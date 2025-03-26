"Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri" etkinliği düzenlenecek

Psikeart/Psikesinema ve istanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Beyoğlu Sinema’sının işbirliği ile "Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri" etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirilecek.

İstanbul Beyoğlu Sinemasında 27 Mart 2025 perşembe günü 16.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Bu etkinlikte Jane Campion’un yönettiği 1993 yapımı Piyano filmi izlenecek.

Ardından M. Emin Önder moderatörlüğünde Bahar Köse ve Haydar Ergülen tarafından filmin değerlendirilmesi yapılarak izleyicilerle film tartışılacak.