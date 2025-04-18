Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, yönetmen koltuğuna Tolga Karaçelik'in oturduğu “Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi” ile oyuncu kadrosunda Michael Fassbender, Cate Blanchett'ın olduğu “Kara Torba Operasyonu” yer alıyor.

Vizyona girecek filmler şöyle:

SAYKOTERAPİ

Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi

Yeni kitabını yazmakta zorlanan Keane, bir yandan yeni kitabını yazmakta zorlanmakta bir yandan da evliliğiyle başa çıkmaya çalışmaktadır. Bir gece karşısına Kollmick adında bir adam çıkar. Keane’in büyük bir hayranı olduğunu söyleyen bu adam, emekli bir seri katil olduğunu iddia eder. Kollmick, sarhoş olan Keane’i kendisi hakkında bir kitap yazmaya ikna etmeye çalışır. Kollmick, Keane’in eşi Suzie ile tanıştığında ise işleri berbat etmemek için dikkatli davranır. Artık Kollmick, sabahları evde evlilik danışmanlığı, akşamları ise Keane’in romanı için seri katil danışmanlığı yapmaktadır.

Tür: Dramatik komedi

Yönetmen: Tolga Karaçelik

Oyuncular: Steve Buscemi, Britt Lower, John Magaro

KARA TORBA OPERASYONU

Gizli ajanlar George Woodhouse ve eşi Kathryn, Kathryn'in vatana ihanetle suçlanmasıyla kendilerini kargaşanın içinde bulurlar. George iddiaların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, nereye sadık olduğuna karar vermelidir: Eşine mi, hizmet ettiği ülkeye mi?

Tür: Gerilim

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke

GÜNAHKARLAR

İkiz kardeşler Elijah ve Elias Smoke, yeraltı dünyasındaki eski hayatlarını bırakıp, memleketleri,Mississippi'ye dönerek ve orada bir bar açarlar. Ancak kardeşler, kendilerini bekleyen kötülükten bihaberdir.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton

BALDIZ

Filmde, sevimli ama kıskanç bir abla, aşkı için her şeyi yapmaya hazır bir kardeş ve abla ile kardeş arasında kalan bir damadın hikayesi anlatılıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Hamdi Alkan

Oyuncular: Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar

RUM YETİMHANESİ

Uzun zamandır annesiyle görüşmeyen Nergis, hastaneden gelen telefonla annesinin vefat ettiğini öğrenir. Annesinden kalan eşyaları almak için hastaneye giden Nergis, adına yazılan bir mektup ve eski bir fotoğraf bulur. Fotoğraf, bu zamana kadar haberdar olmadığı kardeşine aittir. Geçmişi ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Büyükada’ya giden Nergis, annesinin adada bulunan Rum Yetimhanesi’nde öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşındayken kaybolduğunu öğrenir. Nergis, gerçekleri öğrenmeye çalışırken korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Korku

Yönetmen: Cem Kaymakçı, Anastasiya Budakva

Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

HAY HAK

Hacivat ve Karagöz, ortadan kaybolduktan 4 yıl sonra köylerine geri döner. Ancak köye gittiklerinde nüfustan silindiklerini fark ederler. Bu durum üzerine ikili, köylünün sevgisini geri kazanmak için herkese yardım etmeye çalışırlarken bir kaosun çıkmasına neden olurlar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Kenan Aktaşın

BÜYÜK MACERA 3: ÇILGIN DOSTLAR

Ayı Mic Mac, ailesiyle ve arılarıyla mutlu bir yaşam sürerken, bir leylek yanlış bir bebeği kapısına getirir. Yavru lamayı ailesiyle bir araya getirmek isteyen Mic Mic, en yakın dostları tavşan Oscar, panda, kurt ve leylek ile birlikte yola koyulur.

Tür: Macera, Animasyon, Komedi

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Oyuncular: Philipp Lebedev, Diomid Vinogradov, Stanislav Strelkov

KATİLİYLE KAHVALTI

Kahraman, karlarla kaplı ıssız bir otele gelir. 7 kişinin kaldığı otelde bir cinayet işlenince işler karışır. Cinayetin gizemini çözmeye çalışan Kahraman, oteldeki kişilerle konuşarak öldürülen kişinin otelin sahibi olduğunu ve konuklara geçmişte türlü kötülükler yaptığını öğrenir.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Adem Kaya

Oyuncular: Musa Kazım Öney, Hicran Yavuz, Sevim Didar Gültekin