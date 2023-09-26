Singapur'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kontrollü olarak patlatıldı

Singapur'da geçen hafta bir inşaat alanında bulunan 2. Dünya Savaşından kalma bomba, kontrollü olarak imha edildi.

Channel News Asia'nın haberine göre polis, geçen hafta Upper Bukit Timah yolunda bir binanın inşaat alanında 100 kilogramlık bir bomba buldu.

Uçaktan karaya atılmak üzere tasarlandığı ve 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirtilen patlayıcının, silahlı kuvvetlerin bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildiği açıklandı.

Polis, imha çalışması öncesinde bölgede 4 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Ayrıca, polis, patlamadan etkilenen bazı yolların ise trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan yetkililer, patlamanın ardından inşaat sahası, civardaki yollar, yakındaki kanalizasyonlar ve boru hatlarına yönelik güvenlik kontrollerinin yapıldığını belirtti.