Sinemamızın ‘Şerif’i uğurlandı

Kültür Sanat Servisi

Toplumcu gerçekçi sinemanın önemli temsilcilerinden, ‘Yol’, ‘Katırcılar’, ‘Derman’ gibi filmlere imza atan senarist ve yönetmen Şerif Gören, son yolculuğuna uğurlandı. Gören için Beyoğlu Atlas Sineması’nda düzenlenen anma törenine oyuncular Halil Ergün, Nur Sürer, Talat Bulut, Renan Bilek, Necmettin Çobanoğlu, Sibel Turnagöl, yönetmenler Muzaffer Hiçdurmaz ve Yüksel Aksu, gazeteci Nebil Özgentürk, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

DİSK/Sine-Sen yöneticiliği nedeniyle 12 Eylül’de DİSK Dava’sında 9 ay tutuklu kalan Şerif Gören’in tabutu sendika temsilcileri tarafından salona getirildi. Tören, Gören’in hayatını anlatan belgesel gösterimiyle başladı.

Törenin ilk konuşmasını yapan Halil Ergün, “Türk halkının toplumsallaşmasında çok önemli bir işlev yerine getirmiş bir süreçtir, bir büyük rüzgardır. Bu rüzgarın en önemli kahramanlarından biri de Şerif Gören’di. Işıklar içinde yatsın, çok etkilendim. Uğurlar olsun" dedi.

YOLUN YOLUMUZDUR

Oyuncu Nur Sürer, “Çok zorlu koşullarda şahane işler çıkaran olağanüstü bir yönetmendi. Sinemanın son büyük temsilcilerinden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Şahane bir insandı. Güle güle Şerif, hep kalbimizde ve içimizde olacaksın" dedi. Şerif Gören’i anlatan yönetmen Yüksel Aksu, "Şerif Gören deyince aklıma gelen ilk şey mücadele, dayanıklılık ve dayanışma. Sineması da sinematografikti, kendisi de öyleydi. Onunla çok anımız var. Yolun yolumuzdur, izin izimizdir. Rahat uyu” diyerek duygularını paylaştı.

DAVA ARKADAŞIMDI

Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz da Gören ile 70 yıllık dava arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Sendikalar, dernekler kurduk. Borçlanma yasaları çıktı. Sinema emekçilerinin birçoğunu emekli yaptık. Bir film, bir ekiple çekilir. Bunlar da sinema emekçileridir ve emeğin hakkını burada da vermek gerekir” dedi. Oyuncu Menderes Samancılar ise, "Yüreğiyle yaptığı işlerle hepimize önderlik yaptı. Oturduğumuz masalarda, çalıştığımız setlerde, verdiğimiz mücadelede, yollarda hep yanımızdaydı. Hep eli sırtımızdaydı" diye konuştu. Gören’in cenazesi, törenin ardında Kozlu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’daki evinde 22 Kasım’da merdivenlerden düşerek başını çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan Gören, önceki gün yaşamını yitirdi. Gören, 80 yaşındaydı.

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TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK

Toplumcu gerçekçi sinemacı Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan’da doğdu. 1956'da Türkiye'ye gelerek, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitimini tamamladı. ‘Yol’ filmi ile “Cannes"da ve "Altın Palmiye”de ödülüne değer görüldü. ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Endişe', ‘Deprem’, ‘Amerikalı’, ‘Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir', ‘Tomruk’, ‘Firar', ‘Herhangi Bir Kadın’ın da aralarında bulunduğu birçok filme imza attı. Gören, Özellikle 12 Eylül Darbesi sonrası dönemin siyasi ve sosyal atmosferini filmlerine yansıtarak, sinemanın toplumsal bir sorumluluk taşıdığına olan inancını ortaya koymuştu.