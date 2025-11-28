Sinemalarda bu hafta: 11 yeni film vizyona girecek

Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 11 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, Binnur Kaya’nın başrolde olduğu “Ayşe”, Özcan Alper’in yönettiği “Erken Kış” yer alıyor.

Vizyona girecek filmler şu şekilde:

AYŞE

İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde, Down sendromlu kardeşi Rıdvan’la birlikte ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, geçimlerini sağlamak için bir benzin istasyonunda çalışır. Bir gün, istasyona uğrayan yabancı bir TIR şoförü, ona evlilik teklif eder. Bu beklenmedik teklif, Ayşe’yi içinden çıkılması zor bir yol ayrımına sürükler.

Tür: Dram

Yönetmen: Necmi Sancak

Oyuncular: Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Ali Seçkiner Alıcı

ERKEN KIŞ

Film, yasadışı bir taşıyıcılık anlaşması sonucu, Ferhat ve taşıyıcı anne Lia’nın Türkiye’den Gürcistan’a uzanan üç günlük yolculuğunu işliyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Özcan Alper

Oyuncular: Timuçin Esen, Leyla Tanlar, Nastya Bogdanova

ZOOTROPOLIS 2

Eski dolandırıcı Nick Wilde ve çaylak polis Judy Hopps, Zootopia tarihinin en büyük vakasını çözmüş ve yeni kurulan ortaklar olarak beklenmedik ortaklıklarını sürdürmek istemektedir. Ancak işler yolunda gitmemekte ve ikili geçinmekte zorlanmaktadır. Polis Şefi Bogo, onları "Krizdeki Ortaklar" terapi programına gönderir. Fakat ikilinin kendilerini gerçek bir vakayla ve bir sonraki maceralarıyla bulmaları uzun sürmez. Zehirli yılan Gary De'Snake, hayvanlar metropolünde belirerek kaos ve paniğe neden olur; çünkü böylesine tehlikeli bir sürüngen uzun yıllardır şehirde görülmemiştir.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Byron Howard, Jared Bush

Oyuncular: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Ke Huy Quan

NASİPSE OLUR 2

Günfer ve Gökhan, evliliklerinin hemen ardından Hancıoğlu ailesinin iflas etmesinin ardından İstanbul’un yolunu tutar. Çift, Rıza’nın evine sığınarak hayata yeniden tutunmaya çalışır. Gökhan, balıkçılıktan korsan taksiciliğe, pirinç ticaretinden sahneye çıkmaya kadar her işe el atar ama hiçbirinde tutunamaz. Günfer ise hem geçim derdine hem de evliliğini ayakta tutma çabasına göğüs germek zorundadır.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Ufuk Cebeci

Oyuncular: Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer

İBİ: UZAY GÖREVİ

Film, uzayda geçirdikleri bir kaza sonucunda yolları başka bir galaksiye düşen İbi ve arkadaşlarının, iki robot ırkı arasındaki savaşı durdurmaya çalışmasını konu ediniyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Sinan Ölmez

Oyuncular: Elifcan Küçük, Alp Pazarlı, Hakan Bozbey

CİNHAR

Bir dağ köyünde yaşayan Narin ve Yusuf’un umutla bekledikleri bebeğin düşmesi sadece bir kayıp değil; geçmişte yapılmış karanlık bir anlaşmanın yankısıdır. Yıllar önce anneleri, çocuk sahibi olabilmek uğruna Cinhar kabilesiyle gizlice bir anlaşma yapmıştır. Kardeşine destek olmak için köye gelen Çiçek, farkında olmadan bu kadim laneti yeniden uyandırır.

Tür: Korku

Yönetmen: Özgür Akbaş

Oyuncular: Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir

SONSUZA DEK

Ruhların sonsuzluğu nerede geçireceklerine karar vermeleri için yalnızca bir haftalarının olduğu bu dünyada, Joan kendini hayatının aşkı ile genç yaşta kaybettiği ilk aşkı arasında imkansız bir seçimle karşı karşıya bulur.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: David Freyne

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner

İDEA

Karanlık bir iş insanına ait, şehirden uzaktaki boş villada bekçi olarak çalışan Kemal,aAra sıra gittiği şehirden geç saatte dönerken yolculuk yaptığı otobüse tuhaf bir adam biner. Kemal’in yanına oturan adam indiğinde ardında bir kitap bırakır. Kapağında İdea yazan kitabı karıştıran Kemal’in hayatında o andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Açıklanmayan bir suçla itham edilen Kemal, gizli bir örgütün lideri muamelesi görerek tutuklanır.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Tayfun Pirselimoglu

Oyuncular: Hayrullah Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Ercan Kesal

DJ AHMET

Film, Kuzey Makedonya’nın ücra bir Yörük köyünde, babası, küçük kardeşi ve koyunlarıyla bir yaşam süren 15 yaşındaki Ahmet’in mizah, duygu ve müzik ile harmanlanmış hikâyesini anlatıyor.

Tür: Dram, Komedi, Müzik

Yönetmen: Georgi M. Unkovski

Oyuncular: Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova

ÖLÜM EVİ

Rosario, bir gece uzun zamandır görmediği büyükannesinin öldüğü haberini alır. Kendisi, büyükannesinin en yakın akrabası olduğu için gerekli yasal belgeleri imzalamak üzere evine gider. Ancak acil bir durum nedeniyle Rosario, ambulans ve yetkililer gelene kadar cesedin yanında kalmak zorunda kalır. Sorun şu ki, birçok gizemi olan büyükannesinin ölümü, hayal edilemeyecek bir kötülüğün ortaya çıkmasına neden olur. Komşularının şiddetinin yanı sıra kötü güçlerin de hedefi haline gelen Rosario, yalnız ve korkmuş bir halde, hayatının en uzun ve en korkunç gecesinde hayatta kalabilmek için kendi şeytanlarıyla ve geçmişinin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Felipe Vargas (XI)

Oyuncular: Emeraude Toubia, José Zúñiga, David Dastmalchian

60 GÜN

Evlenmeye karar veren 2 genç, kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulur. İki aile arasında 60 gün boyunca saklanması üzerine anlaştıkları bir sır, hayatlarını bambaşka şekle bir evirir.

Tür: Dram

Yönetmen: İsmail Doruk

Oyuncular: Başak Cingöz, Bora Kirkim, Aydın Orak