Sınıf ayakta: Art arda işçi grevleri başlıyor

Emek Servisi

İşçi ve emekçiler, insanca bir yaşam talebiyle yurdun dört bir yanında mücadele etmeye devam ediyor. Geçim sıkıntısı ve geleceksizlik kaygısı gitgide derinleşirken ağır iş yükü ve güvencesiz çalışma koşulları altında ezilen farklı işkollarından emekçiler, hakları için bir araya gelerek “Bu böyle gitmez” diyor. İstanbul Tuzla’da yer alan MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj işyerinde işçiler, grev pankartını dün astı. TÜRK-İŞ’e bağlı Selüloz İş Sendikası üyesi işçilerin talebi, toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarının tanınması ve işverenin TİS imzalaması.

MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj işçileri, Selüloz İş Sendikası ile birlikte yüzde 80 oranında ücret zammı teklif ederken işverenin teklifi yüzde 45 oldu. İşverenin teklif ettiği ücret zammını yeterli bulmayan işçiler, dün pankartlarını fabrikaya asarak greve çıktı. Selüloz İş Sendikası, greve ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her gün enflasyonun altında ezilen, yaşam koşulları geriye giden MKB Rondo işçileri kiralarını dahi ödemekte zorlanırken, talep edilen zam oranı meşrudur, haklıdır. Türkiye’de grev hakkının yasaklarla kullanılamaz hale geldiği bir dönemde MKB Rondo işçilerinin başlatmış olduğu bu grevin Türkiye işçi sınıfına mücadelenin, grevin önemini tekrar hatırlatacağına inanıyoruz. Ellerinde grevden, mücadeleden başka hiçbir şey kalmayan işçiler örgütlü güçleriyle birlikte İstanbul/Tuzla’da kendi geleceklerine sahip çıkmaya devam edeceklerdir. Yaşasın onurlu MKB Rondo işçileri, yaşasın onurlu mücadelemiz, yaşasın grev!”

SARAR’DA GREV VAR

Öz Büro İş Sendikası üyesi 400 işçi 29 ildeki 69 Sarar mağazasında bugün greve çıkıyor. ANKA’ya konuşan Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, “Toplu iş sözleşmesi imzalanamadığı için hak mücadelemize grevle devam edeceğiz” dedi. Sarar Büyük Mağazacılık ile Öz Büro İş arasında 20 Mart 2024’te başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, patronun ücret konusundaki tavrı nedeniyle grev kararıyla sonuçlandı. 400 işçiyi kapsayan 29 ildeki 69 mağaza önünde çalışanlar bugün greve çıkacak.