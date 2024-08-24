Sinemada sınıfın temsiline ihtiyaç var

Tuğçe ÇELİK

Türk sinemasında 1961 Anayasası’nın ardından toplumsal gerçekçi çok sayıda film üretildi. Bu filmler kitleleri bilinçli olmaya, emek vermeye ve kültürel sermayelerini geliştirmeye çağırıyordu. Ancak 70’lere gelindiğine emeği, dayanışmayı merkezine alan bu filmlerin yerine cinsel içerikli ve arabesk filmler geçti. Bu dönemde metropollerde işsizlik ve yoksulluk göçle birlikte çok artmıştı. Sinemamız ise çözümü erkek ve kadın bedenini sömürü yoluyla ve az maliyetle bu kitlelere sunmakta buldu.

Yeni liberal politikaların hayata geçirilmesiyle başlayan süreç işçi haklarına, emekçi sınıfa ve kültürel yaşama darbe indirdiği gibi sinemada emeğin görünümüne de etki etti. 90 sonrasının dünyasında kendi sorunlarına yönelmiş, içe kapanmış bireyler sıklıkla sinemaya yansıdı. Emek, dayanışma, örgütlülük, grev, sendika gibi kavramlara gittikçe yabancılaşan Türk sineması yeni dünyanın birey idealine odaklanarak üretime devam etse de başka bir sinema mümkün. Marmara Üniversitesi Sinema bölümünden Prof. Dr. Neşe Kaplan’la Türk sinemasında emeğin ve emekçinin temsillerinin dönüşümünü konuştuk.

Türk sinemasında işçi sınıfı ve emek olgusunun ortaya çıkışı hakkında ne söylemek istersiniz?

Emek meselesini Yeşilçam’da, kırsal kökenli insanların işçi yahut hizmetli olarak metropollerde yaşadıkları sorunlar üzerinden görebiliyoruz. 60 darbesi sonrası çok sayıda toplumsal gerçekçi film çekildi. Bu filmler; yalılar, apartmanlar ile gecekondular arasındaki tezatlığı fon olarak kullanır. Bu tezatlığın cisimleşmiş hali de karşımıza burjuva ve işçi ya da hizmetli sınıfları temsil eden insanlar olarak çıkar. Yeşilçam olarak bildiğimiz Türk sinemasında özellikle 60’larda çok sayıda toplumsal içerikli film üretildi.

Metin Erksan’ın Gecelerin Ötesi filmi, toplumun farklı katmanlarından 6 gencin hayallerini gerçekleştirmek ya da sınıf atlamak için soygunculuk yapmasını hikaye eder. Emekle arzu ettikleri yere ulaşamayacağını düşünen bir çete çıkar karşımıza. Erksan’ın bu filmi, toplumun her kesiminden emekçiyi bilinçlenmeye, bir ideale sahip olmaya ve dayanışmaya davet eder. Ertem Göreç’in Otobüs Yolcuları ve Karanlıkta Uyananlar filmleri yoksulluğu ve emek konusunu anlatır. Otobüs Yolcuları, bugün kentsel dönüşüm olarak bildiğimiz sürecin 60’lardaki öncül örneği niteliğindedir ve rant ekonomisini imleyen kıymetli bir hikayesi vardır. Senaryosunu Vedat Türkali’nin yazdığı ve Ertem Göreç’in çektiği Karanlıkta Uyananlar filminde ise karşımızda boya fabrikası işçileri var. Sendikalı olmanın önemine işaret eden ve ‘yasanın verdiği grev hakkını kullanın’ diyen bir film. Bu çatışmaların mekanı ise, sinemanın başkenti İstanbul’dur. İstanbul, emeğin göçünün cisimleştiği bir şehirdir.

Sinemamızda emekçi-işçi kadın temsilinin ilk görünümlerini nasıl yorumlarsınız?

