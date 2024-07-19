Singapur açıklarında 2 petrol tankeri yandı

Singapur'un kuzeydoğusundaki Pedra Branca limanı açıklarında yerel saatle 18.15 sıralarında 2 petrol tankerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tankerlerde bulunan iki mürettebat helikopterle kurtarıldı.

Singapur açıklarında 2 petrol tankerinde meydana gelen yangın nedeniyle 2 mürettebat helikopterle kurtarıldı.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA) tarafından tankerlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Singapur bayraklı Hafnia Nile adlı ve Sao Tome ve Principe bayraklı Ceres I adlı tankerde çıkan yangına ilişkin yerel saatle 18.15’te bilgilendirildikleri kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Pedra Branca limanı açıklarında yaşanan olayda 2 mürettebatın helikopterle hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Singapur Donanması’ndan yapılan açıklamada ise tankerdeki mürettebatın RSS Supreme firkateyni tarafından kurtarıldığı bildirildi.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Malezya Denizcilik Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca, bölgede petrol sızıntısına ilişkin çevre birimlerinin de bilgilendirildiği aktarıldı.