Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

‘Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri’

Kültür Sanat
  • 03.04.2025 05:00
  • Giriş: 03.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 03.04.2025 06:30
‘Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri’
Fotoğraf: IMDb

Yunis ALAÇAM

‘Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri’ etkinliğinin dördüncüsü 5 Nisan 12.00-15.00 arasında İstanbul Beyoğlu Sineması’nda.

Psikeart/Psikesinema, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Beyoğlu Sineması’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Pedro Almadovar’ın yönettiği 2016 yapımı Julieta filmi izlenecek ve Esin Hamamcı’nın moderatörlüğünde Tuğba Kurt Ulucan ve Fırat Sayıcı tarafından film değerlendirilerek, izleyicilerle tartışılacak.

BirGün'e Abone Ol