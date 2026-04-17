Sinemada engel tanımayan 14 yıl: Engelsiz Filmler Festival

14. Engelsiz Filmler Festivali'nin bu yıl en heyecan verici bölümlerinden biri olan "Kaleydoskop", dünya sinemasının usta yönetmenlerinden ödüllü ilk filmlere uzanan, hayatın tüm renklerini ve karmaşasını beyazperdeye taşıyan bir seçkiyle izleyici karşısına çıkıyor. Festival; adalet, annelik, kimlik ve tutku gibi evrensel temaları sinemanın en çarpıcı örnekleriyle Kaleydoskop’ta keşfe çağırıyor.

Kaleydoskop bölümü, sinema dünyasının "Altın Palmiye" rekortmeni yönetmenleri Jean-Pierre ve Luc Dardenne Kardeşleri ağırlıyor. Cannes’dan En İyi Senaryo ödülüyle dönen "Genç Anneler" (Young Mothers), sığınma evindeki beş genç kadının hayata tutunma mücadelesini Dardenne Kardeşler'in o meşhur sosyal gerçekçi üslubuyla anlatıyor.

İtalyan sinemasının lirik ustası Mario Martone, "Dışarıda" (Fuori) ile izleyiciyi 1980’lerin Roma’sına götürüyor. Yazar Goliarda Sapienza’nın hapishane duvarları arasında başlayıp dışarıya taşan özgürlük ve yazma tutkusunu konu alan film, aynı zamanda Valeria Golino ve Matilda De Angelis gibi yıldız isimleri bir araya getiriyor.

Sinemanın işitsel gücünü ve müziğin hikâye anlatıcılığındaki rolünü odağına alan Oditoryum bölümü, bu yıl izleyicileri müzik tarihinin en ikonik figürlerinden birinin etkileyici serüvenine davet ediyor. Bölümün bu seneki tek ve görkemli konuğu, tüm zamanların en büyük ses sanatçılarından Charles Aznavour’un hayatını konu alan "Aznavour" (Monsieur Aznavour).

Festivalin minik sinemaseverler için hazırladığı en renkli ve neşeli bölümü Çocuklar İçin, okyanusların kalbinden yükselen sihirli bir melodiyle çocukları ve aileleri büyülemeye hazırlanıyor. Bölümün bu yılki tek filmi olan ödüllü animasyon "Şarkıcı Balina" (The Last Whale Singer), çocuklara sadece bir macera değil, kendi içlerindeki gücü keşfetme hikâyesi sunuyor.

Engelsiz Filmler Festivali’nin programında yer alan 23 film, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile Goethe-Institut Ankara’nın erişilebilir salonunda sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterimlerin ardından film ekipleriyle yapılan söyleşilerde ve Ödül Töreni’nde işaret dili tercümesi yapılacak. Çocuklar İçin dışındaki tüm gösterimlerde İngilizce altyazı da bulunuyor.