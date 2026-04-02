Sinema salonlarından bu hafta: 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 6 film vizyona girecek.

Robert Pattinson ve Zendaya'nın başrollerini paylaştığı "Drama", bir romantik komedi hikayesiyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini "İlgi Manyağı" ve "Rüya Senaryo" gibi komedi filmleriyle tanınan ve kendine özgü anlatımıyla bilinen Norveçli yönetmen Kristoffer Borgli'nin üstlendiği filmde, Alana Haim, Zoe Winters, Mamoudou Athie, Michael Abbott, Hailey Gates ve Sydney Lemmon rol aldı.

Yıldız oyuncular Zendaya ve Robert Pattinson'ı bir araya getiren film, evliliklerine günler kala beklenmedik bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilişkilerinin en büyük sınavını vermek zorunda kalan bir çiftin hikayesini odağına alıyor.

"SOĞUK SOYGUN"

Daniel Calparsoro'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Antonio Resines ve Natalia Azahara'nın başrollerini oynadığı "Soğuk Soygun" filmi, aksiyon ve macera tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Senaryosu Arturo Ruiz Serrano imzası taşıyan yapım, İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli bir kar fırtınası nedeniyle otoyolda mahsur kalan para dolu zırhlı bir aracın, kaosu fırsat bilen bir hırsız grubunun hedefi haline gelmesini konu ediniyor.

"MİTOLOJİ MAFYASI"

Burak Serdar Şenal, Anıl Çelik, Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Eray Özbal ve Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı 2025 yapımı "Mitoloji Mafyası", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Orçun Benli'nin yönetmenliğindeki film, iki beceriksiz hırsızın yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

"SÜPER MARİO GALAKSİ FİLMİ"

Aaron Horvath ve Michael Jelenic'in birlikte yönettiği animasyon film "Süper Mario Galaksi Filmi", Mario'nun Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek uzayda farklı galaksileri keşfettiği ve kozmik bir maceraya atıldığı hikayeyi beyaz perdeye yansıtıyor.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Mert Uzunmehmet'in çektiği "Kıble: Bitlisli Belkıs" ile Burak Çelik'in devam filmi "Büyü 3: Son Ayin", bu hafta yerli korku meraklılarıyla buluşacak.