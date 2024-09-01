Sinema sanatçısı Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba 69 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir ileri seviye astım hastalığı ile mücadele eden Tuğba, son olarak nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre geçtiğimiz hafta Miami'deki evinde yeniden rahatsızlanan Ahu Tuğba hastaneye kaldırılmıştı.

KIZI ANJELİK POLİSE BİLDİRDİ

Gazeteci Burhan Akdağ da yaptığı açıklamada, Ahu Tuğba'nın rahatsızlandığı sırada evde kızı Anjelik'in olduğunu, polise de kendisinin haber verdiğini söyledi.

AHU TUĞBA KİMDİR?

İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak 13 Ağustos 1955'te dünyaya gelen Ahu Tuğba, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.

Tuğba, yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifiyle sinemayla tanıştı.

Henüz ortaokuldayken sinema hayatına giren Tuğba, oyunculuk tutkusu için Kanada'da Concordia Üniversitesinin İngiliz Dili Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.

Türk sinemasında 1970'lerin sonlarından itibaren tanınmaya başlayan ünlü oyuncu, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı.

Tuğba, bir süre gazino sanatçısı olarak da gösteriler yaptı ve 1987'de "Buyur Gel/Mırnık" adlı müzik albümünü çıkardı.

Kariyeri boyunca dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrolü paylaşan Tuğba, 2006'da "Meçhule Gidenler" dizisinde rol aldıktan sonra sinema kariyerine ara verdi.

Çeşitli televizyon programları da sunan Ahu Tuğba, bir süredir kızıyla Miami'de yaşıyordu.