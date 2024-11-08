Sinemada bu hafta: Hangi filmler vizyona girecek?

Sinemalarda bugün 3 yerli 6 yabancı olmak üzere 9 yeni film vizyona girecek.

Isabelle Julien'in yönetmenliğini yaptığı, Sae Eun Park, Andrea Sarri ve Paul Marque'nin rol aldığı "Swan Lake" izleyiciyle buluşacak.

Fransız yapımı müzikal filmin konusu özetle şöyle:

"Doğum günü kutlaması sırasında Prens Siegfried'in bir gelin seçmesi gerekmektedir. Öğretmeni, gerçeklerden kaçmaya çalışarak mükemmel bir aşkın hayalini kuran Siegfried'i yeryüzüne indirmeye çalışırak, görevlerini hatırlatır."

"ÇILGIN DERSANE 5: UPDATED"

Pote, Ertunç Tuncer, Duygu Zehra Doğru, Çağla Şen, Naz Beşik, İrem Büğrüoğlu, Mehmet Efe Çam, Hacı Ahmet Ak ve Irmak Topaloğlu'nun rol aldığı "Çılgın Dersane 5: Updated" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Yasemin Erkul Türkmenli'nin çektiği film, deprem bölgesine bir derslik yaptırmaya karar veren dershane öğrencilerinin, bu amaç için gereken parayı kazanmak amacıyla ödüllü bir yarışmaya katılmasını konu ediniyor.

"BABA BENİ GÜLDÜRSENE"

Ahmet Kürşat Öçalan, Aylin Akpınar ve Ali Semi Sefil'in rol aldığı "Baba Beni Güldürsene" Emrah Aguş yönetmenliğinde vizyona girecek.

Dinar Kahveci'nin senaryosunu yazdığı film, okulda sosyal sorunlar yaşayan ve ötekileştirilen kızını eğlendirmek için komik biri olmaya çalışan bir babanın hikayesini anlatıyor.

HAFTANIN KORKU VE GERİLİM FİLMLERİ

Scott Beck ile Bryan Woods'un yönettiği "Sapkın", iki misyoner genç kadının, dinlerini anlatmak için gittikleri bir evde yaşadıkları korku dolu olayları konu alıyor. Filmde başrolleri BAFTA ödüllü oyuncu Hugh Grant ile Sophie Thatcher paylaşıyor.

Zülfü Hamit Altın'ın çektiği "İfritin Mührü", bir gazetecinin, gizemli şekilde kaybolan insanları araştırmak için gittiği köyde başından geçen olayları işliyor.

HAFTANIN ANİMASYONLARI

Chris Sanders tarafından sinemaya uyarlanan "Vahşi Robot", ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robotun yavaş yavaş adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunu evlat edinmesini konu ediniyor.

Çin ve Tayland ortak yapımı animasyon film "Yuvadan Uzakta", Usta Tod'un yedi kraliyet yumurtasını koruma görevi verdiği Keçi Arthur'un bu zorlu görevi başarmak için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.

Dean Sham'ın yönettiği "Henry Korsanlara Karşı", kayıp hazineyi bulmakla görevlendirilen bir korsanın hikayesini animasyon sevenlerin beğenisine sunacak.

Almanya, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda yapımı "Niko 3: Kuzey Işıklarının Ötesinde", babası Noel Baba tugayının bir üyesi olan, Ren Geyiği Vadisi'nde annesi ve kabilesiyle yaşayan genç bir ren geyiğinin maceralarını anlatıyor.