Türk sinemasında daha 80’lere gelmeden kadını merkeze alan çok önemli filmler var. Ömer Lütfi Akad’ın Gelin filminde kadın, evin içinde çalışan bir emekçi olarak betimlenir. Akad’ın bu filmi, hizmet sektöründe ya da fabrikada çalışanı değil, ev içinde bir ücret almadan çalışan işçi kadını gösterir. Dolayısıyla Akad, kadının emeğinin ücret karşılığı olmadığına atıfta bulunur. Lütfi Akad ve Memduh Ün’ün çektiği Üç Tekerlekli Bisiklet’in konusu kadın üzerinden örülür. Çocuğuna bakmak ve evini geçindirmek için ücret karşılığı çamaşırcılık yapan yalnız bir kadın, mahalle baskısına rağmen direnen bir kadın. Burada geleneksel ilişkilerin hüküm sürdüğü bir mahallede, erkek dikizci bakışına rağmen güçlü bir kadın temsili var. Aynı zamanda arzu eden, seven, kendisi istediği için ilişki kuran bir kadın.

Bu film, kadın bedeninin ve ruhunun arzuları olduğunu uzun sekanslarla anlatır. Memduh Ün’ün çektiği Kırık Çanaklar, yine aileye odaklanarak kadın üzerinden emeği anlatır. Kadının ev işçiliğinin altını çizerek; ev içinde yaptığı bütün işlere ragmen yine de kimseyi tatmin edemeyişini, yorgunluğunu ve kendi mutsuzluğunu betimler. Filmin önemi, kadın emeğini görünür kılmasıdır. Bu kadın temsilleri, 80’lerde çekilen kadın filminden çok daha samimi temsillerdir.

1961 yapımı Kırık Çanaklar filmi

70’lere geldiğimizde sinemada emekçi temsili neye dönüştü?

70’lerde toplumsal gerçekçi filmler kısmen sönümleniyor. 70’lerde popüler sinema, ağırlıkta iki görünüm arz etti; arabesk ve cinsel içerikli filmler. Çok düşük bütçeli ve ticari amaçlı bu filmlerin konusu elbette emeği anlatmak değil, ama emekle ilgili sorunları görünür kılıyor. Cinsel içerikli filmler furyasında erkek bedeni de kadın bedeni gibi örselendi ve kullanıldı. Halkın cinsel içerikli filmlerle oyalanması işsizlik sorununun apaçık göstergesiydi. Yılmaz Güney’in Umut filmi, taksilerle rekabet edemez durumdaki faytoncu Cabbar’ın umut yolculuğunu betimler. Senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı Zeki Ökten’in çektiği Sürü filmi çok kıymetlidir. Kürt aşiretini temsil eden aile, sermayesini yani sürüsünü Ankara’daki hayvan pazarına taşımaktadır. Sürünün Ankara’ya trenle taşınma yolculuğu boyunca Türkiye’nin modernleşme süreci de görülür.

Film feodalitenin bitmediğini, küreselleşmeyle ya da kapitalizmle şekil değiştirdiğini imler. Yavuz Özkan’ın Maden ve Demiryol filmleri, doğrudan işçi filmleri olarak örgütlenme gerekliliğini savunur. Sendikal faaliyetlerin, hak arayışının önemi filmlerin merkezine alınmıştır. Akad’ın Diyet filminde aynı fabrikada işçi olan eşlerden kadın sendikalaşmadan yanadır ve bilinçliliği temsil eder. Akad bilinçlilik meselesini kadın üzerinden anlatmış, hak arayışını ve değişme gerekliliğini kadın motif üzerinden savunmuştur. Film, iş yasasının değişmesi, iş kazalarına karşı işçilerin korunması, çalışma koşullarının ve ücretlerin hakça düzenlenmesi gerektiğini, işçiyi koruyan yasal bir düzenlemenin ivediliğini savunmuştur. Burada en ciddi mesaj; kolunu kaybeden işçinin bir diyet ödemesidir. Bu işini kaybetmemek için örgütlenmeye karşı direnişin diyetidir.

Dünyada ve Türkiye’de liberal ekonomi politikalarının ivmelendiği 80’lerde sinemada emekçi temsili nasıldı?

80’lerde başlayan liberalleşme ve küreselleşme sonrası dünyada emek ucuzlamış ve ikame edilebilir hale getirilmiştir. 80’lerde, bir işçi sınıfına ve bir meslek grubuna ait olmaktan ziyade, tüketim toplumunda belli bir yeri temsil etmek önemliydi. Orta sınıf söyleminin sonuçlarına yönelik temsiller 80’ler sinemasında karşımıza çıkar. Faize Hücum filmi örnemli bir örnektir. Zeki Ökten’in çektiği film, adeta bütün bir toplumun en kısa yoldan orta sınıf olma arzusuyla bir aracı kurum niteliğindeki bankerlere başvurma hezeyanını anlatır. Faizle, emek vermeden zenginleşme arzusuna kapılan insanlar, paralarını batan bankerlere kaptırmış ve düş kırıklığı yaşamıştır. Emekle ilişkimiz 80’lerden sonra iğdiş edildi.

