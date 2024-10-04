Sinemanın kadrajı mitolojiye dönerse

Deniz Burak BAYRAK

Son günlerde uzun yıllardır sürdürülen sinema festivallerinin yaşattığı coşkuyu derinden hissederken yola yeni başlayanları da heyecan uyandırıyor. Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF) de bu yıl üç şehirde gerçekleştirilecek etkinliklerle bunlardan biri. 2’nci yılına dolu dolu bir programla hazırlanan festival, dün İzmir Agora Antik Kenti’nde başladı; 6 Ekim’de Urla Necati Cumalı Müze Evi’nde ödül töreni yapılacak; etkinlikler 7 Ekim’de Manisa’da, 9 ve 10 Ekim’de de İstanbul’da sürecek.

MİTOLOJİNİN KALBİ EGE

BirGün’ün festivale ilişkin sorularını yanıtlayan Direktör Gülşah Elikbank, mitolojinin ve sinemanın aynı potada eritildiği bu oluşumun akıllara nasıl geldiğini şu sözlerle anlattı: “Bir edebiyatçı olarak hikâyelerin kaynağına inmek benim için hep önemli oldu. Bu yolculukta yolum psikoloji eğitiminden geçerken aslında mitolojinin tüm hikâyelerin özü ve ortak noktası olduğunu keşfettim.” Sinemanın yazının yanına görselliğin gücünü katarak hem çok daha büyük kitlelere ulaşmayı hem de insanın derdini daha kolay anlatmasını sağlayan çağın en önemsediği iletişim biçimlerinden olduğunu vurgulayan Elikbank; sinemadaki hikâyelerin esinlerinde, çıkış noktalarında mitolojinin önemine işaret edilebilirse bu konunun herkesi buluşturan bir alan yaratabileceğine inandığını belirtiyor.

Geçen yıldan farklı olarak bu yıl festival üç şehirde gerçekleştirilecek. Bu şehirlerde düzenlenmesi fikrinin oluşum süreci için “Festivali, mitolojinin kalbinin bir zamanlar attığı yerden, Ege’den başlatıp büyütmek en başından beri aklımızda olan plandı. Yine İzmir’i merkeze alarak bu yıl üç şehre yayıldık. Aslına bakarsanız hedef buradan tüm ülkeye yayılmak. Ama elbette İstanbul önemli bir bağ, özellikle dünyaya açılabilmek açısından. Bu sebeple bu yıl İstanbul’u özellikle katmak istedik. Seneye orada daha fazla gün ve etkinlikle olacağız. Manisa’dan gelen talep de bizi çok mutlu etti. Yerel belediyelerin işbirliği festivali güçlendirebilmek için önemli” diyor Elikbank.

Peki film seçim süreci nasıl ilerliyor festivalde? Filmler bir şekilde hep mitolojiye dokunan içeriğe sahip mi? Mitolojik bir öge olmasına dikkat ettiklerini belirten Elikbank, bu yıl filmlerin öncesine söyleşiler koyduklarını söylüyor. “Böylece filmlerdeki metaforik, mitolojik göndermeleri yakalamak daha kolay oluyor izleyiciler açısından da. Aslında festival boyunca bu alanda birlikte öğreniyor ve eğleniyoruz. Eskiden bu topraklarda çok eğlenceli şenlikler yapılmış. Biz de o kültürü geri getirmek istiyoruz, biraz da neşesini elbette” diye ekliyor.

ÜCRETSİZ VE HALKA AÇIK

Festivalin ücretsiz ve halka açık olması çok önemli. “Geçen yıl gerek fiziksel olarak gerek sosyal medya üzerinden yurttaşlarla temasınız gerçekleşti mi? Festivale ilişkin geri dönüşler, tepkiler ne ölçüdeydi?” diye soruyoruz Elikbank’a. Şöyle yanıtlıyor: “Festival olarak sosyal medyayı aktif kullanmaya gayret ediyoruz çünkü bir yandan da hedef kitlemiz gençler olduğu için, onların daha çok vakit geçirdiği yer bizim için de önemli. Festivalin 2’nci yılını şekillendirirken de onların önerilerini dikkate aldık. Ücretsiz göstermemizin bir nedeni de biraz bu. Öğrenciler zaten ekonomik olarak zorlanıyorlar günlük yaşamda, biz festival olarak onlara hem eğlenecekleri, hem de sosyalleşip farklı konular hakkında fikir sahibi olacakları bir alan açmak istedik. Bu sene çocuk filmleri de ekledik. Çünkü geçen sene annelerden böyle bir talep gelmişti.”

Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nde; alanında yerli ve yabancı filmler bir araya getirilirken, söyleşi, panel, gastronomi etkinliği, sergi ve müzik dinletisi de yapılacak.

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SENARYO YARIŞMASI

Festivalde bu yıl, bir de uzun metraj film senaryo yarışması yer alıyor. Türk mitolojisine ait öğelerle yazılmış ve ön elemeden geçmiş senaryolar jüriye teslim edilirken ödül, 6 Ekim’de Urla Necati Cumalı Anı Evi’nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.