Sinema düşüşte opera yükselişte

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı “Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri” bülteni, sinema salonlarında yaşanan seyirci kaybını gözler önüne serdi. Bir önceki yıl 32,5 milyon olan sinema seyirci sayısı, yüzde 15 gerileyerek 27 milyon 657 bine düştü. Buna karşılık opera ve bale seyircisi yüzde 16,5 artışla 511 bini aşarken, tiyatro seyirci sayısı 8,1 milyon olarak kaydedildi.

TİYATROYA İLGİ

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında salonlarda 417’si ilk kez gösterime giren toplam 771 film izleyiciyle buluştu. İlk kez gösterilen filmlerin 159’u yerli, 258’i yabancı yapımlardan oluştu. Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2 bin 161, koltuk sayısı ise 253 bin 364 olarak kaydedildi. Seyirci kaybı hem yerli hem de yabancı filmlerde görüldü. Yerli film izleyici sayısı yüzde 18,3 azalarak 15 milyon 96 bine, yabancı film seyirci sayısı ise yüzde 10,7 düşüşle 12 milyon 561 bine geriledi. Bu değişimde dijital platformların yaygınlaşması, ekonomik koşullar ve değişen tüketim alışkanlıkları gibi faktörlerin etkili olabileceği tahmin ediliyor.

2024-2025 sezonunda tiyatro salonu sayısı bin 101’e, koltuk sayısı ise 494 bin 184’e ulaştı. Aynı dönemde tiyatro seyirci sayısı 8 milyon 183 bin 257 olarak kaydedildi. Tiyatro salonlarında sahnelenen eser sayısı bir önceki sezona göre yüzde 4,8 arttı, 10 bin 216 oldu. Çeviri eserleri izleyenlerin sayısı yüzde 14 artışla 2 milyon 459 bine çıkarken, telif eser seyircisi yüzde 2,9 azalarak 5 milyon 723 bin oldu. Devlet Tiyatroları tarafından sezon boyunca 237 eser sahnelendi. Toplam gösteri sayısı 6 bin 667 olurken, kurumun seyirci sayısı 1 milyon 951 bin olarak gerçekleşti. Verilere göre opera ve bale gösterilerine ilgi belirgin biçimde yükseldi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün faaliyet gösterdiği 6 ilde seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 16,5 artarak 511 bin 376’ya ulaştı. Gösteri sayısındaki artış ise yüzde 21,8 oldu. Öte yandan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı orkestralar, korolar ve toplulukların toplam seyirci sayısında düşüş yaşandı. Toplam izleyici sayısı yüzde 11 azalarak 436 bin 227’ye geriledi.