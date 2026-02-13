Sinemanın ritmi edebiyatla buluştu

Buse İLKİN YERLİ

Tuğçe Madayanti Şen’i kültür-sanat dünyası, uzun yıllardır sinema üzerine kurduğu düşünsel ve eleştirel diliyle tanıyor. Yazılarında filmleri yalnızca değerlendiren değil, onları nasıl okumak gerektiğine dair bir bakış da öneren yaklaşımı dikkat çekiyor. Bu sinemasal bilinç, Şen’in Kırmızı Kedi Yayınları tarafından okurun beğenisine sunulan ilk romanı Serbest Kumsal'da belirgin biçimde hissediliyor. Novella formundaki metin, yer yer şiirsel bir yoğunluk, yer yer sinematografik bir akış, yer yer de romanın sınırlarını zorlayan bir anlatı hissi yaratıyor. Okuru tek bir türe ya da duyguya sabitlemeyen bu metni, Şen ile konuştuk.

İlk kitap heyecanı ve Serbest Kumsal’ın doğuşu hakkında ne söylemek istersin?

Serbest Kumsal benim için bir ilk kitap heyecanından çok, geç kalmış bir itiraz. Yıllarca sinema yazarken hep başkalarının kurduğu dünyaları analiz ettim. Bu metin, artık analiz etmeyip konuşma ihtiyacından doğdu. Bir hikâye anlatmak değil, bir pozisyon almak istedim. O pozisyon da steril bir edebiyat alanında değil, sınıfsal, politik ve ruhsal bir sıkışmışlığın içinde duruyordu. Bir sızıntı gibi.

Kitapta dikkat çeken şey mekânsızlık. Bu Mart’ın iç dünyasındaki ‘hiçlik' duygusuna mı işaret ediyor?

Aslında 'hiçlik'ten çok, daha beteri bir doluluk diyebilirim. Mekânsızlık benim için bir eksilme değil. Sadece bu fikri kurmak için bile bu metni yazmış olabilirim; o kadar bilinçli bir tercih. Çünkü ben hayatı dar bir 'şimdi'nin içinden yaşamıyorum. Hayatı hep daha geniş bir bağlamda düşünüyorum: asırlar, binyıllar, hatta milyon yıllar üst üste binerek akıyor. Bugün yürürken aslında yaklaşık 300 bin yıllık bir insanlık deneyimiyle yürüyoruz. Bu yükü, bu hafızayı küçük, sınırları belli bir coğrafyaya sıkıştırmak bana asıl gerçek dışı gelen şey.

Sinema yazarı olarak edebiyata neleri taşıdın, nelerden uzak durdun?

Taşıdığım şey estetikten çok ritim ve kopuş fikri oldu. Amerikan yeraltı edebiyatında da sevdiğim şey budur: düzgün ilerlemeyen, durup duran, bazen öfkeyle hızlanan anlatılar. Ama sinemanın seyirciyi rahatlatan, her şeyi gösteren konforunu dışarıda bıraktım. Bu metin, okuru pek kollamıyor.

Roman ara verilmezse 115 dakikada bitiyor. Bu süre kurgusuyla neyi hedefledin?

Roman eğer ara verilmezse yaklaşık 115 dakikada bitiyor. Bu benim için sinemaya bir selamdan çok, zamanın metalaşmasına karşı bilinçli bir jest. Bugün anlatılar ya gereksiz yere uzuyor ya da hız uğruna yüzeyselleşiyor. Ben kısa ama yoğun bir süreyle ilgilendim. Bir işçinin vardiya sonrası zihinsel dağınıklığı kadar kısa, ama etkisi uzun bir zamanla. Okurun metnin içinde kaybolmasını değil; içine girip çıkmasını, bir filmin süresini yaşar gibi yaşamasını istedim. Metinle kurulan ilişkiyi uzatan değil, sıkıştıran, yoğunlaştıran bir zaman bu. “Okumayın, izleyin” derken kastettiğim şey de tam olarak buydu. Metni yazarken zamanı edebiyatın alışıldık, lineer akışıyla değil; ritimle düşündüm. Beat edebiyatı benim için yalnızca bir yazınsal referans değil, bir düşünme ve var olma biçimi. Kerouac’ın bitmeyen akışı, yolda olma hâli; Burroughs’un parçalı bilinci, kesintili anlatısı… Bunlar metnin üzerinde değil, damarlarında dolaşıyor. Ama bir öykünme olarak değil.

