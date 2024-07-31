Sınfsal kaçıştan sınıfın dönüşüne

Cem Özatalay: Postmodern anlatı ‘sınıfı’ yok saydı, kimlikçiliği öne çıkardı. Sınıfsallıktan azade biçimde kimlikleri incelemek her daim sorunlu. Neyse ki ekonomik kriz imdada yetişti, sınıf geri döndü. Deniz Pelek: Klasik olan kırdan kente göçün aksine, kentten kıra göç başladı. Bu süreçte yeniden köylüleşme olarak tanımlanıyor. Bu süreç sosyal ağlar ve dayanışma ilişkileriyle zorluklar aşılabiliyor.

Tuğçe ÇELİK

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Özatalay tarafından derlenen “Toplumsal Yapı Türkiye’de Eşitsizlik, Tahakküm, Değişim” başlıklı kitap 25 akademisyenin makalelerinden oluşan zengin bir içerikle çıktı. Özatalay ile tahakküm ve sömürü ilişkilerinin günümüzde nasıl kurulduğunu, sermaye birikiminin kökenlerini; İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Deniz Pelek ile tarım politikalarını ve 80 sonrası neoliberal dönüşümünü konuştuk.

Toplumsal yapıyı sınıf bağlamında ele almak niye önemli?

Cem Özatalay: Birçok ögeyi içeren toplumsal yapının biraz demode bir konu olduğu düşünülebilir. Gerçekten de daha çok yeniden üretim mekanizmasına tâbi eşitsizlik sistemleri, sınıfsal çelişkiler, demografik dönüşüm gibi temalarla özdeşleştirilen toplumsal yapının 1960'ların, 1970'lerin konusu olduğu ileri sürülebilir. Ne var ki, 1990’larda postmodernizm tartışmaları sırasında “büyük anlatılar” tukaka edildi. Toplumsal yapı konusu da ikinci planda kalmaya başladı. Daha çok bireylerin motivasyonlarına, anlam dünyalarına odaklanan sosyal bilim araştırmaları öne çıkmaya başladı. Bu eğilim sosyolojide bireyin geri dönüşü olarak tanımlandı.

Aynı dönemlerde açığa çıkan bir diğer eğilim de kültürün en önemli inceleme nesnesine dönüşmesi, kültürel incelemelerin önem kazanmaya başlamasıydı. Sınıf incelemeleri, sınıfsal incelemeler ikinci plana düşmeye başlamıştı. Bu durum “sınıftan ricat” olarak tanımlandı. Elbette cinsiyet, etnisite, ırk, mezhep temelli kimliksel tahakküm insanı çok yaralar. Ancak sınıfsallıktan azade biçimde kimlikleri incelemeyi her zaman sorunlu buldum. 2007-2008 ekonomik krizi benim gibi düşünenlerin imdadına yetişti. Çünkü işsizlik, gelir adaletsizlikleri artık inkar edilemez boyuttaydı. Öyle olunca kimliksel aidiyetlere bağlı eşitsizliklerin de herkese eşit biçimde dağılmadığı, sınıfsallığın bu dağılımda ciddi bir rol üstlendiği apaçık görülebilir oldu. Toplumsal yapı kavramı da sınıf teorileri de güncel toplumsal teorilerle etkileşime girerek sosyal bilimlerde kendine yeniden yer açmaya başladı.

Toplumsal Yapı

Türkiye’de Eşitsizlik, Tahakküm, Değişim

Derleyen: Cem Özatalay

İletişim, 2024

Eşitsizlik, tahakküm ve sömürü ilişkilerinin sürdürülmesiyle toplumsal yapının ne tür bağı var?

