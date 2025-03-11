Sinema & Avrupa Film Akademisi, ödüllü Avrupa filmlerini Türkiye seyircisiyle buluşturuyor

Başka Sinema ve Avrupa Film Akademisi, Avrupa Film Ödüllü filmleri Türkiye’de sinema salonlarına taşımak için işbirliğine imza attı.

18 Mart 2025’te, Öldürme Üzerine Kısa Bir Film (A Short Film About Killing, 1988, Krzysztof Kieślowski) gösterimiyle başlayacak olan bu özel program, Avrupa sinemasının en etkileyici ve saygın filmlerini Türkiye’deki izleyicilerle buluşturacak.

Başka Sinema Direktörü Armağan Lale, bu iş birliğiyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Benim sinema sevgim, bu filmleri sinemada izleyerek başladı. Sinema salonunda yapılan gösterimlerin, gelecek nesillerin sinema kültürüne olan ilgisini artırmada büyük bir etkisi olduğuna inanıyorum. Bu program aynı zamanda izleyicilerin, sinemanın güçlü hikâyeleriyle bağ kurmasını amaçlıyor.”

Avrupa Film Akademisi CEO’su ve Direktörü Matthijs Wouter Knol ise işbirliği hakkında şu yorumu yaptı:

“Bu proje, Avrupa sinemasını sınırların ötesinde kutlama ve yayma misyonumuzla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Başka Sinema’nın bağımsız sinemaya ve izleyici ilişkisine olan bağlılığı, bu girişimi hayata geçirmek için onu mükemmel bir partner haline getiriyor.”

Gösterimler, Başka Sinema salonlarında ve birden fazla şehirde düzenlenecek.

Türkiye’deki EFA üyeleri özel gösterimlere davet edilecek. Ayrıca, yıl boyunca izleyici deneyimini zenginleştirmek adına söyleşi ve panel etkinlikleri de planlanacak.