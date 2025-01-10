Sinemalarda bu hafta: 6 yeni film vizyona girecek

Sinema salonlarında farklı türlerde 6 yeni film vizyona giriyor.

Dikkat çeken yapımlar arasında, Ayçıl Yeltan’ın yönettiği ve Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kurgu Ödülü’nü alan "Fidan" ile Mohammad Rasoulof’un yönetmen koltuğuna oturduğu ve 2024 Cannes Film Festivali Özel Ödülü’nü alan "Kutsal İncirin Tohumları" yer alıyor.

İşte vizyona filmler:

KUTSAL İNCİRİN TOHUMU

Film, Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında kalan bir hakimin yaşadıklarına odaklanıyor. Hakim Iman, Tahran'daki Devrim Mahkemesi'nde sorgu yargıcı olarak terfi ettirilir. Bu sırada genç bir kadının öldürülmesiyle ülke çapında bir protesto dalgası patlak verir. Gösteriler büyüdükçe, Iman'ın bir karar vermesi gerekir ve giderek sertleşen rejimin yanında yer almayı seçtiğinde, ailesinin dengeleri bozulur. Kızları Rezvan ve Sana, direnişin safındadır ve eşi aileyi bir arada tutmaya çalışır. Silahının kaybolduğunu fark ettiğinde karısından ve kızından şüphelenen Iman, aile bağlarını iyice geren acımasız kurallar uygulamaya başlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Mohammad Rasoulof

Oyuncular: Mahsa Rostami, Niousha Akhshi, Soheila Golestani

FİDAN

Fidan, ülkenin en önemli lisesine gitmeye hak kazandığını öğrenir. Ancak Fidan için kaybolan babası ve küçük kardeşini bırakıp büyük şehre gitmek kolay değildir. Fidan’ın alacağı karar onun geleceğini belirleyecektir. Annesinin onun için hayallerini kurduğu ve ona parlak bir geleceğin kapılarını açacak okula gitmeli midir?

Tür: Dram

Yönetmen: Ayçıl Yeltan

Oyuncular: Leyla Smyrna Cabas, Ömer Asaf Bilgin, Alican Yücesoy

KARDEŞ TAKIMI 2

Filmde, 4 kardeş, anne ve babanın, yıllar süren zorlu ajanlık eğitimlerini tamamlayarak profesyonel ajan olarak yeni görevlerine hazırlanmaları ve sonrasında çocukların mutluluğunu hedef alan düşmanla karşılaşmaları anlatılıyor.

Tür: Macera, Komedi

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak

KARANTİNA

Film, bir cinayet soruşturmasının ortasından birbirlerine aşık olan çiftin hikayesini anlatıyor. Zeynep, heyecanla yeni okuluna giderken başına geleceklerden habersizdir. Okulun ilk gününde kendisini salgın hastalıktan kaynaklanan bir karantinanın, bir cinayetin ve bir aşk üçgeninin içerisinde bulur.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Ahmet Topuz

Oyuncular: İlker Aksum, Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu

ŞAMPİYONLAR

Film, yaz tatilinde ailesiyle birlikte dedesinin yanına gittiğinde satrançla tanışan Efe'nin hikayesine odaklanıyor.

Tür: Komedi, Aile

Yönetmen: Mustafa Kotan

Oyuncular: Murat Yıldırım, Büşra Pekin, Erdal Özyağcılar

CİNNİ ZİFİR

Film, hapsolduğu fotoğraf makinesinden kurtulan bir iblisin hikayesini konu ediyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Özlem Yiğit

Oyuncular: Tuba Erdem, Sinan Uysal, Özkan Güneş