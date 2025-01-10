Sinemalarda bu hafta: 6 yeni film vizyona girecek
Sinema salonlarında farklı türlerde 6 yeni film vizyona giriyor. Dikkat çeken yapımlar arasında, Mohammad Rasoulof’un yönetmen koltuğuna oturduğu ve 2024 Cannes Film Festivali Özel Ödülü’nü alan “Kutsal İncirin Tohumları” yer alıyor.
Sinema salonlarında farklı türlerde 6 yeni film vizyona giriyor.
Dikkat çeken yapımlar arasında, Ayçıl Yeltan’ın yönettiği ve Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kurgu Ödülü’nü alan "Fidan" ile Mohammad Rasoulof’un yönetmen koltuğuna oturduğu ve 2024 Cannes Film Festivali Özel Ödülü’nü alan "Kutsal İncirin Tohumları" yer alıyor.
İşte vizyona filmler:
KUTSAL İNCİRİN TOHUMU
Film, Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında kalan bir hakimin yaşadıklarına odaklanıyor. Hakim Iman, Tahran'daki Devrim Mahkemesi'nde sorgu yargıcı olarak terfi ettirilir. Bu sırada genç bir kadının öldürülmesiyle ülke çapında bir protesto dalgası patlak verir. Gösteriler büyüdükçe, Iman'ın bir karar vermesi gerekir ve giderek sertleşen rejimin yanında yer almayı seçtiğinde, ailesinin dengeleri bozulur. Kızları Rezvan ve Sana, direnişin safındadır ve eşi aileyi bir arada tutmaya çalışır. Silahının kaybolduğunu fark ettiğinde karısından ve kızından şüphelenen Iman, aile bağlarını iyice geren acımasız kurallar uygulamaya başlar.
Tür: Dram
Yönetmen: Mohammad Rasoulof
Oyuncular: Mahsa Rostami, Niousha Akhshi, Soheila Golestani
FİDAN
Fidan, ülkenin en önemli lisesine gitmeye hak kazandığını öğrenir. Ancak Fidan için kaybolan babası ve küçük kardeşini bırakıp büyük şehre gitmek kolay değildir. Fidan’ın alacağı karar onun geleceğini belirleyecektir. Annesinin onun için hayallerini kurduğu ve ona parlak bir geleceğin kapılarını açacak okula gitmeli midir?
Tür: Dram
Yönetmen: Ayçıl Yeltan
Oyuncular: Leyla Smyrna Cabas, Ömer Asaf Bilgin, Alican Yücesoy
KARDEŞ TAKIMI 2
Filmde, 4 kardeş, anne ve babanın, yıllar süren zorlu ajanlık eğitimlerini tamamlayarak profesyonel ajan olarak yeni görevlerine hazırlanmaları ve sonrasında çocukların mutluluğunu hedef alan düşmanla karşılaşmaları anlatılıyor.
Tür: Macera, Komedi
Yönetmen: Bedran Güzel
Oyuncular: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak
KARANTİNA
Film, bir cinayet soruşturmasının ortasından birbirlerine aşık olan çiftin hikayesini anlatıyor. Zeynep, heyecanla yeni okuluna giderken başına geleceklerden habersizdir. Okulun ilk gününde kendisini salgın hastalıktan kaynaklanan bir karantinanın, bir cinayetin ve bir aşk üçgeninin içerisinde bulur.
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Ahmet Topuz
Oyuncular: İlker Aksum, Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu
ŞAMPİYONLAR
Film, yaz tatilinde ailesiyle birlikte dedesinin yanına gittiğinde satrançla tanışan Efe'nin hikayesine odaklanıyor.
Tür: Komedi, Aile
Yönetmen: Mustafa Kotan
Oyuncular: Murat Yıldırım, Büşra Pekin, Erdal Özyağcılar
CİNNİ ZİFİR
Film, hapsolduğu fotoğraf makinesinden kurtulan bir iblisin hikayesini konu ediyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Özlem Yiğit
Oyuncular: Tuba Erdem, Sinan Uysal, Özkan Güneş