Sinemada bu hafta: Hangi filmler vizyona girecek?

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye dördü yerli, 10 film vizyona girecek.

Hüseyin Eleman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi ve aksiyon türündeki "Mahşerin Üç Delisi" filmi, sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi gören üç hastanın başına gelen olayları anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda Başak Daşman, Yüksel Ünal, Okan Koç ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı yapım, özgür olmak ve hayatta kalmak için verilen görevi kabul edenlerin yaşadığı macerayı beyaz perdeye yansıtıyor.

Gerilim ve dram türündeki yerli yapım "Lavinya"nın yönetmen koltuğunda ise Can Varol oturuyor.

Pelin Bölükbaşı, Şahin Sancak ve Çiğdem Aksüt'ün başrolleri paylaştığı film, iki kez düşük yaptıktan sonra yeniden hamile kalan Elif'in hayatının Can ve Ezgi çiftiyle kesişmesi sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

İşte vizyona girecek filmler:

ÖLÜMSÜZ

Film, bir cinayete kurbanı olan genç bir çiftin hikayesini konu ediyor. Eric Draven ve nişanlısı Shelley bir haydut çetesinin saldırısı sonucu öldürülür. Ancak çok geçmeden Eric, bir karga tarafından canlandırılır ve kendisine gizemli güçler verilir. Bu durumun ardından Eric, kendisinin ve Sehllet’in katillerine yaptıklarının bedelini ödetmek için bir intikam yolculuğuna çıkar.

Tür: Aksiyon, Dedektif, Fantastik, Gerilim

Yönetmen Rupert Sanders

Oyuncular: Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston

GÖZLERİNİ KIRP

Gözlerini Kırp’ta, zengin bir iş insanının davetine katılan genç bir kadının yaşadıkları anlatılıyor. Frida, Los Angeles'lı bir garsondur. Teknoloji milyarderi Slater King, bağış toplama gecesinde Frida’yla tanışır. Slater, Frida’yı özel adasında arkadaşlarıyla birlikte yaptığı tatile davet eder. Cennet gibi gözüken adada herkes eğlenceli vakit geçirmektedir. Kimse bu tatilin bitmesini istemez ama çok geçmeden tuhaf şeyler olmaya başlar ve Frida kendi gerçekliğini sorgular. Frida bu partiden sağ çıkmak için gerçeği ortaya çıkarmak zorunda kalacaktır.

Tür: Gerilim

Yönetmen Zoë Kravitz

Oyuncular: Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat

MAHŞERİN ÜÇ DELİSİ

Film, hastaneye nakilleri sırasından suçlular ile karıştırılınca kendilerini aksiyon dolu bir maceranın içerisinde bulan üç hastanın hikayesini konu ediyor. Üç hasta, sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi görmek için hastaneye nakledilir. Ancak nakil sırasında hastalar, suçlular ile karıştırılır ve bu durum onların bir suç örgütü tarafından kaçırılmasına neden olur. Hastalar, özgürlüklerine kavuşmak ve hayatta kalmak için örgütün kendilerine verdiği görevleri kabul etmek zorunda kalır. Kimliklerini gizleyen hastalar, görevlerini yerine getirmek için bir maceraya atılır.

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen Hüseyin Eleman

Oyuncular: Başak Daşman, Yüksel Ünal, Mustafa Şen

TİLKİ VE TAVŞAN: ORMAN MACERASI

Filmde, ormanı tehlikeden kurtarmaya çalışan hayvanların hikayesi anlatılıyor. Kunduz ve arkadaşlarının bir baraj inşa etmesi ile ormanda büyük bir tehlike oluşur. Baykuş’ un ortadan kaybolması üzerine onu aramaya çıkan Tilki ve Tavşan, ormanda bir şeylerin ters gittiğini anlar. Tüm hayvanlar ormanı kurtarmak için bir plan yapar.

