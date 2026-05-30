Sinematek seçkisinde sürpriz filmler yer alıyor

Kadıköy Sinematek / Sinema Evi, Fransız yönetmen Louis Malle’e adanmış seçkiden ve World Cinema Project kapsamında restore edilen filmleri seyirciyle buluşturuyor.

Aynı zamanda canlı müzik eşliğinde 1920’ler Caz Çağı’ndan sessiz filmler de sinemaseverleri bekliyor.

Ka3 Temmuz’a kadar devam edecek etkinliğin 6 Haziran’a kadar olan programı şöyle:

3 Haziran: Azgelişmişliğin Anıları gösterimi sonrasında Çiğdem Öztürk bir sohbet gerçekleştirecek.

4 Haziran: Hayallerin Peşinde gösterimi Barış Ertürk, Baran Say ve Berkecan Özcan’ın canlı müzik performansı eşliğinde gerçekleşecek..

5 Haziran: Zazie Metroda gösterimi öncesinde İpek Gürkan’ın sunumu yer alacak.

6 Haziran: Kara Kız gösterimi öncesinde Esin Paça Cengiz sunum yapacak.