Sınıflar konteynerde, iktidar kuran kursu derdinde: Çürük zihniyet

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay’da afetin üzerinden geçen yaklaşık 20 aya karşın öğrenciler hâlâ ikili eğitim görmeye ve konteyner okullarda okumaya devam ediyor. Deprem bölgelerinde eğitimde yaşanan onlarca soruna karşın, inşaatı ve güçlendirme çalışmaları henüz bitmeyen onlarca okul bulunurken iktidar ise dinselleştirme politikalarını sürdürüyor.

Önceki gün Hatay’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremlerin ardından yapılmaya başlanan 4-6 yaş Kuran kurslarının açılışını yaptı. 210 okulun yıkıldığı, öğrencilerin konteyner kentte elektrik sorunu, su baskınları ve materyal eksikleriyle konteyner okulda öğretim gördüğü kentte konuşan Erbaş “Kuran’ın öğrenileceği ve öğretileceği 9 Kur’an kursumuzu açıyoruz. Ne mutlu Kur’an kursuna destek olana, yaptırana, katkı sunana” dedi.

Kentte okulların üçte biri yıkılırken önceki gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 3 okulun açılışını yaptığı sırada eğitim döneminin başlamasına karşın okul inşaatlarının sürdüğüne dikkat çekti.

Hatay Valiliği’nin açıklamasına göre kentte 210 okul yıkılırken 180 okul da orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. 71 okulda ise güçlendirme çalışmaları yapıldı. Bunun bir örneği ise Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ve depremde yerle bir olan 110 yıllık Antakya Anadolu Lisesi oldu. Lise 2024-2025 eğitim öğretim yılında Antakya İlkokulu’nda ikili eğitim vermeye devam ediyor. Ancak deprem bölgelerinde ikili eğitime geçilmesiyle birlikte liselerde 80, ortaokulda 70 ve ilkokulda 60 dakika ders kaybı yaşanıyor. Kentte çoğunluğu Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 85 konteyner okulda ise binlerce öğrenci birçok sorun eşliğinde eğitim-öğretim görüyor.

KONTEYNERLER ÇÜRÜDÜ

Hatay’da bulunan bir konteyner okulda sağanak yağış sırasında su baskını olduğunu ve iki öğrencinin üzerine konteynerin plastik parçasının düştüğünü söyleyen Hatay Depremzede Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ece Doğru, “Birçok konteyner okulun yanında okulların güçlendirme çalışması yapılıyor ve oradaki tozun dumanın, sarsıntının içerisinde öğrenciler eğitim alıyor. Eğitim öğretim yılı başlarken Milli Eğitim Bakanı’nın ‘Sorun yok’ açıklamasından bu yana gözleri başka noktalara çekmeye çalışıyorlar” dedi. Birçok okulun güçlendirme çalışmalarının bitmemesi nedeniyle öğrencilerin okullara geçemediğine dikkat çeken Doğru, “Çöken konteynerler var, konteynerler çürüdü artık. Bakan geliyor birkaç söz söylüyor ancak burada barınma ve eğitimde yaşanan sorunlar sürüyor. Bu kadar sorun yaşanırken gelip Kuran kursu açıyorlar. En elzem olan ihtiyaç gerçekten bu mu?” diye sordu.

Doğru son olarak şunları söyledi: “Doğru düzgün eğitim işlemezken binlerce çocuk taşımalı eğitim kapsamına alınırken elektrik kesintileri yüzünden ders işlenemezken Kuran kursu açmak yersiz ve belli kesimlere hitap eden bir adım. Kışın gelmesiyle konteynerleri tekrardan su basacak, elektrikler kesilecek ve klimalar çalışmayacak böylelikle ısınmak mümkün olmayacak. Tüm bunlar yaşanırken 9 Kuran kursunun açılması kabul edilemez.”

SİYASİ TERCİH

Eğitim her kademesinde iktidarın dinselleştirme politikalarının sürdüğüne dikkat çeken Hatay Eğitim Sen Şube Başkanı Özgür Tıraş, birçok yıkılan okulların yerine yenisi yapılmadığına güçlendirme çalışmaları tamamlanmadığını ifade etti. Konteyner okullarda eğitim sürdüğü sırada kentte 9 adet 4-6 yaş Kuran kursunun açılmasının iktidarın siyasi tercihi olduğunu söyleyen Tıraş, “Depremin üzerinden yaklaşık 20 ay geçmesine karşın deprem bölgesindeki eğitimdeki sorunlar henüz çözülememiş, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı oluşturulamamış durumda. Kentte güçlendirme çalışması bitmemiş, yapılmayan okulöncesi okul bulunurken 4-6 yaş Kuran kurslarının açılması siyasi tercihi gösteriyor. Okullar çocukların yalnızca eğitim aldığı alanlar değil, travmasını atlattığı, kendini güvende hissettiği alanlardır. Tasarruf tedbirleri kapsamında, taşımalı eğitim, ücretsiz yemek gibi her ihtiyacın önüne ket vuruluyor. Mesele eğitim, kamu hizmetleri olunca tasarruf tedbirleri gerekçe gösteriliyor.”