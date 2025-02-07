Sinemalarda bu hafta: 10 yeni film vizyona girecek
Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Cannes Film Festivali’nde “Kuir Palmiye Ödülü”nü alan “Dünyanın Sonuna 3 Kilometre” de vizyona girecek filmler arasında.
Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek.
Dikkat çeken yapımlar arasında Cannes Film Festivali’nde “Kuir Palmiye Ödülü”nü alan “Dünyanın Sonuna 3 Kilometre” ile başrolünde Timothée Chalamet’ın olduğu ve James Mangold’un yönettiği “Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez” yer alıyor.
İşte filmler:
Dünyanın Sonuna Üç Kilometre
Film, bir saldırıya uğraması sonucunda hayatı alt üst olan 17 yaşındaki Adi’nin yaşadıklarına odaklanıyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Emanuel Parvu
Oyuncular: Bogdan Dumitrache, Ciprian Chiujdea, Laura Vasiliu
Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez
Filmde, 19 yaşında gitarıyla birlikte New York'a gelip hızla yükselerek dünya çapında yankı uyandıran Bob Dylan’ın hikayesi anlatılıyor.
Tür: Biyografik, Dram, Müzik
Yönetmen: James Mangold
Oyuncular: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning
Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2
Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın yaptığı filminin oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak gibi isimler yer alıyor.
Konsey
Film, görevdeki Papa'nın ölmesi ile yeni Papa'nın seçileceği konseyi idare etmekle görevli olan Kardinal Lawrence'ın entrika dolu bir olayı çözmesine odaklanıyor.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Edward Berger
Oyuncular: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini
Bir Ömrün Sonbaharı
Film, çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden genç bir kadın olan Zeynep’in Can’a aşık olduktan sonra yaşadıklarına odaklanıyor.
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Gizem Kızıl
Oyuncular: Eylül Tumbar, Bilal Yiğit Koçak, Lal Ensari
Karabasan
Karabasan, küçükken her hareketini takip eden bir yaratıktan ailesini korumaya çalışan Patrick’in hikayesini konu ediyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Colm McCarthy
Oyuncular: Sam Claflin, Antonia Thomas, Sharon D. Clarke
Kırarım Kalbini
Film, arkasında bırakmaya çalıştığı geçmişinden karanlık bir sırrın ortaya çıkmasıyla kendisini zorlu bir mücadelenin içerisinde bulan Marvin’in hikayesini anlatıyor.
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Jonathan Eusebio
Oyuncular: Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu
Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu,
Film, tatile giderken kendini macera dolu olayların içerisinde bulan Müfettiş Sun’ın hikayesini konu ediyor.
Tür: Animasyon, Aile
Yönetmen: Julio Soto Gurpide
Yaşamak İstiyorum
Film, çocukluğundan itibaren ayakta kalmaya çalışan Sevgi Görmez’in gerçek hayat hikayesine odaklanıyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Yunus Şevik
Oyuncular: Ayşegül Kaygusuz, Gazel Yüksel, Osman Fındık
Tomorrow x Together: Hyperfocus Sinemalarda
Film, izleyenleri Tomorrow x Together ile bir yolculuğa çıkarıyor. Konser, “Sugar Rush Ride” ve “Deja Vu” gibi popüler şarkıların yanı sıra grubun performansını izleme imkanı sunuyor.
Tür: Konser
Yönetmen: Kuk Kim
Oyuncular: Tomorrow x Together