerin de belediyeyle bir ilgisi olmadığını, görüntülere ilişkin kişinin de belediye çalışanı olmadığını ifade etti. Görüntülerle ilişkili kişinin avukatının, görüntülerin belediyeyle ve belediyedeki aramayla ilgili olmadığını açıkladığını ve konuya ilişkin dekontları da paylaştığını belirten Dedetaş, “Gözaltına alınan (ve) belediye çalışanı olmayan 15 isimden birinin avukatı açıklama yaptı; belediyemizle hiçbir ilgisinin olmadığını dekontlarıyla paylaştı. Kişinin kendi işiyle alakalı bir şey olduğunu biz de basından öğrendik. Dolayısıyla belediyemizle herhangi bir ilişkisi olmadığını avukat aracılığıyla da belgelerle paylaşıldı" dedi.