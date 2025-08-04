Sinemayla kurulan bağlar canlanmalı

Tülay TÜRKEN

İranlı film eleştirmeni ve yönetmen Aref Mohammadi Türk sinemasının İran sineması üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapıyor. İki ülke arasındaki film üretiminin ticari boyutunun yanında kültürel etkilerinin de olduğunu belirten Mohammadi, bu etkileşimin temel taşlarından birinin İstanbul’daki Ses Film Stüdyosu’nda Farsça dublaj çalışmaları yapan İsmail Kuşan olduğunu vurguluyor.

Kuşan’ın Türkiye, Mısır ve Hindistan sinemalarından etkilenerek İran’da başlattığı melodram ve müzikal sinema modelinin kısa sürede seyircide karşılık bulduğunu, İranlı yapımcıların bu formülü benimseyerek Türk sinemasından ilham alan Filmfarsi türünü geliştirdiğini anlatan Mohammadi, ‘‘İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle İran'da sinema üretimi durdu. 1947’de yapımcılığını Kuşan’ın üstlendiği ‘Hayat Fırtınası’ ile İran’da sinemanın ikinci dönemine girildi. Türk sinemasının İran sineması üzerindeki en önemli etkisi bu dönemde başladı. Kuşan, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İstanbul’a geldi. Türkiye-İran sınırının kapalı olması, onu İstanbul’da kalmaya mecbur bıraktı. Bu süre zarfında birkaç Avrupa filmine Farsça dublaj yaptı. İran’a döndüğünde ise Türkiye, Mısır ve Hindistan’ın ticari ve halk tipi sinemalarından etkilenerek İran’da benzer filmlerin yapımına öncülük etti’’ diyor.

YEŞİLÇAM VE FİLMFARSİ

Yeşilçam sineması ile Filmfarsi arasında çarpıcı benzerlikler olduğuna dikkat çeken Mohammadi, her iki akımın da aşk, şarkı, dans, ihanet gibi temaları işlediğini ve geniş izleyici kitlesine hitap ettiğini belirtti. ‘‘Her iki akım da 1950’lerden 1970’lere kadar, iki ülkenin sosyal ve kültürel atmosferine bağlı olarak popüler ve kârlıydı’’ diyen yazar şunları aktardı: ‘‘İki sinemada da klişe karakter yapısı hâkimdi; yakışıklı erkekler ve güzel kadınlardan oluşan kahramanlar, kötü karakterlere karşı mücadele ediyordu. Filmfarsi yapımları, 1978’in sonlarına doğru İran İslam Devrimi’nin gerçekleşmesiyle birlikte sona erdi. Yeşilçam sineması da 1980 askeri darbesinin ardından parlak günlerini kaybetti. Bu iki sinema akımı, dönemin ekonomik krizlerinden, siyasi değişimlerden ve sosyal-kültürel dönüşümlerden derin şekilde etkilendi; ciddi sansür ve kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Yeşilçam’da 1960 ve 1970’lerde yılda ortalama 200-250 film üretilirken İran’da yıllık film üretimi 70-80 arasındaydı. Filmfarsi ile Yeşilçam sineması arasındaki sinemasal ve kültürel bağ, karşılıklı etkilenmelerin, ortak temaların, benzer karakterlerin ve halkçı yaklaşımların sonucudur.’’

ANLATMADAN ANLATMAK

Mohammadi’ye göre bu filmler sanatsal derinlik taşımasa da kültürel temas açısından önemli. İki ülkenin sinemasının duygusal ruhu konusunda ise Mohammadi şunları söylüyor: “Aile meseleleri, kimlik arayışı, toplumsal sorunlar, gelenek-modernite çatışması açısından sinemalarımız benzer ancak İran’da katı sansür nedeniyle bedensel temas ve duygusal yakınlıklar açıkça gösterilemediği için, bu duygular semboller ve metaforlarla aktarılır. Ayrıca iki ülkedeki bağımsız sinema örneklerinde çok az diyalog içeren, doğrusal olmayan anlatı biçimleriyle yönetmenin vermek istediği mesaj seyirciye aktarılmaya çalışılır. Bir bakıma bu, ‘anlatmadan anlatmak’ yöntemidir.” Son yıllarda ortak yapımların iki ülke arasındaki sinemasal ve kültürel bağın tekrar kurulabileceğini gösterdiğine işaret eden Mohammadi, genç İranlı sinemacıların devrim öncesi sinema tarihine çok az ilgi gösterdiğini ifade etti.

Mohammadi, Türkiye ve İran sinemasının sahip olduğu zengin edebi mirasa işaret ederek “İran ve Türkiye sinemaları arasındaki kardeşlik akademik bellekte unutulmuş durumda. Bu tarihsel bağlar yeniden canlandırılmalı. Bu ülkeler birer hazine üzerinde oturuyor ama farkında değilmiş gibi davranıp dilencilik yapıyor” dedi.

‘YOL’ FİLMİNİN ETKİSİNDEN ÇIKAMADIM

Mohammadi’nin Türk sinemasıyla tanışması yasaklı video kasetlerle olur. Yıllar sonra İran’daki bir festivalde Yılmaz Güney’in ‘Yol’ filmini izlediğini belirten Mohammadi bu deneyimini şöyle anlattı: ‘‘Filmden o kadar etkiledim ki, uzun süre konusu ve üzerimde yarattığı duygular aklımdan çıkmadı. Daha sonra Metin Erksan, Ömer Kavur, Şerif Gören, Atıf Yılmaz, Reha Erdem, Derviş Zaim, Fatih Akın gibi yönetmenlerin filmleriyle tanıştım. Kanada’ya taşındığımda ise Toronto Film Festivali’nde Türk filmlerini takip etmeye başladım. Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Uzak’ filmini izledim ve hayran kaldım. Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Pelin Esmer gibi yönetmenlerle röportajlar yaptım ve bunlar İran’daki sinema dergilerinde yayımlandı.’’