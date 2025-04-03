‘Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri’

Yunis ALAÇAM

‘Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri’ etkinliğinin dördüncüsü 5 Nisan 12.00-15.00 arasında İstanbul Beyoğlu Sineması’nda.

Psikeart/Psikesinema, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Beyoğlu Sineması’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Pedro Almadovar’ın yönettiği 2016 yapımı Julieta filmi izlenecek ve Esin Hamamcı’nın moderatörlüğünde Tuğba Kurt Ulucan ve Fırat Sayıcı tarafından film değerlendirilerek, izleyicilerle tartışılacak.