Sinema kolektif bir deneyimdir

Tuğçe ÇELİK

Türkiye’nin köklü festivallerinden Ankara Film Festivali, bu yıl 36. kez seyircilerin karşısında. Festival, Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde yapılan törende Rutkay Aziz, Selman Nacar, Zuhal Olcay, Demet Evgar ve Sinematek/Sinema Evi’ne Onur Ödüllerinin takdim edilmesiyle başladı.

Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda 21 Kasım’a kadar sürecek olan film festivali, 17 ülkeden 59 yönetmenin 55 filmini sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

Festivalin direktörü İrfan Demirkol ile ekonomik kriz ortamında karşılaştıkları zorlukları ve festivalin içeriğini konuştuk.

KENTİ SAHİPLENME MİSYONUMUZ VAR

Ankara Film Festivali’nin hikâyesinin sinema sevdası ve kültürel bir direnişle başladığını aktaran Demirkol şunları söyledi: “İlk yıllardan itibaren Kızılırmak ve Kavaklıdere salonları festivalin evi oldu. Bu kurumun DNA’sında ‘kente sahip çıkma ve sinemayı yaşatma’ misyonu var. 36. yılımızda Türkiye sinemasında bağımsız duruşun, özgün sinema dilinin ve ilk filmlerin öncü adresi olarak görülmekten gururluyuz. Bu yılın programı da festivalin bağımsız çizgisini koruyan bir yapı sunuyor.”

KRİZ BÜYÜK DESTEK YETERSİZ

Festival için en büyük zorluk ise Türkiye’nin içine girdiği ekonomik çıkmaz. Demirkol’un ifadeleri, sektörün mali yüklerinin nasıl arttığını gösteriyor: “Ekonomik zorluklar, tüm kültür sanat alanını etkilediği gibi bizi de derinden etkiliyor. Film ithalatından salon kiralarına kadar her alanda baskı altındayız. Ancak festival olarak direnme tecrübemiz çok eski. Sinema salonlarının kapandığı bir dönemde, büyük dağıtım şirketlerinin ambargolarına karşı ticari kayıpları göze alarak bağımsız sinemaya yer açmış bir kurumuz. Ekonomik durumun bağımsız sinemayı en çok zorladığı alan finansman. Bu nedenle festivalin misyonu, bu zorlu koşullarda bağımsız sinemanın nefes almasını sağlamak. Köklü bir festivalin aldığı destek hâlâ yeterli değil. Festivalin varlığı bile zorluklara rağmen sanattan vazgeçmemenin bir göstergesi.”

Artan sansür tartışmaları karşısında festivalin konumunun net olduğunu vurgulayan Demirkol şunları şöyle devam etti: “Bu konudaki duruşumuz kuruluşumuzdan beri değişmedi: Sanatsal özgürlük temel ilkemiz. Sinema, özgür bir ifade alanı olmalı; bir festivalin de temel görevi, sanatın ve sanatçının arkasında durmaktır. Sansürle sadece filmin gösteriminin engellenmesini kastetmiyoruz; sinemacının kendini kısıtlaması, yani otosansür de bizim için sorun. 35 yıldır, gişe ya da politik kaygı taşımadan genç ve cesur sinemayı kucaklıyoruz. İzleyicinin aklına ve yaratıcılığa güveniyoruz. Bu nedenle sansür ve otosansürün karşısında durmaya devam edeceğiz.”

DAYANIŞMAYI BÜYÜTMELİYİZ

Dijitalleşme sonrası sinema izleme alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde festivalin odağında salon kültürünü sürdürmek yer alıyor. Demirkol bunu şöyle açıkladı: “Dijitalleşme sinemanın formunu kökten değiştiriyor. Ancak biz, dijitalleşmenin sinema salonunun sunduğu kolektif izleme deneyimini daha da kıymetli hale getireceğine inanıyoruz. Bu değişime uyum sağlayacağız ama temel değerlerimizden taviz vermeyeceğiz. Salon deneyimini sürdürmek önceliğimiz. Büyülü Fener geleneğindeki gibi, filmi büyük perdede ve toplu bir coşkuyla izleme deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz. Ayrıca dayanışmayı büyütmek gerekiyor. Dijital çağda dahi sektör profesyonellerinin bir araya gelmesi şart. Bu yüzden Sinema Yazarları Derneği gibi yeni inisiyatiflerle atölyeler düzenleyerek iletişimi ve çalışma koşullarını iyileştirmeye odaklanıyoruz. Değişen dünyaya ayak uydururken özgürlük ve dayanışma ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz.”

RUTKAY AZİZ’E ONUR ÖDÜLÜ

36. Ankara Film Festivali’nde Onur Ödülünü Rutkay Aziz aldı.

36. Ankara Film Festivali’nde Onur Ödülü alan usta oyuncu Rutkay Aziz yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Ödülünü İrfan Demirkol’dan alan Aziz şunları söyledi:

"Soruyorlar bana ‘Mutlu musun?’ diye. Değilim, mutsuz bir ülkede niye mutlu olayım ki? Eşim, dostum, arkadaşlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken hukuksuzluğun adaletsizliğinegemen olduğu koşullarda ben niye mutlu olayım?"

TANIKLIK VE CESARET TEMASI

İrfan Demirkol

Demirkol, festival programını ve seçkide öne çıkan temaları şöyle aktardı:

“Programımızı hazırlarken ‘tanıklık’ ve ‘cesaret’ gibi kavramları güçlü bir şekilde işleyen filmleri öne çıkardık. Dünya Sineması’nda siyasi dramalar ve toplumsal hafızayı sorgulayan filmlerin ağırlığı var. Örneğin, Cannes’dan ödüllü Jafar Panahi ya da Ukraynalı Sergei Loznitsa’nın filmleri sinemanın ne kadar güçlü bir tanıklık aracı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte genç ve yepyeni seslere alan açmak istedik. Ulusal yarışmalarımızda ve ‘Taptaze’ başlıklı yeni seçkimizde, sinemanın geleceği olan ilk filmlerine imza atmış yönetmenleri önceliklendirdik. Film seçerken en kritik nokta sanatsal nitelik ve özgünlük.”