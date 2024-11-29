Sinemalarda bu hafta: 11 yeni film vizyona girecek
Bu haftadan itibaren 6'sı yerli olmak üzere 11 yeni film, sinemalarda vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında “Mukadderat”, oyuncu kadrosunda Robin Wright ve Tom Hanks’in yer aldığı “Burada” ile “Barda” filmi yer alıyor.
Bu haftadan itibaren 6'sı yerli olmak üzere 11 yeni film, sinemalarda vizyona girecek.
Dikkat çeken yapımlar arasında 61’nci Altın Portakal Film Festivali’nde “En iyi Film” ödülünü alan “Mukadderat”, oyuncu kadrosunda Robin Wright ve Tom Hanks’in yer aldığı “Burada” ile 2007 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı, farklı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla beyaz perdeye aktarılan “Barda” filmi yer alıyor.
MUKADDERAT
Film, kocasının ani ölümü sonrası kendisine yeni eş adayı arayan ve kendi işini kuran Sultan'ın hikâyesine odaklanıyor.
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Nadim Güç
Oyuncular: Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant
BURADA
Film, bir evi merkeze alarak, kuşaklar boyu burada yaşayan insanların hayatlarına odaklanıyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen Richard Young, evinin her bir köşesinde hayatından izler bulur. Richard’ın anılarını canlandıran bu ev sadece onun değil pek çok kişinin de hayatına iz bırakmıştır. Evin anıları, bir yolculuğun başlangıcı olur.
Tür: Dram, Fantastik
Yönetmen: Robert Zemeckis
Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany
BARDA
Film, bir barda kutlama için toplanan bir grup arkadaşın başlarından gelen kötü olayları anlatıyor.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Hande Türkel
Oyuncular: İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt
MOANA 2
Film, Moana’nın 3 yıl aradan sonra Maui ile bir araya gelerek macera dolu bir yolculuğa çıkmasını konu ediyor.
Tür: Macera, Animasyon, Aile
Yönetmen: David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller
Oyuncular: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk
MUTFAK
Film, dünyanın dört bir yanından kültürlerin harmanlandığı bir New York restoranının mutfağında gelişen olayları anlatıyor. The Grill adlı restoran öğle yemeğinde binlerce insanın toplandığı bir yerdir. Kasadan para çalınınca bütün çalışanlar şüpheli konumuna düşer.Restoran şefi Pedro, garson Julia'ya aşık olsa da genç kadın belgesiz bir yabancıyla ilişki kurmakla ilgilenmez. Pedro, kasadaki parayı çalmakla suçlanınca olaylar başlar.
Tür: Dram
Yönetmen: Alonso Ruizpalacios
Oyuncular: Raúl Briones, Rooney Mara, Anna Diaz
PARANORMAL CUMA
Film, sakarlığıyla kendini beklenmedik durumların içerisine sokan ve yaşanan olaylar sonrasında çevresindeki insanları paranormal olaylar yaşandığına ikna etmeye çalışan tesisatçı Cuma’nın yaşadıklarını anlatıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Eray Koçak
Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Levent Tülek, Metin Coşkun
SON NEFES
Film, 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma bir savaş gemisinin enkazını keşfetmek için dalış yaparken kendilerini ölüm kalım savaşı içerisinde bulan bir grup arkadaşın yaşadıklarına odaklanıyor.
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Joachim Hedén
Oyuncular: Julian Sands, Alexander Arnold, Jack Parr
BERABER
Film, annesinin ölümünden sonra babası ile doğup büyüdüğü Roterdam'dan ayrılıp İstanbul’a taşınan bir gencin kendisini, beklemediği eğlenceli ve özgür bir dünyanın içerisinde bulmasına odaklanıyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Mete Gümürhan
Oyuncular: Alihan Şahin, Sinan Eroğlu, Hayat Van Eck
Kabir Azabı:2
Film, adli antropolog Selim'in, bir ölünün kemiklerini incelemesi ile değişen hayatını konu ediniyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Gökhan Murat Toktamışoğlu
Oyuncular: Dilara Duman, Alanur Tipiler, Güray Ozcan
BAEKHYUN: LONSDALEİTE [DOT] İN CİNEMAS
Film, BAEKHYUN'un 12 yıl sonraki ilk solo Asya turnesinin final konseri 'Lonsdaleite [ dot]’ı anlatıyor.
Tür: Müzik
Yönetmen: Hamin Kim
GÜNAH ŞEYTANIN OĞLU
Film, şeytanla büyücü bir kadından doğan yaratığın zincirlerinden kurtularak felaketlere yol açmasını anlatıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Ömer Korkmaz
Oyuncular: Nurettin Karakoç, Simay Antepli, Adel Attar