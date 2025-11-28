Sinemalarda bu hafta: 11 yeni film vizyona girecek
Sinemalarda bu hafta 11 yeni film seyirciyle buluşuyor. Binnur Kaya’nın rol aldığı “Ayşe”, Özcan Alper’in yeni filmi “Erken Kış”, animasyon devam halkası “Zootropolis 2” ve Kuzey 15 yaşındaki Ahmet’in mizah, duygu ve müzik ile harmanlanmış hikâyesini anlatan “DJ Ahmet” haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.
Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 11 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, Binnur Kaya’nın başrolde olduğu “Ayşe”, Özcan Alper’in yönettiği “Erken Kış” yer alıyor.
Vizyona girecek filmler şu şekilde:
AYŞE
İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde, Down sendromlu kardeşi Rıdvan’la birlikte ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, geçimlerini sağlamak için bir benzin istasyonunda çalışır. Bir gün, istasyona uğrayan yabancı bir TIR şoförü, ona evlilik teklif eder. Bu beklenmedik teklif, Ayşe’yi içinden çıkılması zor bir yol ayrımına sürükler.
Tür: Dram
Yönetmen: Necmi Sancak
Oyuncular: Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Ali Seçkiner Alıcı
ERKEN KIŞ
Film, yasadışı bir taşıyıcılık anlaşması sonucu, Ferhat ve taşıyıcı anne Lia’nın Türkiye’den Gürcistan’a uzanan üç günlük yolculuğunu işliyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Özcan Alper
Oyuncular: Timuçin Esen, Leyla Tanlar, Nastya Bogdanova
ZOOTROPOLIS 2
Eski dolandırıcı Nick Wilde ve çaylak polis Judy Hopps, Zootopia tarihinin en büyük vakasını çözmüş ve yeni kurulan ortaklar olarak beklenmedik ortaklıklarını sürdürmek istemektedir. Ancak işler yolunda gitmemekte ve ikili geçinmekte zorlanmaktadır. Polis Şefi Bogo, onları "Krizdeki Ortaklar" terapi programına gönderir. Fakat ikilinin kendilerini gerçek bir vakayla ve bir sonraki maceralarıyla bulmaları uzun sürmez. Zehirli yılan Gary De'Snake, hayvanlar metropolünde belirerek kaos ve paniğe neden olur; çünkü böylesine tehlikeli bir sürüngen uzun yıllardır şehirde görülmemiştir.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Byron Howard, Jared Bush
Oyuncular: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Ke Huy Quan
NASİPSE OLUR 2
Günfer ve Gökhan, evliliklerinin hemen ardından Hancıoğlu ailesinin iflas etmesinin ardından İstanbul’un yolunu tutar. Çift, Rıza’nın evine sığınarak hayata yeniden tutunmaya çalışır. Gökhan, balıkçılıktan korsan taksiciliğe, pirinç ticaretinden sahneye çıkmaya kadar her işe el atar ama hiçbirinde tutunamaz. Günfer ise hem geçim derdine hem de evliliğini ayakta tutma çabasına göğüs germek zorundadır.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Ufuk Cebeci
Oyuncular: Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer
İBİ: UZAY GÖREVİ
Film, uzayda geçirdikleri bir kaza sonucunda yolları başka bir galaksiye düşen İbi ve arkadaşlarının, iki robot ırkı arasındaki savaşı durdurmaya çalışmasını konu ediniyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Sinan Ölmez
Oyuncular: Elifcan Küçük, Alp Pazarlı, Hakan Bozbey
CİNHAR
Bir dağ köyünde yaşayan Narin ve Yusuf’un umutla bekledikleri bebeğin düşmesi sadece bir kayıp değil; geçmişte yapılmış karanlık bir anlaşmanın yankısıdır. Yıllar önce anneleri, çocuk sahibi olabilmek uğruna Cinhar kabilesiyle gizlice bir anlaşma yapmıştır. Kardeşine destek olmak için köye gelen Çiçek, farkında olmadan bu kadim laneti yeniden uyandırır.
Tür: Korku
Yönetmen: Özgür Akbaş
Oyuncular: Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir
SONSUZA DEK
Ruhların sonsuzluğu nerede geçireceklerine karar vermeleri için yalnızca bir haftalarının olduğu bu dünyada, Joan kendini hayatının aşkı ile genç yaşta kaybettiği ilk aşkı arasında imkansız bir seçimle karşı karşıya bulur.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: David Freyne
Oyuncular: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner
İDEA
Karanlık bir iş insanına ait, şehirden uzaktaki boş villada bekçi olarak çalışan Kemal,aAra sıra gittiği şehirden geç saatte dönerken yolculuk yaptığı otobüse tuhaf bir adam biner. Kemal’in yanına oturan adam indiğinde ardında bir kitap bırakır. Kapağında İdea yazan kitabı karıştıran Kemal’in hayatında o andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Açıklanmayan bir suçla itham edilen Kemal, gizli bir örgütün lideri muamelesi görerek tutuklanır.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Tayfun Pirselimoglu
Oyuncular: Hayrullah Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Ercan Kesal
DJ AHMET
Film, Kuzey Makedonya’nın ücra bir Yörük köyünde, babası, küçük kardeşi ve koyunlarıyla bir yaşam süren 15 yaşındaki Ahmet’in mizah, duygu ve müzik ile harmanlanmış hikâyesini anlatıyor.
Tür: Dram, Komedi, Müzik
Yönetmen: Georgi M. Unkovski
Oyuncular: Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova
ÖLÜM EVİ
Rosario, bir gece uzun zamandır görmediği büyükannesinin öldüğü haberini alır. Kendisi, büyükannesinin en yakın akrabası olduğu için gerekli yasal belgeleri imzalamak üzere evine gider. Ancak acil bir durum nedeniyle Rosario, ambulans ve yetkililer gelene kadar cesedin yanında kalmak zorunda kalır. Sorun şu ki, birçok gizemi olan büyükannesinin ölümü, hayal edilemeyecek bir kötülüğün ortaya çıkmasına neden olur. Komşularının şiddetinin yanı sıra kötü güçlerin de hedefi haline gelen Rosario, yalnız ve korkmuş bir halde, hayatının en uzun ve en korkunç gecesinde hayatta kalabilmek için kendi şeytanlarıyla ve geçmişinin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.
Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Felipe Vargas (XI)
Oyuncular: Emeraude Toubia, José Zúñiga, David Dastmalchian
60 GÜN
Evlenmeye karar veren 2 genç, kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulur. İki aile arasında 60 gün boyunca saklanması üzerine anlaştıkları bir sır, hayatlarını bambaşka şekle bir evirir.
Tür: Dram
Yönetmen: İsmail Doruk
Oyuncular: Başak Cingöz, Bora Kirkim, Aydın Orak