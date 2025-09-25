Sinema salonlarında bu hafta: 9 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

“Oflu Hoca 5”, “Sevince” ve “Gündüz Apollon Gece Athena” ilk kez perdeye gelirken, “Hobbit: Smaug’un Çorak Toprakları”, “Eltilerin Savaşı” ve “Arif v 216” yeniden vizyona girecek.

İşte vizyona girecek filmler:

"SEVİNCE"

Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli'nin rol aldığı Barış Başar'ın filmi "Sevince", bir dram hikayesini odağına alıyor.

Senaryosu Ünal Yeter ve Barış Başar'a ait film, İzmir'den İstanbul'a konservatuvar eğitimi için gelen iki genç arasındaki aşkı işliyor.

"GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA"

Emine Yıldırım'ın yönettiği "Gündüz Apollon Gece Athena", yetimhanede büyüyen genç bir kızın annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik, eğlenceli ve duygusal ögelerle bezeli yolculuğunu anlatıyor.

Filmde başrolleri Ezgi Çelik, Barış Gönenen ve Selen Uçer paylaşıyor.

YENİDEN VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Oscar ödüllü sinemacı Peter Jackson'ın, J. R. R. Tolkien'ın sevilen başyapıtı The Hobbit'ten uyarladığı üçlemenin ikinci filmi "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları", yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

Gupse Özay'ın kaleme aldığı 2020 yapımı "Eltilerin Savaşı", aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip iki eltinin hikayesini yeniden beyaz perdeye taşıyacak.

Cem Yılmaz'ın kaleminden çıkan "Arif v 216", Gora'dan dönen Arif ile insan olmak isteyen robot 216'nın yeni macerasını sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Paşhan Yılmazel ve Mustafa Özen'in yönettiği "Zifir", evlilik arifesindeki genç bir kadının çocukluğuna ait bastırdığı karanlık anıların ansızın tekrar gün yüzüne çıkmaya başlaması sonrası yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Mehmet Şerif Pirbudak'ın çektiği "Kamos", rüyalar aracılığıyla avlanan efsanevi bir varlığın peşine düşen bir grup araştırmacıyı odağına alıyor.

"TAFİTİ: ÇÖLDE MACERA"

Nina Wels'in yönetmenliğini üstlendiği Almanya yapımı "Tafiti: Çölde Macera", animasyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.