Sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyonda

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, aksiyondan bilim kurguya 8 film vizyona girdi.

Oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline ve Phoebe Waller-Bridge'in yer aldığı "Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk" izleyici ile buluştu.

Güney Kore asıllı ABD'li yönetmen Kogonada'nın imza attığı film, romantik bir zaman yolculuğu hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Senaryosunu Seth Reiss'in kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle: "Sarah ve David, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan iki yabancıdır. Ancak kendilerini bir anda, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye zorlayacaktır."

"ADA"

Alman yönetmen ve senarist Jan-Ole Gerster'in prömiyeri Berlinale'de yapılan yeni filmi "Ada" gerilim ağırlıklı bir dramı işliyor.

Stacy Martin, Sam Riley ve Jack Farthing'in rol aldığı film, Kanarya Adaları'nda lüks bir otelde tenis hocalığı yapan bir adamın hikayesini merkezine alıyor.

"CHUCK'IN HAYATI"

Tom Hiddleston, Karen Gillan ve Kate Siegel'ın rol aldığı "Chuck'ın Hayatı" Mike Flanagan yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak.

Stephen King'in aynı isimli kısa öyküsünden uyarlanan bilim kurgu türündeki film, hayatımızın sıradan görünen anlarının aslında ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayan bir hikayeyi konu ediniyor.

"ŞAİR PUŞKİN"

Oscar adayı Yura Borisov'un başrolünde oynadığı "Şair Puşkin", Rus şair Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Felix Umarov'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, şair ve yazar Ataol Behramoğlu'nun çevirisi ile sinema izleyicisinin karşısına çıkacak.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Bülent Terzioğlu'nun çektiği "Zincirkıran", Anadolu'nun bir köyünde seri cinayetler işleyen bir erkekle ilgili yazılan bir kitaptaki ritüeli odağına alıyor. Filmde Buğra Ağalday, Adem Gürlek ve Melisa Akaslan rol aldı.

Colin Krawchuk'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ABD yapımı "Jester 2", içine kapanık bir sihirbaz adayının cadılar bayramı gecesinde tuhaf ve karanlık bir varlıkla karşılaşması sonrası meydana gelen olaylar etrafında dönüyor.