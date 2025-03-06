Sinemada bu hafta: 8 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta gerilimden komediye, aksiyondan animasyona 8 film vizyona girecek.

"Parasite"in Oscar ödüllü yönetmeni Bong Joon Ho'nun yeni filmi "Mickey 17" seyirciyle buluşacak.

Alacakaranlık serisindeki performansıyla tanınan Robert Pattinson ile Toni Collette ve Mark Ruffalo'nun başrolleri paylaştığı film, uzayı kolonileştirmeye çalışan bir şirkette "harcanabilir", yani öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikayesini anlatıyor.

Edward Ashton'ın "Mickey 7" adlı romanından uyarlanan filmin yapımcılığını Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Bong Joon Ho ve Dooho Choi üstlenirken, başyapımcıları arasında ünlü oyuncu Brad Pitt de yer aldı.

"BOUDİCA"

Olga Kurylenko, Clive Standen ve Rita Tushingham'ın rol aldığı "Boudica", dram ve aksiyon karışımı bir dönem filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.

Jesse V. Johnson'ın yönettiği yapım, Romalıların Büyük Britanya işgaline karşı mücadele veren savaşçı Boudica'nın hikayesini konu ediniyor.

Kuzey Britanya'da geçen filmin konusu kısaca şöyle:

"Kelt Savaşçısı olarak eğitim almış Boudica ve kocası Prasutagus, modern ve kültürel anlamda oldukça gelişmiş Kuzey Britanya'da yaşayan Iceni kabilesini yönetmektedir. Kocasının ölümü üzerine tahta oturacak erkek varis kalmadığı için, Romalılar Boudica'nın tüm mal varlığına ve topraklarına el koyar. Boudica kararlılığın ve çılgınlığın eşiğinde intikam almaya yemin eder. Etrafında toplanan farklı İngiliz ve Kelt kabileleri ile birlik olup güçlerini birleştirerek Roma İmparatorluğu'na karşı ayaklanıp savaş açarlar."

"ÇİĞDEM"

Kurtuluş Baştimar'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Çiğdem", baraj inşaatı gerekçesiyle boşaltılan köylerinde kalarak inatla ve sabırla bekleyen, eğitim almak isteyen çocukları ve onlara örnek olan bir kadının mücadelesini odağına alıyor.

HAFTANIN ANİMASYONLARI

Arjantin, Brezilya, İspanya, Kolombiya ve Peru ortak yapımı "Dalya ve Kırmızı Kitap", babasının ölümünün ardından onun yarım kalan kitabını bitirmeye çalışan 12 yaşındaki bir kızın hikayesini anlatıyor.

Tim Harper'ın animasyon filmi "Ozi: Doğanın Koruyucusu", ailesinden ayrı düşen küçük Ozi'nin ailesine kavuşmak için çıktığı yolculuğu konu ediniyor.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Şeyda Aydın, Elçin Memmedov ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun rol aldığı Natiq Novruzov'un filmi "Lanetli Kitap", bir kazıda buldukları kitabı alan iki arkadaşın, kitabın lanetli olduğunu keşfetmeleriyle yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Anggy Umbara'nın Endonezya yapımı filmi "Vina: Kötü Ruh", genç bir kızın okuldan dönerken bir anda ortadan kaybolmasıyla küçük bir kasabada yaşanan korkunç olayları konu alıyor.

Guillermo Carbonell, Ben Deka, Julien Deka, Herve Freiburger, Laura Kulik, Filipe Melo ve Luciano Montes de Oca'nın birlikte çektiği "Bu Gece Uyku Yok", kabuslarla boğuşan bir çocuğun hikayesini anlatıyor.