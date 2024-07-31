Sınıf tekrarında MESEM dayatması: Öğrencilerden vazgeçiyorlar

MEB, sınıf tekrarı yapacak olan öğrencileri bir üst döneme geçebilmeleri için MESEM’e yönlendirmeye çalışıyor. Ailelerin MESEM’e geçiş konusunda arandığını söyleyen Eğitim Uzmanı Bozdoğan, “Seçenek bırakmıyorlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencileri, çocuk işçiliğini meşrulaştırdığı Mesleki Eğitim Merkezi’ne (MESEM) yönlendirme çabasından geri adım atmazken Bakanlığın sınıf tekrarı ısrarının altından da MESEM çıktı. 8 Eylül 2023’te Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle sınıf tekrarı geri getirilirken lise birinci sınıfta, sınıf tekrarı yapacak olan öğrenciler MESEM’lere yönlendirilmeye başlandı.

Buna göre 22 Temmuz’da İl Milli Eğitim Bakanlıklarına gönderilen yazıda, devamsızlık dışında sınıfta kalan öğrencilerin MESEM’lere geçmesi durumunda sınıf tekrarı yapmayacağına dikkat çekildi. Aynı zamanda teşvik yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Öğrencilerin MESEM’e geçmesi için yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik ve Tarih derslerinden yalnızca ikisinde başarılı olması şartı aranacak. Ayrıca yazıda herhangi bir işletmeyle sözleşme yapmak için son tarihin bugün olduğuna dikkat çekildi.

ASIL SORUNLAR ORTADAN KALKMALI

Kararın İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderilmesinin ardından söz konusu öğrencilerin ailelerinin aranarak MESEM’lere geçmesinin önerildiği öğrenildi.

MEB’in işverenlerle birlikte öğrencileri sistematik bir biçimde MESEM’lere yönlendirmeye devam ettiğini ifade eden Eğitimci Özgür Bozdoğan, “Alınan kararlar öğrencilerin eğitim hakkını güvence altına almak, istedikleri okul türlerinde eğitimlerini sürdürmesini sağlamak yerine MESEM’lere yöneltilmelerine neden oluyor. Bir taraftan sınıfta kalmayı kolaylaştırırken sınıfta kalanlara da çıraklık okullarını adres gösterdiler” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin sınıfta kalan öğrencilerin ailelerini arayarak çocukların MESEM’lere geçmek gibi bir seçeneğinin olduğunu söylediğini aktaran Bozdoğan, “Bu çocukları işçileştirmenin bir yolu. Eğitim sisteminin bütün yükünü çocukların üzerine yükleyerek arkasından da çocuklara çırak olmak dışında seçenek bırakmayan bir düzenekle karşı karşıyayız. Çok hızlı bir şekilde eğitimcilerin, velilerin ve eğitim örgütlerinin bu duruma tepki göstermesi gerek” ifadelerini kullandı.

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ardından yerel yerleştirmeyle öğrenci alan anadolu liselerinin büyük bir bölümünde 9. sınıfta sınıf tekrarı yaşandığını belirten Bozdoğan son olarak şunları aktardı: “MEB sanki ortada hiçbir sorun yok, sanki her şey normal devam ediyor gibi velileri okullara davet ederek MESEM’leri adres gösteriyor. Sınıf tekrarı yapacak olan çocuklarla ilgilenmek, eksikliklerini gidermek yerine onlardan kolayca vazgeçiyorlar.”