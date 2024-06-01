Sinema sektörü Sinematek’te

Sinematek/Sinema Evi, 31 Mayıs, 1 ve 2 Haziran tarihleri arasında alanında uzman sinemacıların katılacağı panellere, söyleşilere ve atölyelere Sektör Buluşmaları kapsamında üçüncü kez ev sahipliği yapıyor.

Emrah KOLUKISA

Sinema profesyonelleri ve sektöre adım atmak isteyen katılımcılar bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları’nda 31 Mayıs, 1 Haziran ve 2 Haziran günleri bir araya geliyor. Senaryonun ortaya çıkış sürecinden fikir için fon bulmaya, yönetmenin oyuncu seçiminden yapımcılar için yeni dağıtım ve pazarlama stratejilerine, bir yapımla ilgili fikrin ortaya çıkmasından son haline gelene dek tüm aşamaların konuşulduğu etkinliğin organizatörlüğünü Sinema Adası üstleniyor. Sinema Adası’nın kurucusu Esra Güzel ile etkinliğin detaylarını konuştuk.

Etkinliği oluşturmanızın sebepleri nelerdir? Sinema sektörü için neden böyle bir etkinlik oluşturmak istediniz? Sizi buna iten nedenler / sorunlar neydi?

Sektöre adım atmak isterken hepimiz zor zamanlar geçiriyoruz. Bunun nedenlerinin başında da bilgi edinememe, sektör profesyonellerine ulaşamama gibi sorunlar yer alıyor. Bireysel olarak birileriyle tanışmak ya da bilgi edinmeye çalışmak zor bir iş. Biz de bu ‘ulaşamama’, ‘bilgi edinememe’, ‘ağ (network) kuramama’ gibi sorunlar yaşayan insanlara yardımcı olacağını düşündüğümüz bir etkinliğe imza atmak istedik. İlk iki senede bunu başardığımızı düşünüyoruz.

Sinema Adası kurucusu Esra Güzel

Son iki yıldır yapılan etkinliklerin sektördeki yansımalarını gördünüz mü? Size geri dönüşler nasıl oldu?

Evet, gördük. Sektör Buluşmaları’nda bizimle çalışan arkadaşlarımızın sektörde işe başladığını gördük. İlk sene izleyici olarak etkinliğe katılan Ersen Akkol arkadaşımız ise iki senedir etkinliğimizin program koordinatörlüğünü üstleniyor. Panel ve atölyelerimiz, oturumlar büyük ilgi görüyor. İzleyiciler dışarıda karşılaştıklarında soramayacakları soruları sektör profesyonellerine dilediğince sorabiliyor. Avluya kurulan Network Alanı’nda ise sektör bileşenleriyle tanışabiliyorlar, yine merak ettikleri soruların yanıtlarını alabiliyorlar.

Nasıl bir etkinlik olacak, önceki yıllara göre ne farklılıklar var?

Önceki senelerde olduğu gibi yine üç gün boyunca sabahtan akşama kadar Sinematek/Sinema Evi bir festival havasına bürünecek. İki farklı salonda oturumlarımız, bir başka salonda ise atölyelerimiz gerçekleşecek. Bazı söyleşiler mekânın avlusunda yapılacak.

Bu yılın geçen iki seneden en büyük farkı, 2023 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin iptali nedeniyle izleyiciyle buluşamayan kısa filmlerin gösterilecek olması. Üç gün boyunca 18.00-20.00 saatleri arasında kısa filmler yönetmenlerinin de katılımıyla ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. İkinci özgün içeriğimiz ise uluslararası alanda tanınmış sinemacıların Sektör Buluşmaları’nda söyleşilere katılacak olması.

Bu yılki etkinliğe gelecek sürpriz isimler var mı?

Evet, var. 2023 Cannes Film Festivali’ne alının ilk Ürdün filmi olan ‘İnşallah Erkek Olur’ filminin yönetmeni Amjad Al Rasheed ve Duhok Film Festivali’nin Genel Sanat Yönetmeni Shawkat Amin Kurki gibi değerli uluslararası sinemacılar da aramızda olacak. Selanik Film Festivali’nin program yöneticisi Yannis Palavos da söyleşiye katılacak. Bu üç isim hem ayrı ayrı farklı başlıklarda söyleşiler yapacak, hem de üçü birlikte ‘The Impact of Festivals on Films’ (Festivallerin Filmler Üzerindeki Etkisi) başlıklı bir söyleşide yer alacak.

Siz hangi panellerin öne çıkacağını öngörüyorsunuz?

Yukarıda saydığım uluslararası sinemacıların oturumları ilgi çekecektir. Onun dışında atölyelerimize ilgi yoğun oluyor, ona katılımcı sayımız kısıtlı olduğu için seçim yapmak zorunda kalıyoruz. İlgi çekici oturumlarımız var. Örneğin, ‘Yeni Dönem Türkiye Sinemasında Akımlar (Var mı?)’ başlıklı panelimizde Emin Alper, Murat Tırpan ve Nil Kural, Ekrem Buğra Büte’nin moderasyonuyla konuyu ele alacak.

BluTV’nin ilgi çeken dizileri ‘Magarsus’ ve ‘Prens’in ekipleri Sinematek/Sinema Evi’nin Avlu’sunda söyleşiye katılacak. Aynı şekilde BKM de yine Avlu’da ‘İzleyici Yönelimlerinin Proje Seçimine Etkisi ve Yansımaları’ başlığıyla bir söyleşide yer alacak. Buraya sığdıramayacağımız kadar dolu dolu bir üç gün bizleri bekliyor. Dileyenler tüm programa ve ayrıntılarına Sinematek/Sinema Evi’nin internet sitesinden ulaşabilirler.

Panel konularını nasıl belirlediniz? Sinema sektörünün öncelikli ele alınması gereken sorunları nedir?

Panel konularımızı belirlerken ilk olarak temelde merak edilenlerin yanıtlarını verecek başlıklara yöneldik, bununla birlikte sektörün alışılagelmiş sorunlarının da konuşulmasını ve çözüm önerilerinin sunulmasını çok önemsiyoruz. Sinema bütün sanat dallarını kapsadığı için sinema üretimine dokunan her şey bizim panel konumuzu oluşturuyor. Bu bağlamda Telif Hakları, Sendikalar, Senaryo Danışmanlığı, Oyuncu-Menajer İlişkisi, Sinema Akımları-Teorileri, Yönetmen-Yapımcı İlişkisi, Sinemada Sansür, Kısa Film Yönetmenleri, Festivallere katılım gibi konuları direkt olarak kapsayan başlıklarımız var.