Sinem Dedetaş: İstanbul'u yönetmeye hazırım

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul'u yönetmeye hazır olduğunu ifade etti.

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’un tanıtımı için "İstanbul Evi" etkinliği düzenlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yer aldığı etkinlikte CHP'li bazı belediye başkanları da bulundu.

Etkinlikte bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Habertürk yazarı Oray Eğin'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanlığının nasıl gittiği sorusuna Dedetaş, "Gayet iyi gidiyor" yanıtını verdi.

Eğin'in “İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?” sorusuna "Evet" cevabını veren Dedetaş, “Bir buçuk sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?” sorusuna da “Gayet hazırım" cevabını verdi.