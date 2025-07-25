Sinema salonlarında bu hafta: 8 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan animasyona 9 film vizyona girecek.

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan Marvel Comics süper kahraman ekibi Fantastik Dörtlü'nün yeni film uyarlaması "Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar", 1960'lardan ilham alan retro-fütüristik bir dünyada geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Matt Shakman'ın yönettiği filmde, başrolleri Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn paylaştı.

Filmde, kahraman kimlikleri ile aile bağlarını dengelemek zorunda kalan Marvel'in ilk ailesi, Galactus adlı açgözlü bir uzaylı ile onun gizemli habercisi Gümüş Sörfçü ile karşı karşıya geliyor.

"İNTİKAM OPERASYONU"

Frank Grillo, Andy Garcia ve Melissa Leo'nun başrollerini paylaştığı "İntikam Operasyonu" aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.

John Swab'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, geçmişin gölgesinde kaybolmuş eski bir özel kuvvetler askeri olan Jackson Briggs'in hikayesini anlatıyor.

"NE HALT ETTİĞİNİZİ BİLİYORUM!"

Frederic Hambalek'in yönetmenliğinde çekilen "Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum!" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Julia Jentsch, Laeni Geiseler, Mehmet Ateşçi ve Felix Kramer'in rol aldığı film, 12 yaşındaki bir kızın bir sabah zihin okumaya başlaması sonrasında sıradan bir ailenin sırlarla dolu hayatının kontrolden çıkmasını konu ediniyor.

"DİRSEK"

Aslı Özarslan'ın yönettiği, Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı "Dirsek" haftanın bir diğer dram filmi olacak.

Filmin başrollerini Melia Kara, Jale Arıkan ve Mina Sagdic paylaştı.

Yapımda, Berlin'de yaşayan 17 yaşındaki genç bir kızın, 18. yaş günü için günlük sıkıntılardan uzaklaşıp arkadaşlarıyla eğlenmek istemesi sonrasında ölümle biten bir olayla dünyasının altüst olması anlatılıyor.

"AŞIKLAR ŞEHRİ"

Emma Stone ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Oscar ödüllü "Aşıklar Şehri" yeniden izleyici ile buluşacak.

Genç yönetmen Damien Chazelle'nin 2017'de Oscar'da 6 dalda ödül alan filmi, yolları kesişen iki insanın hikayesine odaklanıyor.

HAFTANIN GERİLİM VE KORKU FİLMLERİ

Bilal Kalyoncu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "The Final Party" yerli gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Elia Berthoud, David Christian ve Arya Shahbazy gibi yabancı isimlerin rol aldığı film, mezuniyet öncesi bir okul partisindeki burslu öğrencilerin, karanlık bir gecede karşı karşıya kaldıkları olayları anlatıyor.

Kemal Danacı'nın devam filmi "Mihrez 4", paranormal olayların geliştiği yeni bir hikaye ile seyircinin karşısına çıkacak.

Fiona Dourif, Jordan Belfi ve Malin Crepin'in oynadığı Malezyalı yönetmen Brando Lee'nin filmi "Şeytanla Bakışma", paranormal olayları soruşturan araştırmacılardan oluşan bir ekibin başından geçenler etrafında şekilleniyor.

Craig Tuohy'nin Birleşik Krallık yapımı "Herkes Ölecek", bir babanın kızının doğum gününde onunla yeniden bağlantı kurmaya çalışması sonrası başlarından geçen korkunç olayları konu ediniyor.