Tür: Macera, Animasyon, Aile

Yönetmen Mascha Halberstad

Oyuncular: Rob Rackstraw, Dan Renton Skinner, Jamie Quinn

LAVİNYA

Filmde, üniversiteden beri ilişkileri süre devam eden Can ve Ezgi’nin iki kez düşük yaptıktan sonra yeniden hamile kalan Elif'in hayatlarının kesişmesi sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen Can Varol

Oyuncular: Pelin Bölükbaş, Eser Karabil, Şahin Sancak

BEN BABAYIM

Ailesiyle birlikte Şanlıurfa’da yaşayan Mahmut, başarılı bir demir ustasıdır. Mahmut’un oğlu Yusuf, evlilik çağına gelmiştir ve onun için komşu kızını istemeye karar verirler. Ailelerin anlaşması sonucunda, düğün günü kararlaştırılır. Ancak düğün günü herkesin hayatının değişeceği bir şey olur. Düğün gecesinde ‘maganda süsü’ verilerek Yusuf öldürülür. Polis olay yerini inceleyip, kameralara baksa da kimin ateş ettiğini bulamaz. Yaşanan bu trajedi Mahmut ve ailesi için büyük yıkım olur. Hayatlarına devam etmekte zorlanan aile, Mahmut’un eski asker arkadaşının ısrarıyla İstanbul’a taşınıp orada yeni bir hayat kurmaya karar verir. Ancak Mahmut’un asker arkadaşı artık tanıdığı kişi değildir, görüşmedikleri süre boyunca türlü pis işlere bulaşmıştır. İstanbul’a geldiklerinden beri her işleri ters gitse de Mahmut ve ailesi, dürüstlüklerini bozmadan yaşadıkları zorlukların üstesinden gelip, hayata tutunmaya çalışır.

Tür: Dram

Yönetmen Murat Uygur

Oyuncular: Abdullah Aslan, Metin Keçeci, Levent Çakır

CANTERVİLLE'İN GİZEMLİ ŞATOSU

Merhum Canterville'li Sir Simon'ın ruhu, 300 yılı aşkın bir süredir İngiltere'nin kırsal kesimindeki atalarının evinde yaşar. bu zamana kadar Simon, evde yaşayan her aileyi korkutur. Ancak Amerikalı bir aile eve taşındığında bu sefer durum farklı olur. Aile, Sir Simon’un ruhunu oldukça eğlenceli bulur. Ailenin genç kızı, cesaret edebilirse onu serbest bırakabilir.

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

Yönetmen Kim Burdon, Robert Chandler

Oyuncular: Stephen Fry, Freddie Highmore, Hugh Laurie

ZİLL EL CİN

Film, çocuğunun cinler tarafından ele geçirildiğine inanan bir annenin yaşadıklarınıanlatıyor. Genç bir anne, oğlunun davranışlarında tuhaflıklar fark eder. Çocuğun davranışlarındaki tuhaflık gün geçtikçe artar ve kadın oğlunun cinler tarafından ele geçirildiğini düşünmeye başlar. Oğlunu kurtarmak isteyen anne, beklenmedik bir adamdan yardım ister. Adam, yoğun bir ritüel aracılığıyla çocuğu kurtarmak için Batılı düşüncelerini bir kenara bırakmak zorundadır.

Tür: Dram, Korku, Gerilim

Yönetmen Nayla Al Khaja

Oyuncular: Jefferson Hall, Faten Ahmed, Noura Alabed

THE HUNTED

Film, Güney Sudan'daki iç savaştan kaçtıkları teknenin alabora olması ile zengin Avrupalılar tarafından kurtarılan bir grup insanın, kendilerini kurtaranların gerçek niyetlerini öğrendiklerinde yaşadıkları sürece odaklanıyor.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen Louis Lagayette

Oyuncular: Lily Banda, Alec Newman, Raj Bajaj

HANÇER

Fim, bir dönem önemli bir yazar olan Doğu'nun, hem dağılan evliliği hem yokuş aşağı giden kariyeriyle birlikte yaşadıklarına odaklanıyor.

Tür: Korku

Yönetmen İbrahim Vurmaz, Kenan Yeşildağ

Oyuncular: İbrahim Vurmaz, Çağrı Tokalı, Sancak Bayraktar