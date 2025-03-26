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"Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri" etkinliği düzenlenecek

“Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri” etkinliğinin üçüncüsü 27 Mart 2025 perşembe günü 16.00-19.00 saatleri arasında İstanbul Beyoğlu Sinemasında düzenlenecek. Etkinlikte Jane Campion’un yönettiği 1993 yapımı Piyano filmi izlenecek.

Kültür Sanat
  • 26.03.2025 14:39
  • Giriş: 26.03.2025 14:39
  • Güncelleme: 26.03.2025 14:44
Kaynak: Haber Merkezi
"Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri" etkinliği düzenlenecek

Psikeart/Psikesinema ve istanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Beyoğlu Sinema’sının işbirliği ile "Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri" etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirilecek.

İstanbul Beyoğlu Sinemasında 27 Mart 2025 perşembe günü 16.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Bu etkinlikte Jane Campion’un yönettiği 1993 yapımı Piyano filmi izlenecek.

Ardından M. Emin Önder moderatörlüğünde Bahar Köse ve Haydar Ergülen tarafından filmin değerlendirilmesi yapılarak izleyicilerle film tartışılacak.

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