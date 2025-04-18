Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek
Bu hafta sinemaseverleri dramdan gerilime, korkudan animasyona uzanan sekiz yeni film bekliyor. Tolga Karaçelik imzalı “Saykoterapi” ve Michael Fassbender ile Cate Blanchett’ı buluşturan “Kara Torba Operasyonu” vizyona giren dikkat çekici yapımlar arasında yer alıyor.
Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, yönetmen koltuğuna Tolga Karaçelik'in oturduğu “Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi” ile oyuncu kadrosunda Michael Fassbender, Cate Blanchett'ın olduğu “Kara Torba Operasyonu” yer alıyor.
Vizyona girecek filmler şöyle:
SAYKOTERAPİ
Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi
Yeni kitabını yazmakta zorlanan Keane, bir yandan yeni kitabını yazmakta zorlanmakta bir yandan da evliliğiyle başa çıkmaya çalışmaktadır. Bir gece karşısına Kollmick adında bir adam çıkar. Keane’in büyük bir hayranı olduğunu söyleyen bu adam, emekli bir seri katil olduğunu iddia eder. Kollmick, sarhoş olan Keane’i kendisi hakkında bir kitap yazmaya ikna etmeye çalışır. Kollmick, Keane’in eşi Suzie ile tanıştığında ise işleri berbat etmemek için dikkatli davranır. Artık Kollmick, sabahları evde evlilik danışmanlığı, akşamları ise Keane’in romanı için seri katil danışmanlığı yapmaktadır.
Tür: Dramatik komedi
Yönetmen: Tolga Karaçelik
Oyuncular: Steve Buscemi, Britt Lower, John Magaro
KARA TORBA OPERASYONU
Gizli ajanlar George Woodhouse ve eşi Kathryn, Kathryn'in vatana ihanetle suçlanmasıyla kendilerini kargaşanın içinde bulurlar. George iddiaların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, nereye sadık olduğuna karar vermelidir: Eşine mi, hizmet ettiği ülkeye mi?
Tür: Gerilim
Yönetmen: Steven Soderbergh
Oyuncular: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke
GÜNAHKARLAR
İkiz kardeşler Elijah ve Elias Smoke, yeraltı dünyasındaki eski hayatlarını bırakıp, memleketleri,Mississippi'ye dönerek ve orada bir bar açarlar. Ancak kardeşler, kendilerini bekleyen kötülükten bihaberdir.
Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: Ryan Coogler
Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton
BALDIZ
Filmde, sevimli ama kıskanç bir abla, aşkı için her şeyi yapmaya hazır bir kardeş ve abla ile kardeş arasında kalan bir damadın hikayesi anlatılıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Hamdi Alkan
Oyuncular: Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar
RUM YETİMHANESİ
Uzun zamandır annesiyle görüşmeyen Nergis, hastaneden gelen telefonla annesinin vefat ettiğini öğrenir. Annesinden kalan eşyaları almak için hastaneye giden Nergis, adına yazılan bir mektup ve eski bir fotoğraf bulur. Fotoğraf, bu zamana kadar haberdar olmadığı kardeşine aittir. Geçmişi ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Büyükada’ya giden Nergis, annesinin adada bulunan Rum Yetimhanesi’nde öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşındayken kaybolduğunu öğrenir. Nergis, gerçekleri öğrenmeye çalışırken korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalır.
Tür: Korku
Yönetmen: Cem Kaymakçı, Anastasiya Budakva
Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır
HAY HAK
Hacivat ve Karagöz, ortadan kaybolduktan 4 yıl sonra köylerine geri döner. Ancak köye gittiklerinde nüfustan silindiklerini fark ederler. Bu durum üzerine ikili, köylünün sevgisini geri kazanmak için herkese yardım etmeye çalışırlarken bir kaosun çıkmasına neden olurlar.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Kenan Aktaşın
BÜYÜK MACERA 3: ÇILGIN DOSTLAR
Ayı Mic Mac, ailesiyle ve arılarıyla mutlu bir yaşam sürerken, bir leylek yanlış bir bebeği kapısına getirir. Yavru lamayı ailesiyle bir araya getirmek isteyen Mic Mic, en yakın dostları tavşan Oscar, panda, kurt ve leylek ile birlikte yola koyulur.
Tür: Macera, Animasyon, Komedi
Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy
Oyuncular: Philipp Lebedev, Diomid Vinogradov, Stanislav Strelkov
KATİLİYLE KAHVALTI
Kahraman, karlarla kaplı ıssız bir otele gelir. 7 kişinin kaldığı otelde bir cinayet işlenince işler karışır. Cinayetin gizemini çözmeye çalışan Kahraman, oteldeki kişilerle konuşarak öldürülen kişinin otelin sahibi olduğunu ve konuklara geçmişte türlü kötülükler yaptığını öğrenir.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Adem Kaya
Oyuncular: Musa Kazım Öney, Hicran Yavuz, Sevim Didar Gültekin