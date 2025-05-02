Sinema emekçileri, sanatçılar meydanlardan seslendi: Hakkımızı alacağız

Tuğçe ÇELİK

Sanat dünyası da başta İstanbul olmak üzere dört bir tarafta 1 Mayıs dolayısıyla alanlara çıktı. İstanbul’da Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), Sinema Televizyon Sendikası, Oyuncular Sendikası, Yönetmen Yardımcıları Derneği, Reklamcılar Platformu, Sahne Sanatları Öğrencileri Dayanışması, Senaristbir gibi birçok meslek örgütü sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde bir araya geldi.

“Susmuyoruz kokmuyoruz itaat etmiyoruz”, “TRT şaşırma sabrımızı taşırma”, “Gözaltılar tutuklamalar baskılar bizi yıldıramaz” benzeri sloganlar eşliğinde Kadıköy’e doğru yürüyen emekçiler, “Setlerde ölmek istemiyoruz”, “Bütün set emekçileri omuz omuza”, “Telif alınterimizdir”, “Filmi durdurma sansürü durdur”, “Faşizme karşı özgür sinema özgür sanat” yazılı pankartlar taşıdı.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Sine-Sen tarafından yapılan açıklamada dizi oyuncularına yönelik gözaltılar ve işten çıkarmalara dikkat çekilerek iktidarın baskısına karşı mücadele etme çağrısı yapıldı. Açıklamada, “2 Nisan ekonomik boykotuna sosyal medya hesaplarından destek veren oyuncu arkadaşlarımız TRT tarafından oynadıkları dizilerin kadrolarından hukuksuzca çıkarıldı. Bu hukuksuzluklar sadece emeğimizin değil düşüncelerimizin de baskı altında olduğunu bir kez daha gösterdi” denildi.

Renkli pankartlarıyla alanda yer alan Oyuncular Sendikası’nın Genel Sekreteri Atilla Gündoğdu, “Oyuncular, büyük oranda proje bazlı ve serbest meslek makbuzu üzerinden çalıştırılıyorlar. Bu çalışma biçimi ile sosyal güvenlik ve çalışma şartları açısından birçok hakkımızdan feragat etmek zorunda bırakılıyoruz. İşçi gibi çalışıp patron gibi fatura kesen bir meslek grubu olarak tüm çalışma alanlarımızda 4A sigorta biçimi üzerinden çalıştırılıp sigortalanmak istiyoruz.”

Setlerde uzun saatler çalıştırılma, sosyal güvenlik haklarının ihlali ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği gibi ciddi sorunlar yaşadıklarını kaydeden Gündoğdu, “Yalnız değilsiniz sendikanız burada. Bugün alanda söyledik, yarın sahnede, sette ve stüdyoda, her yerde söylemeye devam edeceğiz: Oyuncular işçidir” diye konuştu.

ADİL ÜCRET İSTİYORUZ

Yönetmen Yardımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Konuk da setlerde insanca yaşam için adil ücret ve insani çalışma koşuları talebiyle alanda olduklarını belirtti. Konuk, “Bizler, setlerin görünmeyen yükünü omuzlayan yönetmen yardımcıları olarak, her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da emeğimizin, onurumuzun ve haklarımızın arkasındayız” dedi.

Sinema TV Sendikası Başkanı Gökhan Özgül ise şunları söyledi: “1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bu yıl da diğerlerine benzer taleplerimiz vardı. Özellikle dizi çekimlerinde günler boyunca ortalama 15-16 saati bulan çalışma süreleri can güvenliğimizi tehlikeye atmakta. Yorgun ve uykusuz şekilde uzun süreli çalışmalar ciddi kazaların yaşanmasına ve bazen bu kazaların ölümle sonuçlanmasına sebep oluyor.”

Sinema TV Sendikası Yönetim Kurulu Doğukan Deliduman da şu ifadeleri kullandı: “Sektörümüzdeki sorunların çözümü için birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Çalışma koşullarının düzeltilmesi, herkesin emeğinin, çalışmasının karşılığını aldığı bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

ALANLARDAYIZ

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) da “Haydin Alanlara” çağrısıyla Kadıköy’deydi. “Dünyanın Bütün Kalemleri Birleşin” yazılı pankart ile toplanan kalem emekçileri yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: “Fabrikalarda ve alanlarda, yazarlar olarak fikirlerimizi ve duruşumuzu ortaya koymak için 1 Mayıs alanındayız. Kalemlerimiz ve sözcüklerimizle alanlara çıkarak, emekçilerin adalet ve özgürlük talebini yükseltiyoruz. Yazarların gücü hakikatin ve direnişin kaleminde saklıdır. Birlikte, daha güçlü ve özgür yarınlar için.”