Cem Özatalay: Bu soruyu yanıtlayabilmek için Marx’ın toplum teorisi olarak nitelenebilecek yaklaşımına başvurmayı tercih ediyorum. Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı isimli eserinin önsözünde benim toplum teorisi olarak tanımlamayı tercih ettiğim şu yaklaşımını temellendirir: “Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde yükseldiği somut temeli oluşturur”. Hemen devamında da “insanların varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır” der. Burada Marx üç ilişkiyi odağına alır: İlk olarak insanın doğayla ilişkisini, yani doğayı dönüştürme, üretme/yapma biçimlerini vurgular. İkinci olarak insanların kendi aralarında ilişkiyi, yani üretim ve mülkiyet ilişkilerini, yani sahip olma biçimlerini vurgular. En son olarak da bilinç ve toplumsal varlık ilişkisini, yani varlığını anlamlandırma biçimini vurgular. Sınıfsal sömürü ikinci düzeyde ortaya çıkarken insan üçüncü düzeyde, tabii üstyapısal kurumların etkisi altında ve güç ilişkilerine tabii olarak kimliklerini inşa eder. Toplumsal yapı ya da Marx’ın kullandığı tabirle toplumsal formasyon bu üç düzeyin dinamik bütünlüğüne vurgu yapar. Ama ana akım Marksizm’de, üçüncü düzeyde ifadesini bulan ideolojilerin toplumsal varlığın ters yüz edilmiş ifadeleri olduğuna dair yaygın bir kanı olduğundan, sembollerin ve kimliksel tahakkümün de alanı olan bu üçüncü düzey ağırlıklı olarak ihmal edildi. 1990’lardan sonra gelişim gösteren ana akım kimlik incelemeleri ise bu üç düzey arasındaki bütünlüğü toptan inkar ediyordu. Kitabın bölümlerini tespit ederken insanın gündelik pratiğinde zaten mevcut olan bu bütünlüğü kurmaya çalışmak önceliğim oldu. Sınıfsal sömürü ile kimliksel tahakküm, maddi gerçeklik ile sembolik gerçeklik, sınıfsallıkla kültür arasındaki bağı gösterecek bir içeriğin üretilmesini sağlayacak bölüm başlıkları oluşturmaya çalıştım.

Neoliberal süreçte, neoliberal atomistik birey paradigmasıyla muhafazakar aile paradigmasının bir araya geldiğini ifade ediyorsunuz. Bu düşünce dünyada ne şekilde tezahür etti?

Cem Özatalay: 1980 sonrasını anlayabilmek için 1945-1975 arasındaki 30 yılı anlamak önemli. Bu dönemde Keynesçi diyebileceğimiz talep yönlü ekonomi politikaları söz konusuydu. Bu dönemin temel mantığı, 1929 krizine de yol açan üretim fazlasını engellemeye dönük yeniden bölüşümcü politikalar izlemeye dayanıyordu. Bu modelin işleyebilmesi için üretimi yapan işçi sınıfının tüketimde de etkin olması gerekiyordu. Böylesi bir bağlam içinde işçiler Türkiye de dahil tüm dünyada sendikalarda örgütlenip, zenginliklerin yeniden bölüşümünde önemli roller oynayabiliyorlardı. Sendikalarda örgütlenen, kolektif hareket kapasitesini geliştirebilen ve yeniden bölüşümden daha fazla pay alabilen işçi sınıfının “üreten biziz yöneten de biz olacağız” bilincine erişmesi işten bile değildi. 80'lere gelene kadar böyle bir toplumsal formasyon içinde yaşadık. Neoliberal dönemin temel karakteristiği ise Keynesçiliğe özgü tüm kurumları ve değer sistemlerini tasfiye etmek olarak tanımlanabilir. Bunun için kolektivist yatkınlıkların tasfiye edilmesi ve atomistik birey paradigmasının hakim kılınması gerekiyordu. Otoriter yönetimlerce önceki 30 yılın kurumları dağıtıldı, bireylerin kendi aralarında yarışma içinde olarak var olabildiği bir toplumsal yapı inşa edildi. Rekabet, insanlar arasında temel ilişki biçimine dönüştürüldü, yaşam yarışma formunda örgütlendi. Bu yarışta kaybedenler işçi olacaktı.

Neoliberal dönemde işçilik hiçbir sosyal hakkın olmadığı, işçilerin kazanmış olduğu neredeyse bütün hakların budandığı bir durumu ifade etmeye başladı. Neoliberal ütopya ya da distopya bireylerarasılığı esas alan bir toplum tasavvur etse de kapitalizm koşullarında böyle bir toplum formunun yeniden üretiminin pek de mümkün olmadığı ortaya çıktı. Neoliberal akıl, bu bağlamda önce aileyi odağına aldı. Bireyler değil aileler birbirleriyle yarışacak, aile fertlerinden biri yere düşerse diğer aile fertleri onu yerden kaldırabilecekti. Aile aynı zamanda cinsiyet ve yaş temelli geleneksel hiyerarşilerin yeniden üretimi için de uygun bir formdu. Böylece kültürel muhafazakarlıkla iktisadi liberallik arasında sonuç veren bir ilişki kuruldu. Ancak bir noktadan sonra ailelerin sağladığı dayanışma da eşitsizliğin toplumsal yeniden üretim mekanizmaları karşısında yetersiz kaldı. Dinsel cemaatler, eğitim, özel mülkiyet bakımından dezavantajlı olan gruplar arasında toplumsal bağ yaratıcı olarak işlev görmeye başladılar.

