SINGO sakatlık durumu: Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Galatasaray’da gözler Wilfried Singo sakatlık durumuna çevrildi. Atletico Madrid karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, “Singo oynayacak mı?” sorusuna yanıt ararken, teknik heyet ve kulüp doktorundan gelen açıklamalar oyuncunun son durumunu netleştirdi. Kritik mücadele öncesi yapılan değerlendirmeler, Singo’nun sahalara dönüş süreci hakkında önemli ipuçları verdi.

SİNGO SAKATLIK DURUMU SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, takımda sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu. Singo hakkında ortaya atılan iddialara da net ifadelerle yanıt verdi.

Yener İnce açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Singo kronik sakattı lafları büyük bir yalan. Aynı kas sakatlığını Lemina da yaşadı ve aynı sürelerde geri döndü. Singo birazdan idmana da çıkacak. Bu sakatlık maç için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık. Tendon sakatlığı…”

Kulüp doktoru ayrıca, Singo’nun oynadığı bölgede görev alan Davinson Sanchez’in sağlıklı olması nedeniyle risk almayı gerekli görmediklerini ve bu kararın teknik heyetle birlikte alındığını vurguladı.

SİNGO ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Singo’nun durumu hakkında net bir açıklama yaptı.

Buruk, şu ifadeleri kullandı:

“Singo bu maçta bizimle olmayacak. Singo ile ilgili durumu da açıklayacağız. Dünyada tek sakatlanan oyuncu Singo değil. O da çok çalışıyor, istiyor. İnsanlığının, takımdaşlığının yanında iyi de bir oyuncu. İnşallah sakatlığı atlatacak.”

Bu açıklamayla birlikte Singo’nun Atletico Madrid maçında forma giymeyeceği kesinleşmiş oldu.

WİLFRİED SİNGO NEDEN OYNAMIYOR?

Wilfried Singo’nun sahalardan uzak kalmasının nedeni tendon sakatlığı olarak açıklandı. Her ne kadar antrenmanlara dönmüş olsa da, maç temposunda risk oluşturabilecek bir sakatlık olması nedeniyle teknik heyet oyuncuyu koruma yolunu tercih etti.

Özellikle savunma hattında alternatiflerin hazır olması, Singo için acele edilmemesini sağlayan önemli faktörlerden biri oldu.

SİNGO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Antrenmanlara yeniden başlayan Wilfried Singo’nun dönüş tarihi için henüz net bir takvim açıklanmadı. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Yeni bir resmi açıklama yapılması halinde, Singo’nun sahalara dönüş süreciyle ilgili bilgiler netlik kazanacak.

Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Hayır. Okan Buruk’un açıklamasına göre Wilfried Singo, Atletico Madrid maçında forma giymeyecek.

Singo neden kadroda yer almıyor?

Singo, tendon sakatlığı nedeniyle risk alınmak istenmediği için maç kadrosunda yer almıyor.

Singo’nun sakatlığı kronik mi?

Kulüp doktoru Yener İnce, Singo’nun sakatlığının kronik olmadığını ve bu yöndeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Singo antrenmanlara başladı mı?

Evet. Wilfried Singo’nun antrenmanlara döndüğü, ancak maç için henüz risk alınmadığı belirtildi.

Singo ne zaman sahalara dönecek?

Singo’nun sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi. Yeni açıklamalar geldikçe süreç güncellenecek.