Sinema emekçileri, sanatçılar meydanlardan seslendi: "Susmuyoruz!"

Tuğçe ÇELİK

Sanat dünyası da başta İstanbul olmak üzere dört bir tarafta 1 Mayıs dolayısıyla alanlara çıktı. İstanbul’da Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), Sinema Televizyon Sendikası, Oyuncular Sendikası, Yönetmen Yardımcıları Derneği, Reklamcılar Platformu, Sahne Sanatları Öğrencileri Dayanışması, Senaristbir gibi birçok meslek örgütü sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde bir araya geldi.

“Susmuyoruz kokmuyoruz itaat etmiyoruz”, “TRT şaşırma sabrımızı taşırma”, “Gözaltılar tutuklamalar baskılar bizi yıldıramaz” benzeri sloganlar eşliğinde Kadıköy’e doğru yürüyen emekçiler, “Setlerde ölmek istemiyoruz”, “Bütün set emekçileri omuz omuza”, “Telif alınterimizdir”, “Filmi durdurma sansürü durdur”, “Faşizme karşı özgür sinema özgür sanat” yazılı pankartlar taşıdı.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Sine-Sen tarafından yapılan açıklamada dizi oyuncularına yönelik gözaltılar ve işten çıkarmalara dikkat çekilerek iktidarın baskısına karşı mücadele etme çağrısı yapıldı. Açıklamada, “2 Nisan ekonomik boykotuna sosyal medya hesaplarından destek veren oyuncu arkadaşlarımız TRT tarafından oynadıkları dizilerin kadrolarından hukuksuzca çıkarıldı. Bu hukuksuzluklar sadece emeğimizin değil düşüncelerimizin de baskı altında olduğunu bir kez daha gösterdi” denildi.

Açıklamada, “Baskıya, kara listelere, susturma politikalarına karşı bu korku iklimine teslim olmayacağız. Ödediğimiz vergilerle TRT’yi iktidarın değil halkın kanalı olmaya, tarafsızlık ilkesini benimsemeye davet ediyor ve yeter artık diyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"YALNIZ DEĞİLSİNİZ SENDİKANIZ BURADA"

Renkli pankartlarıyla alanda yer alan Oyuncular Sendikası’nın Genel Sekreteri Atilla Gündoğdu, “Sadece kendi mesleki taleplerimizle değil, emeğiyle yaşayan, üreten herkesle birlikte omuz omuzayız” dedi. Gündoğdu şöyle konuştu: “Oyuncular, büyük oranda proje bazlı ve serbest meslek makbuzu üzerinden çalıştırılıyorlar. Bu çalışma biçimi ile sosyal güvenlik ve çalışma şartları açısından birçok hakkımızdan feragat etmek zorunda bırakılıyoruz. İşçi gibi çalışıp patron gibi fatura kesen bir meslek grubu olarak tüm çalışma alanlarımızda 4A sigorta biçimi üzerinden çalıştırılıp sigortalanmak istiyoruz.”

Setlerde uzun saatler çalıştırılma, sosyal güvenlik haklarının ihlali ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği gibi ciddi sorunlar yaşadıklarını kaydeden Gündoğdu, “Bu sorunların çözülmesi için, ekranlarda, tiyatro sahnelerinde seyrettiğimiz ve sesini stüdyolarda mikrofon başında duyuran tüm oyuncu meslektaşlarımızı sendikamızın çatısı altında bir araya gelmeye ve örgütlü mücadeleye bekliyoruz. Yalnız değilsiniz sendikanız burada. Bugün alanda söyledik, yarın sahnede, sette ve stüdyoda, her yerde söylemeye devam edeceğiz: Oyuncular işçidir” diye konuştu.

Fotoğraf: Tuğçe Çelik

"İNSANCA YAŞAM ADİL ÜCRET İSTİYORUZ"

Yönetmen Yardımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Konuk da setlerde insanca yaşam için adil ücret ve insani çalışma koşuları talebiyle alanda olduklarını belirtti. Konuk, “Bizler, setlerin görünmeyen yükünü omuzlayan yönetmen yardımcıları olarak, her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da emeğimizin, onurumuzun ve haklarımızın arkasındayız” dedi.

Konuk özetle şunları söyledi: “Sinema, dizi ve reklam sektöründe, başta yönetmen yardımcıları olmak üzere tüm set emekçileri, insani olmayan saatlerde, güvencesiz, baskı altında ve çoğu zaman güvenliksiz koşullarda çalışmak zorunda kalıyor. Mobbing hâlâ yaygın, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri yetersiz, kadına yönelik psikolojik ve fiziksel her türlü taciz sektörümüzde giderek artıyor. İnsani çalışma, mobbingsiz bir iş ortamı haktır. Güvenli set koşulları, iş güvencesi ve sendikal örgütlenme özgürlüğü haktır. Taleplerimizi yüksek sesle söylemeye, mücadeleye devam edeceğiz.”

Sinema TV Sendikası Başkanı Gökhan Özgül ise şunları söyledi: “1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bu yıl da diğerlerine benzer taleplerimiz vardı. Çalışma saatleri bizim için en önemlisi. Çünkü setlerde uzun saatler çalışıyoruz ve bu durum uzun vadede hem tehlikeli hem de çok yorucu. Özellikle dizi çekimlerinde günler boyunca ortalama 15-16 saati bulan çalışma süreleri can güvenliğimizi tehlikeye atmakta. Yorgun ve uykusuz şekilde uzun süreli çalışmalar ciddi kazaların yaşanmasına ve bazen bu kazaların ölümle sonuçlanmasına sebep oluyor.”

Sinema TV Sendikası Yönetim Kurulu Doğukan Deliduman da şu ifadeleri kullandı: “Sektördeki emekçilerin, işçilerin, çalışanların her zaman yanında olacağız. Sektörümüzdeki sorunların çözümü için birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Çalışma koşullarının düzeltilmesi, herkesin emeğinin, çalışmasının karşılığını aldığı bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu talepler doğrultusunda biz de alanlardayız.”

"KALEMLERİMİZ VE SÖZCÜKLERİMİZLE ALANLARDAYIZ"

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) da “Haydin Alanlara” çağrısıyla Kadıköy’deydi. Barış Manço Kültür Merkezi önünde “Dünyanın Bütün Kalemleri Birleşin” yazılı pankart ile toplanan kalem emekçileri yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: “Fabrikalarda ve alanlarda, yazarlar olarak fikirlerimizi ve duruşumuzu ortaya koymak için 1 Mayıs alanındayız. Kalemlerimiz ve sözcüklerimizle alanlara çıkarak, emekçilerin adalet ve özgürlük talebini yükseltiyoruz. Yazarların gücü hakikatin ve direnişin kaleminde saklıdır. Birlikte, daha güçlü ve özgür yarınlar için.”