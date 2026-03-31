Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş hangi ilçenin belediye başkanı?

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu olan Sinem Dedetaş, meslek yaşamında hem özel sektörde hem de kamuda önemli görevlerde bulundu.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden gemi inşa yüksek mühendisi unvanıyla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yaklaşık 10 yıl boyunca ulusal ve uluslararası firmalarda yapısal analiz, yapısal tasarım mühendisi ve plan onay mühendisi gibi görevlerde çalıştı.

Daha sonra meslektaşı olan eşiyle birlikte kendi şirketini kurdu. Denizcilik ve gemi inşa sektöründe özellikle inovasyon ve AR-GE alanlarında dünyada ilk olacak nitelikte projelere imza attı. İki mühendis olarak kurdukları şirketin büyümesiyle birlikte genç meslektaşlara hem meslek hem de istihdam olanağı sağlandı.

SİNEM DEDETAŞ’IN MESLEKİ VE YÖNETSEL KARİYERİ

Özel sektörden meslek odası yönetimine

Sinem Dedetaş, toplumsal sorunlara çözüm üretme yaklaşımıyla meslek odası çalışmalarında da aktif rol aldı. Bu süreçte meslek odasının seçimlerinde yönetim kurulu adayı oldu ve 2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Bu görev, özel sektör tecrübesine kamu tecrübesini de eklediği önemli bir dönem oldu. Meslek ve meslektaş çıkarları için faydalı işlere imza atarak dikkat çeken bir yönetim süreci yaşadı.

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü dönemi

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İstanbul Şehir Hatları A.Ş’ye Genel Müdür olarak atandı. Sinem Dedetaş, İstanbul Şehir Hatları A.Ş’nin ilk kadın genel müdürü oldu.

Bu dönemde kadın gemici, yağcı ve kaptanlara Şehir Hatları tarihinde ilk kez çalışma olanağı sağlanarak kadın istihdamı yüzde 295 oranında artırıldı. Ayrıca atıl durumda bulunan tarihi Haliç Tersanesi yeniden faaliyete geçirilerek dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi konumuna kavuşturuldu. Bakım-onarım, yeni inşa, Deniz Taksiler ve restorasyon çalışmaları gibi birçok projeye imza atıldı.

Uluslararası görev

Sinem Dedetaş, 2023 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Su Yolu Komitesi Başkanlığına seçildi. Bu görev, onun yalnızca yerel değil, uluslararası düzeyde de dikkat çeken bir yönetici olduğunu gösterdi.

SİNEM DEDETAŞ HANGİ İLÇENİN BELEDİYE BAŞKANI?

Sinem Dedetaş, verilen seçim sonuçlarına göre Üsküdar Belediye Başkanıdır. Bu nedenle “Sinem Dedetaş hangi ilçenin belediye başkanı” sorusunun yanıtı Üsküdar olarak öne çıkmaktadır.

Kendi ifadesiyle, İstanbul’da yaşadığı yer olan Üsküdar’ı daha huzurlu ve mutlu bir ilçe haline getirmek için çalışmak istediğini belirten Dedetaş; imar problemlerini çözmüş, depreme dayanıklı kentsel dönüşümü yapılmış, kültürel mirasına saygılı, sanat ile iç içe, sosyal ve yeşil alanları güçlü bir Üsküdar hedeflediğini vurguluyor.

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI

Paylaşılan verilere göre Üsküdar seçim sonuçlarında Sinem Dedetaş ilk sırada yer aldı. Sonuçlar şu şekilde açıklandı:

Aday Parti Oy Oranı Sinem Dedetaş CHP %49.9 Hilmi Türkmen AKP %42.37 Turgut Sadıkoğlu Yeniden Refah %2.15 Nursel Çelikok Zafer Partisi %2.07 Yılmaz Bayat Saadet %1.18 Muammer Ertaç Ergüven İYİ Parti %0.74

Bu tabloya göre Sinem Dedetaş, CHP adayı olarak %49.9 oy oranı ve 157.605 oy ile seçimin kazananı oldu.

SİNEM DEDETAŞ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Başlık Bilgi Adı Soyadı Sinem Dedetaş Mezuniyet İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Mesleği Gemi inşa yüksek mühendisi Eski Görevi İstanbul Şehir Hatları A.Ş Genel Müdürü Öne Çıkan Unvanı İstanbul Şehir Hatları A.Ş’nin ilk kadın genel müdürü Uluslararası Görev UITP Su Yolu Komitesi Başkanlığı Belediye Başkanlığı Üsküdar Belediye Başkanı Partisi CHP Oy Oranı %49.9 Oy Sayısı 157.605

Sinem Dedetaş kimdir ve Sinem Dedetaş hangi ilçenin belediye başkanı sorularının yanıtı, hem mesleki başarıları hem de seçim sonuçlarıyla birlikte daha net biçimde ortaya çıkıyor. Gemi inşa yüksek mühendisi olan, özel sektörde ve kamuda önemli görevler üstlenen, Şehir Hatları’nın ilk kadın genel müdürü olarak dikkat çeken Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanıdır. CHP adayı olarak %49.9 oy oranı ve 157.605 oyla seçimi kazanması, Üsküdar’daki yeni yerel yönetim tablosunun en önemli başlıklarından biri olmuştur.