Sinemalarda bu hafta: 6 yeni film vizyona girecek

Dikkat çeken yapımlar arasında Belçim Bilgin, Timur Acar başrolünde olduğu "Bağlantı Hatası" ile Emma Stone’un oyuncu kadrosunda yer aldığı "Bugonia" yer alıyor.

Vizyona girecek filmler şu şekilde:

BAĞLANTI HATASI

Filmde, lise öğrencilerinin sosyal medya aracılığıyla zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmaları anlatılıyor.

Tür: Aile, Dram

Yönetmen: Gökçen Usta

Oyuncular: Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar

BUGONİA

Michelle Fuller, büyük bir biyomedikal şirketinin başındadır. Şirket, opioid yoksunluğu için ilaçlar üretir. Ancak bu ilaçların test edilmesi ve kullanımı sırasında, Teddy’nin annesi Sdnay gibi, insanlar zarar görür. Teddy, konuyla ilgili komplo teorileri düşünür, bunlardan biri de sorunun kaynağını uzaylılar olmasıdır. Teddy, Michelle'in de uzaylı olduğunu düşündüğü için kuzeni Don ile birlikte, onu kaçırmaya ve dünyada olduğuna inanılan diğer uzaylılarla birlikte ortadan kaybolmaya ikna etmeye karar verirler.

Tür: Bilim Kurgu, Komedi

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis

ZİYARETÇİLER: BÖLÜM 2

Yabancılar, kurbanlarından biri olan Maya'nın hala hayatta olduğunu öğrendiklerinde, başladıkları işi bitirmek için geri dönerler. Maya, anlamsız ve bitmek bilmeyen bir amaç uğruna onu takip eden ve yollarına çıkan herkesi öldürmeye can atan Yabancılar'ın dehşetinden daha sağ çıkmak zorundadır.

Tür: Korku

Yönetmen: Renny Harlin

Oyuncular: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Rachel Shenton

ALPHA

13 yaşındaki Alpha, gece yarısı kolunda gizemli bir dövmeyle eve döndüğünde, küçük kasaba kısa sürede bu esrarengiz olayı konuşmaya başlar. Sürekli kanayan dövmesi, onun insanları taşa dönüştüren lanetli bir hastalığa yakalandığı söylentilerini körükler. Ancak Alpha’nın bedeninde taşıdığı dövme, aslında kimsenin aklının ucundan bile geçiremeyeceği bir sırrın kapısını aralamaktadır.

Tür: Dram

Yönetmen: Julia Ducournau

Oyuncular: Mélissa Boros, Tahar Rahim, Golshifteh Farahan

CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC

Bir zamanlar yakuzanın borçlarını kapatmaya çalışan Denji, ihanete uğrayıp öldürüldüğünde hayatı sonsuza dek değişir. Son anlarında, sevdiği şeytani köpeği Pochita onunla birleşir ve Denji, durdurulamaz Chainsaw Man’e dönüşür. Şimdi şeytanlar, avcılar ve gizli düşmanlarla örülü bir savaşın ortasında, gizemli Reze Denji’nin karşısına çıkar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Tatsuya Yoshihara

Oyuncular: Kikunosuke Toya, Reina Ueda, Ai Fairouz

ÇATIDA BİRİ VAR

Bir zamanlar Özel Kuvvetler mensubu olan Jeffrey Manchester, terhis olduktan sonra ailesine destek olmak için fast food restoranlarını soyar. Jeffrey’in lakabı, soygunları çatıdan girerek yaptığı için “Çatıdaki Adam” olur. 40'tan fazla soygunun ardından yakalanır ve hapse atılır. Bir kaçış planı ile firar eden Jeffrey, devasa bir Toys “R” Us oyuncak mağazasında saklanır. Bir sonraki hamlesini playlayan Jeffrey, bu sırada beklenmedik bir şekilde mağaza çalışanlarından Leigh’ye aşık olur.

Tür: Dram, Gerilim, Komedi

Yönetmen: Derek Cianfrance

Oyuncular: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Ben Mendelsohn