YENİDEN KÖYLÜLEŞME BAŞLADI

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin tarım politikalarını nasıl özetlersiniz?

Deniz Pelek: Osmanlı’da tarımsal üretimi küçük toprağını işleyen bağımsız köylü aileler yapıyordu. Bu aileler hem kendi geçimlerini bu toprak üzerinden sağlıyor hem de devlete öşür vergisi ödüyorlardı. Yani devletin köylü ile ilişkilenmesinin en önemli yolu vergilerdi. Osmanlı’da temel amaç, arazilerin küçük parçalara bölünmesini ya da devasa boyutlara ulaşmasını engellemekti.

19. yüzyılda toplam nüfusun yüzde 80’i kırda yaşıyordu. Cumhuriyet döneminde ise Birinci Dünya Savaşı ve akabindeki Kurtuluş Savaşı tarımsal işgücünde önemli bir kayba yol açtı, tarımsal üretimde yüzde 50’lere kadar düştü. 1930’larda devletin temel hedefi sanayileşmeyi sağlamaktı. 1930’ların sonuna geldiğimizde, İkinci Dünya Savaşı köylünün kaderini belirleyen en önemli gelişme oldu. Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmedi; ancak, çok sayıda erkek askerliğe gönderildi. Bu nüfusun tarımsal üretimden çekilmesiyle toplam üretim düştü. 1943’te Toprak Mahsulleri Vergisi getirildi. Küçük üreticiler vergi yükü nedeniyle topraklarını satmak zorunda kaldı. Zor durumdaki üreticilerin topraklarını büyük toprak sahipleri satın alarak kendi arazilerini genişlettiler.

1950’lerde Marshall Planı çerçevesinde pulluk, traktör gibi araçlarla tarımda makineleşme ve verimlilik artışı sağlandı. 1960 askeri darbe sonrası çok partili rejime geçildiğinde, hükümet ithal ikameci sanayileşme modelini hedefledi ve bu çerçevede tarımsal ürünlerin ihracatına dayalı bir dış ticaret anlayışı hakim oldu. Adalet Partisi’nin tarım destekleri pazara dönük üretim yapan orta ve büyük üreticilerin işine yararken, tarım kesimindeki eşitsizlikleri derinleştirdi. Yani Osmanlı döneminde sadece vergi yoluyla kurulan ilişki, Cumhuriyet döneminde daha çeşitlendi.

Neoliberalleşme Türkiye’de tarım politikalarını nasıl etkiledi?

Deniz Pelek: 1980 sonrası ithal ikameci politikaların terk edilip neoliberal bir ekonomi anlayışı hakim oldu. Devlet piyasadaki düzenleyici, koruyucu rolünü bıraktı ve serbest piyasa ekonomisinde kırsal sınıfların çözülmeye başlamasına sebep oldu. Küreselleşmenin tarıma yansıması, uluslararası finansal kuruluşlar ile tarım şirketlerinin kırsal alana etkili müdahalesi üzerinden gerçekleşti. 1999 ve 2001 ekonomik krizleri sonrasında ise siyasi iktidar, ekonomik kriz baskısı altındayken aldığı ve alacağı borçları garantilemek amacıyla bir dizi IMF niyet mektubunda yasal düzenlemeler yoluyla tarımdaki neoliberalleşme hamlelerini gerçekleştirdi.

Bu çerçevede, tarımsal piyasaya devlet müdahalesinin sonlandırılması ve uzun vadede Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Çay-Kur, TEKEL gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi, kooperatiflerin Dünya Bankası’nın direktifleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması amaçlandı. Tohumculuk Kanunu ile de tohumlukların üretim, denetimi yabancı şirketlere bırakıldı ve dışa bağımlı bir tarım düzenine geçiş söz konusu oldu. 1990 itibarıyla tarım ürünleri ve tarıma dayalı ürünlerde ithalat ihracatı aştı. 1980’de yüzde 56,1 olan tarımda çalışan nüfus oranı, 2023 yılında yüzde 14’lere kadar düştü.