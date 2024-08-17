‘Sınıf’ adı altında mescit açtılar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkııyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında gerici etkinliklere tepkiler sürüyor. BirGün, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet Ortaokulu’nda ÇEDES kapsamında ‘din kültürü ve ahlak bilgisi dersleği’ adı altında rahlelerin yerleştirildiği ve halıflexin döşendiği Kuran kursunu andıran sınıfın açılışını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sordu.

HEM MESCİD HEM SINIF

29 Mayıs’ta MEB’e iletilen “Söz konusu herhangi bir derslikten ziyade Kuran kursunu andıran bu uygulama için Bakanlığınızca herhangi bir işlem yapılmış mıdır?” sorusuna 2 Ağustos’ta yanıt verildi. Verilen yanıtta BirGün’ün 15 Mayıs’ta “Okulda Kuran kursu ‘sınıfı’ açtılar” başlığıyla yayımlanan haberinin asılsız olduğu iddia edildi. Yanıtta söz konusu sınıfın aynı zamanda okulun mescidi olarak kullanıldığı ifade edildi.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Engin Aktaş tarafından verilen yanıtta okullarda uygun ortam bulunması durumunda branş dersliği açıldığını ve söz konusu okulda da ‘din kültürü ve ahlak bilgisi dersliği’nin açıldığı belirtildi. MEB’in ‘Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ne atıfta bulunulan cevapta, söz konusu sınıfın okulun mescidi olarak kullanıldığı itiraf edildi. Cevapta şu ifadeler kullanıldı: “Yönetmeliğin ‘Her kurumda; kurumun özelliğine uygun yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için mescit... bulunması’ hükmü gereğince; her okulda olduğu gibi adı geçen okulumuzda da hayırseverlerin katkılarıyla açılışı yapılan Din Kültürü Ahlak Bilgisi sınıfı okul mescidi olarak kullanılmaktadır.”

ÇEDES’E YANIT VERMEDİ

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında sınıfın ÇEDES kapsamında açıldığına ilişkin ifadeleri de CİMER’e soruldu. Ancak Aktaş tarafından verilen yanıtta “ÇEDES projesi bu tür uygulamaları kapsamakta mıdır? ÇEDES projesi adı altında bu uygulamayı hayata geçiren Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Ümit Aslan ve Elif Kırımlı'nın yanı sıra okul yönetimi hakkında bir işlem yapılmış mıdır?” sorularına cevap verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet Ortaokulu’nda ‘din kültürü ve ahlak bilgisi dersleği’ adı altında ÇEDES kapsamında Kuran kursunu andıran bir sınıf açıldığı ortaya çıkmıştı. ‘Dersliğe’ birçok rahle konulduğu ve yerlerin halıflexle kaplandığı görülmüştü. Sıraların bulunmadığı ‘derslikte’ dini motifler de yer almıştı. Söz konusu ‘derslik’ için 2 Mayıs’ta düzenlenen açılış törenine Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Ümit Aslan ve Elif Kırımlı katılmıştı. Törende aynı zamanda ÇEDES İlçe Koordinatörü Sezgin Yaşar da yer almıştı.