“Sinema ve Gülmek” 19 Nisan’da Bilim Beyoğlu’nda

Psikeart dergisinin 100. sayısı kapsamında düzenlenen “Sinema ve Gülmek” başlıklı etkinlik, 19 Nisan’da İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor. Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek program, 13.00–18.15 saatleri arasında Bilim Beyoğlu’nda yapılacak ve herkese açık, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Gülme eylemini sinema ve psikoloji ekseninde tartışmaya açan etkinlik, farklı disiplinlerden konuşmacıları bir araya getiriyor. Programın ilk bölümünde, saat 13.00–14.30 arasında düzenlenecek panelde “Kendinizi Gıdıklayamazsınız” başlığı altında gülmenin doğası ele alınacak. Oturum başkanlığını Tuna Yıldırım’ın üstleneceği panelde; Sera Yiğiter “Duygudurum ve Gülmek”, Tuğba Kurt Ulucan “Gülmenin Psikolojisi: Neden güleriz?”, Batuhan Saç “Henry Bergson ve Gülmek” ve Yüksel Aksu ise “Sabun Vücuda Ne ise Gülme Ruha Odur” başlıklı sunumlarıyla yer alacak.

Saat 14.45–15.00 arasında Psikeart’ın 100. sayısına dair bir değerlendirme yapılacak. Ardından 15.15–17.15 saatleri arasında yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği “Entelköy Efeköy’e Karşı” filmi gösterilecek. Program, 17.30–18.15 saatleri arasında Neslihan Karakök’ün oturum başkanlığında gerçekleştirilecek değerlendirme ve tartışma bölümüyle sona erecek. Bu bölümde Bedirhan Üstün ve Yüksel Aksu da konuşmacı olarak yer alacak.

Psikeart’ın 100. sayısını odağına alan etkinlik, sinema aracılığıyla gülmenin yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda toplumsal ve düşünsel bir üretim biçimi olduğunu tartışmaya açarken; izleyiciyi hem teorik hem de pratik bir karşılaşmaya davet ediyor.