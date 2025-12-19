Sinemada masalsı ve şiirsel bir doku

Ahmet DAĞDELEN

İstanbul’un sanatta, edebiyatta, sinemada ve hayatın diğer tüm yönlerinde adeta lime lime edilerek anlatıldığı bir dönemde, acaba taşrada -küçük bir Ege kasabasında- hayat nasıldı ve insanlar neyle meşguldü? Bu soru bugün sorulduğunda, çoğu zaman boşlukta kalan bir soru olarak değerlendirilebilir. Oysa taşra, pek çok romanın, şiirin, tiyatro oyununun, şarkının ve türkünün nirengi noktası olmuştur. Peki bu durum günümüzde ne kadar biliniyor? X, Y ve Z kuşakları bunu nasıl adlandırıyor ya da buna dair bir yorumları var mı? Daha da önemlisi, günümüz gençliği için bunun bir anlamı var mı? Açıkçası bu konuda kuşkulu olmak için nedenler mevcut. Zira onlar, çağın hızına kapılmış biçimde durmaksızın ilerliyor; dönüp arkaya bakmaya vakitleri yokmuşçasına dörtnala koşuyorlar.

İşte böyle bir ortamda bir dönem filmi çekmek, ciddi bir cesaret gerektirmiyor mu? Tam da bu cesareti gösteren; geçmişin, geçmişte kalmış bir şey olmadığını ve kültürel hafızamızın buna izin vermediğini düşünen birileri var. Kültürel aktarımın önemini vurgulayan; “neysen osun” ifadesinin kimliğinden koparılarak salt bir biçimde ele alınamayacağını, çünkü bizi biz yapan tercihlerin bir arketipi olduğunu savunan sanatçılar, yazarlar ve yönetmenler… Yüksel Aksu da bu isimlerden biri. Aksu’nun yeni filmi Bak Postacı Geliyor, hafızayı sinemaya taşıyan bir yapıt.

Film, 1950’lerin sonu ile 1960’ların başında küçük bir Ege kasabasında görev yapan posta memuru Osman’ın, Gülizar’a duyduğu imkânsız aşk etrafında şekilleniyor. Yönetmenin kendi ailesinden esinlenerek kaleme aldığı bu hikâye, anlatının samimiyetini belirgin biçimde artırıyor. Film vizyona girer girmez sinema salonunun yolunu tuttum; zira Yüksel Aksu, “sinema bir şenliktir” anlayışını perdeye aktarma konusunda son derece mahir ve bu alanda oldukça deneyimli bir yönetmen. Yerelden ulusala, oradan da evrensele uzanan bir sinema dili kurma noktasında Aksu’nun, Türkiye sinemasının önde gelen yönetmen-senaristlerinden biri olduğu söylenebilir.

Daha önce, küçük bir dondurma dükkânı işleten yerel bir ustanın küresel sermayeye karşı direnişini anlattığı Dondurmam Gaymak; agroekoloji, kentten köye göç ve çevre sorunlarını ele aldığı Entel Köy Efe Köye Karşı; Türk solunun acılarını ve romantizmini işlediği İftarlık Gazoz filmleriyle kendine özgü bir dil kuran Aksu, izleyicisini çoğu zaman tatmin edici yapıtlarla buluşturmuştu. Şimdi ise yine bir dönem filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Görsel açıdan film, masalsı ve şiirsel bir doku kuruyor: dar taş sokaklar, gaz lambası ışığında yazılan mektuplar ve Ege’nin topografik karakteri, filmde nostaljik ama canlı, devinimi yüksek bir dünya yaratıyor. Keşke bir de drone çekimleri olsaydı; bu güzel manzarayı kuşbakışı izleyebilseydik. Filmde kullanılan müzikler yerel ezgilerden oluşuyor; bu da anlatının duygusal omurgasını güçlendiriyor. Yerel seslerin tercih edilmesi, dönemin ruhunu yalnızca hatırlatmakla kalmıyor, izleyicide adeta somutlaştırıyor. Nitekim kimi sinema eleştirmenleri de bu tercihlerin filmin en güçlü yanlarından biri olduğuna dikkat çekmiş.

Oyunculuk tarafında Ozan Akbaba ile Deniz Barut’un uyumu ve deneyimli oyuncuların (Müfit Kayacan, Fikret Kuşkan, Ahmet Mekin vb) katkısı filmin dramatik yapısına ciddi bir güç kazandırıyor. Performanslar, filmin duygusal iklimini inşa etmeye hizmet ediyor; özellikle başrol karakterinin naifliği, mektup ve muhabbet eksenini daha da kuvvetlendiriyor. Bununla birlikte, bir eleştiri getirmek gerekirse: Bir dönem filmi olmasına karşın, bazı roller için daha genç oyuncuların tercih edilmesi anlatıyı güçlendirebilirdi. Kimi karakterler yaşlarından genç refleksler sergilerken, bazıları ise yer yer karikatürize bir görünümde kalmış.

Bak Postacı Geliyor, küçük bir kasabada gaz lambası ışığında yazılan mektupların sıcaklığını, soğuk günlerde üşüyen avuçlarımıza bırakıyor. Yitip giden mektup olgusunu hatırlatıyor; sevmenin ne denli metanet gerektiren bir duygu olduğunu vurguluyor. Tıpkı pek çok şey gibi ilişkilerin de tüketim çağında hızla aşınmasına karşı bir şerh düşüyor. Ne yazık ki hayatın her alanında bir dağınıklık ve savrulmuşluk hâkim. Aksu, bir röportajında cümlesini tek bir fiille bitiriyor: “Toparlanın.” Tek kelime, çok katmanlı bir anlam… Evet, artık toparlanmamız gerekiyor.

Sonuç olarak Bak Postacı Geliyor, nostaljiyle günümüzün hatırlama ihtiyacını birleştiren; yerelin, evrensel duygularla konuştuğu bir film. Yüksel Aksu, kişisel hafızasını kolektif hafızaya dönüştürürken sinemanın hem estetik hem de etik işlevini hatırlatıyor; bize “toparlanın” diyerek hayatı, ilişkileri ve kültürel belleği savunmayı öneriyor.

Bir izleyici olarak şunu söyleyebilirim: Eleştiriyle romantizmi birlikte deneyimlemek isteyenler için bu filme bir şans vermekte fayda var. Ardından, mektupların ve küçük eylemlerin hâlâ ne denli güçlü dönüştürücü etkiler yaratabildiğini yeniden düşünmek mümkün.