12 Eylül darbesinden sonra çekilen Muzaffer Hiçdurmaz’ın Çark filmi, emek meselesini merkeze alan ciddi filmlerdendir. Deri işçilerinin çalışma koşullarının tüm çıplaklığıyla serimlendiği film, emek sömürüsüne ve sağlıksız koşullara dikkati çekerek, grevin bir direniş olarak gereğini savunur. Muammer Özer’in yönettiği Bir Avuç Cennet ise emeğin başka bir boyutunu serimler; metropollerde toprağın artık kıt olduğunu ve yoksullar için sığınılacak bir toprak parçası kalmadığını anlatır. Nesli Çölgeçen’in Züğürt Ağa filminde, ağa motifinin değişimi üzerinden feodal düzenin yerine geçen kapitalist düzeni görürüz. Kapitalizmin dilini bilmeyen Züğürt Ağa, tüm sermayesini tüketmiş, rekabetçi sistem karşısında mağlup olmuş ve en ucuz emekçi konumuna gelmiştir. Ağanın feodal düzende sömürülmeye alışık olan eski marabaları ise, kente daha kolay uyum sağlamış ve kapitalist sömürünün işçileri olmuşlardır.

Küreselleşme döneminde, 90’lar ve 2000’lerde sinemada emek konusu nasıl anlatılıyor?

80’lerde başlayan liberalleşme politikaları ve 90’larla birlikte sermayenin küreselleşmesine izin veren yeni ekonomi politikaları Türkiye’de sınıf olgusunu etkiledi. Adeta bir tüketim toplumu inşa edildi ve bireyler tüketim hiyerarşisinde yer almak için yarışma içine girdi. Böylesi bir kültürel ortamda sinemada da giderek yalnızlaşan, birbirine husumet duyan, iş güvencesiz ya da işsiz olmasına karşın örgütlenme bilinci olmayan motifler karşımıza çıkıyor. Sanat sineması bugün yalnızlaşmış, parçalanmış bireylerin dramı, kimlik sorunları, taşra-kent arasındaki tezatlık ve hiçbiryerdelik anlatıyor. İnsanın ortak sorunu olan tüketim dilinin eleştirisi yönünde, emeğin önemi yönünde film üretmeye yönelik bir eğilim yok. Bugün hangi sınıfı temsil ederse etsin karşımıza çıkan motifler tüketmedikçe toplumda bir yere gelemeyeceğine inanan aidiyetsiz ve idealsiz motiflerdir.

90’larda çekilen Derviş Zaim’in Tabutta Rövaşata filmi tüketim toplumunun dışında kalmışları, en alttakileri anlatır. Beşeri sermayeden yoksun Mahsun motifi, yersiz yurtsuzdur. Zeki Demirkubuz’un Üçüncü Sayfa filminin iki ana karakteri; setlerde figüranlık yapan İsa ve iki çocuklu evli Meryem figürü. Bu iki karakteri bir araya getiren, yoksullukları ve sınıf atlama arzuları. Bu filmde yoksulun yoksulu sömürdüğü, aldattığı, canına kast ettiği bir suçlular dünyası karşımıza çıkar. Demirkubuz’un C Blok filmi, ister alt sınıftan ister orta sınıftan olsun herkesin derinleşen mutsuzluğunun altını çizer. Bloklara sıkışmış olan yeni insanı, tüketmemek kadar tüketmek de yeterince mutlu etmemektedir. Nuri Bilge Ceylan’ın Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı filmleri kırsaldaki genç işsizliğini serimler. Erdem Tepegöz’ün Zerre filmi, kentsel dönüşüm nedeniyle evinden çıkarılan çocuklu genç bir taşeron işçi kadının çıkışsızlığını anlatır. Ahu Öztürk’ün Toz Bezi filmi, temizliğe giden iki ev işçisi kadının yaşam mücadelesini ve dayanışmasını vermesi bakımından kıymetlidir. Bugün Türk Sinemasında daha fazla emeği görünür kılacak filmlere ihtiyaç var. Çünkü insanın ortak değeri ve sorunu emektir.