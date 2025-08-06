Sınıf ayakta, grev dalgası yükseliyor

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Portekiz’den İskoçya’ya, Hindistan’dan ABD’ye işçiler sömürüye, düşük ücretlere ve güvencesizliğe karşı ayağa kalkıyor. Farklı kıtalarda gerçekleşen grevler, emekçilerin sömürülmesine karşı büyüyen öfkeyi gösteriyor.

PORTEKİZ: BEŞ HAFTALIK GREV SERİSİ BAŞLADI

Güney Avrupa ülkesi Portekiz’de Menzies Aviation bünyesinde çalışan yer hizmetleri personelinin ücretlerin artırılması, mesai ücretlerinin ödenmesi ve koşulların iyileştirilmesi talebiyle başlatıkları grevler devam ediyor. İlk olarak 25 Temmuz’da Lizbon başta olmak üzere birçok havalimanında greve çıkan emekçiler, yaz boyunca beş hafta sonu greve çıkacak. İşçilerin bir sonraki grevi 8-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

İSKOÇYA: OTEL İŞÇİLERİ EŞİT ÜCRET VE ÜCRETLİ MOLALAR İÇİN İŞ BIRAKTI

Glasgow’daki Village Hotel çalışanları, 3 Ağustos’ta başlattıkları grevi ay sonuna kadar sürdürecek. Unite sendikası üyesi işçiler, saatlik 12,60 sterlin olan “gerçek yaşam ücreti”nin yaş farkı olmaksızın tüm çalışanlara ödenmesini, ücretli molaların verilmesini ve genç çalışanlara geriye dönük ücretlerin ödenmesini talep ediyor. %100 oy oranıyla alınan grev kararı, otelcilik sektöründeki ücret adaletsizliğine karşı önemli bir adım olarak görülüyor ve Britanya’da 1979’dan bu yana otel işçileri tarafından gerçekleştirilen ilk büyük grev olma özelliği taşıyor.

Boeing’de örgütlü Uluslararası Makine ve Havacılık İşçileri Derneği 30 yıl sonra, İskoçya’da ise otel çalışanları 1979’dan bu yanaki ilk büyük grevi gerçekliştirdi.

(Fotoğraf: SpectrePodcast)

HİNDİSTAN: SİNEMA SEKTÖRÜNDE ÇEKİMLER DURDURULDU

Telugu Film Endüstrisi Çalışanları Federasyonu, teknik ekip ve set çalışanlarını kapsayan 24 meslek grubuyla birlikte 4 Ağustos’ta greve çıktı. İşçiler maaşlarına %30 zam istiyor. Yapımcılar talebe yanıt vermeyince film ve web dizi çekimleri durdu. Federasyon, yazılı taahhüt gelmeden hiçbir çekime başlanmayacağını açıkladı. Sektörde yapay zeka ile yapılan sahne revizyonlarının yarattığı gerilim de işçilerin huzursuzluğunu artırıyor.

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde devlet otobüs şirketlerinde çalışan şoförler, muavinler ve destek personeli dün süresiz greve başladı. Talepler arasında 38 aydır ödenmeyen maaş alacaklarının ödenmesi, işçi tacizine son verilmesi ve özelleştirme planlarının durdurulması bulunuyor. Yüksek Mahkeme, grevi Pazartesi günü yasaklama kararı almış olmasına rağmen sendikalar geri adım atmadı.

ABD: 3 BİN 200 BOEİNG İŞÇİSİ GREVE GİTTİ

ABD’li havacılık şirketi Boeing’de savaş uçağı üretiminde çalışan yaklaşık 3 bin 200 işçi sendikanın şirketle anlaşmaya varamaması üzerine pazartesi iş bıraktı. Uluslararası Makine ve Havacılık İşçileri Derneği (IAM) 837. bölge şubesi tarafından başlatılan grev, bölge işçilerinin yaklaşık otuz yıl aradan sonra düzenlediği ilk grev oldu. Sendika en son 1996’da greve gitmiş, 99 gün sürmüştü. Boeing, geçen hafta son mali çeyreğinde 22,7 milyar dolarlık gelir açıkladı ve bu, son altı yıldaki en yüksek çeyreklik gelir olarak kayda geçti.