Sinema örgütlerinden 'tasarruf' nedeniyle festival iptallerine tepki

9 sinema örgütü, ekonomik kriz gerekçesiyle uygulanan tasarruf önlemleri bahane edilerek yapılan festival iptallerine tepki gösterdi.

Sinema örgütleri, tasarruf önlemleri bahane edilerek sanatsal etkinliklerin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Sinema Emekçileri Sendikası (DİSK SİNE-SEN), Film Yönetmenleri Derneği (FİLM YÖN), İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği (İFTYD), Oyuncular Sendikası, Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİST-BİR), Sinema ve Televizyon Eser Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ve Türk Sinema Vakfı'nın (TÜRSAV) ortak imzasıyla yayınlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Ekonomik koşulların giderek ağırlaştığı bir ortamda kamu kurumlarına (Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlere) önemli bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluk halkın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılanmasının yanı sıra, toplumun kültürel değerlerinin korunması, sanat yoluyla toplumun eğitimine katkıda bulunulmasını da kapsar. Ekonomik koşullar bahane edilerek, sanatsal etkinliklerin iptal edilmesi, tasarrufa sanattan başlanılması kabul edilemez.

'BELEDİYEDEN HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADI'

Bu çağrıyı yapmamızın nedeni, İzmir ve Antalya gibi kentlerimizde düzenlenen film festivallerine dikkat çekmektir. Ülkemizin en köklü film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 60.sı geçen yıl yapılamadı, bu yıl da festival tarihine üç ay kadar bir süre kalmış olmasına karşın Belediyeden hiçbir açıklama yapılmadığı gibi sinema örgütleri ile temas kurma gereği de duyulmadı. İzmir’de şu günlerde başlaması gereken 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin tasarruf nedeniyle bu yıl yapılmayacağı duyumlarını alıyoruz ve kaygı duyuyoruz. Malatya’da gerçekleştirilen festivalin yerel yönetimce durdurulmasını da üzüntüyle karşılıyoruz. Film festivalleri bir kentin kimliğini oluşturan önemli etkinlikler arasında olup, ekonomik koşullar altında bunalan insanımızın nefes aldığı ortamlardır. Film festivallerinin kamu kaynakları ile gerçekleştirilmesi ülkemiz koşullarının dayattığı bir zorunluluktur.

Sinema örgütleri olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlerden beklentimiz, organizasyonunun ciddiyeti ve sanatsal yetkinliği ile tanınan festivallere hak ettikleri desteğin verilmesi, siyasi ve ticari kaygılardan uzak durulması ve festivallerin sanatsal özgürlüğünün güvence altına alınmasıdır. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.