Sinema tarafında da benzer bir yerden bakıyorum. Linklater’ın zamanı olayların taşıyıcısı olarak değil, başlı başına bir varoluş hâli olarak ele alışı benim için çok belirleyici. Kitabın 115 dakikalık bir süreyle kurgulanması da buradan geliyor. Anlatının durduğu, hızlandığı, askıda kaldığı anlar bu yüzden var.

Ama bütün bu etkiler metinde vitrine çıkarılmış referanslar değil. Daha çok zihinsel bir arka plan. Beat kuşağının özgürlük vaadini değil, o vaadin bu coğrafyada neden tutmadığının izlerini taşıyan bir yerden yazıyorum. Metin Amerikan yeraltının romantizmine kapılmıyor; ama onun ritmini, cesaretini ve risk alma hâlini ödünç alıyor.

Bir işçinin sınıf gerçekliğiyle evrenin soyut kavramı kuantum, nasıl bir ortak zeminde buluşuyor?

Bir işçinin sınıf gerçekliğiyle kuantum sezgiselliği yan yana getirmek ilk bakışta çelişkili görünebilir ama Mart için bu çok doğal. Bu bana göre de çelişki değil. Çünkü gerçeklik sadece maddi koşullardan ibaret değil; sezgi de hayatta kalma biçimi. Özellikle sıkışmış hayatlarda, soyut olan bazen en somut tutunma alanına dönüşüyor. Bilimle mistisizmin, akılla sezginin yan yana durması. Mart’ın sezgisi kaçış değil; hayatta kalma refleksi.

Roman 90’ların alt kültürü, sol-politik hafıza ve kişisel travmalar arasında gidip geliyor. Karakterin bu dönemle ilgili kapanmamış bir hesabı mı var?

90’lar benim için nostaljik bir sığınak değil; kapanmamış bir hesap. O dönemin alt kültürü, sol-politik hafızası ve kişisel travmaları hâlâ bugünü belirliyor. Ama bu sadece bir dönem meselesi değil; bir kuşağın nasıl ezildiğinin hikâyesi. Kendi alt kültür kalabalığımdan söz ediyorum. Yolu Köprüaltı’ndan, Kemancı’dan, Akmar’dan geçmiş insanlar… Derinlikliydiler, sezgileri güçlüydü, başka bir hayat ihtimalini taşıyorlardı. Ama çok hızlı tükendiler.

Bu kalabalık romantik bir 'gençlik' kalabalığı değildi; sokakta hedef olan, konser çıkışında kovalanan, dövülen, korkutulan bir kalabalıktı. Büyük bir kısmı uyuşturucudan öldü, bir kısmı hayatta kaldı ama zihinsel olarak dağıldı. Şiddetle, baskıyla, yalnızlıkla erken tüketildi. Bu ülkede başka bir ihtimalin taşıyıcısı olabilecek bir kuşak, sistemli biçimde kayboldu.

Mart bu dönemi geride bırakmış bir karakter değil; o kaybın yükünü bugünde taşıyan biri. 90’ları romantize etmiyor, onların enkazıyla yaşıyor. Çünkü bu ülkede pek çok şey yaşandı ama çözülmedi; yalnızca bastırıldı. Roman geçmişe bakmakla ilgilenmiyor; bugünün neden hâlâ bu kadar çıkışsız olduğunun kökenlerine bakıyor. Eğer o kalabalık bu kadar erken ezilmeseydi, bugün bambaşka bir ülkeden söz ediyor olabilirdik.