Sinemalarda bu hafta: 5 yeni film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 5 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, Zendaya ve Robert Pattinson’un başrolünde olduğu "Drama" yer alıyor.

İşte vizyona girecek filmler:

DRAMA

Emma Harwood ve Charlie Thompson, evliliklerine günler kala beklenmedik bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilişkilerinin en büyük sınavını vermek zorunda kalır. Sevgi, güven ve bağlılık üzerine kurulu ilişkileri; sarsıcı bir gerçekle yüzleşince romantik bir hikayeden duygusal bir keşfe dönüşür.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Kristoffer Borgli

Oyuncular: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim

KIBLE: BİTLİSLİ BELKIS

Karanlık bir olayın ardından hem annesiz hem babasız kalan kız kardeşler Selma, Aysel ve Nurten; umutlarını son çare olarak Bitlisli Belkıs’a bağlar. Köy halkının hem hayranlıkla hem de korkuyla söz ettiği Belkıs, cinlerle kurduğu gizemli bağ sayesinde özellikle hamile kadınlara şifa dağıtan esrarengiz bir kadındır. Halaları tarafından reddedilen kardeşler, Belkıs’ın yanına sığınarak bir nebze olsun güvende olduklarını düşünür. Ancak farkında olmadan beraberlerinde taşıdıkları karanlık, sadece kendi hayatlarını değil, Bitlisli Belkıs’ın kaderini de derinden etkileyecek bir sınavın kapılarını aralar.

Tür: Korku

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Oyuncular: Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu

BÜYÜ 3: SON AYİN

Film, Anadolu'nun ıssız bir köyünde yarım kalan yasaklı bir ritüelin, 22 yıl sonra Mezopotamya kökenli kadim bir varlığın lanetiyle yeniden canlanarak iki farklı kıtaya ve inanca ortak bir tehdit olmasını anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Burak Çelik

Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias

MİTOLOJİ MAFYASI

Antik bir heykeli çalan Peker ile Ati, farkında olmadan heykelin içinde binlerce yıldır mahsur kalan Priapos’un serbest kalmasına neden olur. Priapos, Peker ve Ati’den kendisini ait olduğu yere götürmelerini ister, karşılığında da onların bir dileğini gerçekleştirecektir. Dileklerinin gerçekleşemesi uğruna Priapos’u ait olduğu yere götürmek için yola çıkan ikili, bu sırada Priapos’un peşindeki tarihi eser kaçakçısı Ahu Secimer ile onun sağır ve kör iz sürücüleri Poz Recai ve Mono Rıza’yı, eski bir mafya babası olan Alkapon Kerim ve heykeli ait olduğu müzeye götürmeye kararlı Mavisu’yu atlatmaya çalışır.

Tür: Komedi

Yönetmen: Orçun Benli

Oyuncular: Burak Serdar Sanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu

SOĞUK SOYGUN

İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli bir kar fırtınası nedeniyle otoyolda mahsur kalan para dolu zırhlı bir araç, kaosu fırsat bilen bir hırsız grubunun hedefi haline gelir.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Daniel Calparsoro

Oyuncular: Antonio Resines, Natalia Azahara, Roger Casamajor