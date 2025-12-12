Sinemalarda bu hafta: 6 yeni film vizyona girecek
Sinema salonlarında bu hafta, aralarında Sundance Film Festivali’nde ödül alan Üzgünüm Bebeğim ile Bugün Güzelin de bulunduğu 6 yeni film vizyona giriyor.
Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek.
Dikkati çeken yapımlar arasında dünya prömiyerini 2025 Sundance Film Festivali'nde yapan ve Waldo Salt Senaryo Ödülü'nü kazanan “Üzgünüm Bebeğim”; oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan ve İbrahim Selim’in olduğu “Bugün Güzel” yer alıyor.
Vizyona girecek filmler şu şekilde:
BUGÜN GÜZEL
Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı Ali Candemir’in hayatı, beyin sapında tümör teşhisi almasıyla bambaşka bir hal alır. Hayata başka bir pencereden bakmak zorunda kalan Ali'nin bu süreçteki en büyük destekçisi tedavi sürecinde tanıştığı hemşire Güneş olur. Güneş, ona yeniden umut ve neşe getirirken Ali için hayat; kusursuz olmak değil, gerçekten bugünü yaşayabilmek üzerine yeniden şekillenir.
Tür: Dram, Komedi
Yönetmen: Mali Ergin
Oyuncular: Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim
Bak Postacı Geliyor
Film, 1950’li yılların sonlarında, küçük ve sakin bir Ege kasabasında görev yapan posta memuru Osman’ın, ulaşılması güç aşkı Gülizar’a kavuşma mücadelesini anlatıyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Yüksel Aksu
Oyuncular: Ozan Akbaba, Deniz Barut, Müfit Kayacan
TOM VE JERRY: KAYIP PUSULA
Bir müzede kaotik bir kovalamaca sırasında, Tom ve Jerry beklenmedik bir şekilde onları tuhaf bir dünyaya götüren sihirli bir pusulaya rastlar. Geri dönüş yolunu ararken, alışılmadık yol arkadaşlarıyla karşılaşırlar ve bilmedikleri manzaralarda yol alırlar. Ancak yollarına çıkan gizemli bir güç, onları büyüyen bir çatışmayla yüzleşmeye zorlar.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Gang Zhang
Senarist: Gang Zhang
ÜZGÜNÜM BEBEĞİM
Film, üniversitede başarılı bir akademisyen olma yolunda ilerleyen Agnes'in başından geçen travmatik bir olayla başa çıkma sürecini anlatıyor.
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Eva Victor
Oyuncular: Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi
YILDIZLARIN ALTINDA
Film, tutkusuz bir ilişki içinde sıkışıp kalan bir yazarın hikayesine odaklanıyor. Yazarın hayatı İtalya’ya gittiğinde bir kadınla tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Michelle Danner
Oyuncular: Alex Pettyfer, Eva de Dominici, Toni Collette
BELEZ
Yönetmen koltuğunda Yavuz Duman'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda yönetmenin yanı sıra Mehmet Fatih Kılıç, Sude Dilsizoğlu, Mücahit Karakoç gibi isimler yer alıyor.